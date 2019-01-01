Весенняя пастель: Собираем гардероб в самых нежных оттенках сезона

Почувствуйте себя настоящим художником с палитрой комфортных и мягких цветов.

Если вам хочется сделать весенний образ поярче, не привлекая лишнего внимания, будьте готовы взять под контроль “мягкую” артиллерию. Конечно, мы говорим о капсульном весеннем гардеробе в пастельных оттенках. Именно они смогут разнообразить ваш гардероб, при этом не создавая сложнейшего резонанса из-за вашей внезапной смены настроения. Именно поэтому Ivona предлагает уже сейчас подобрать универсальные элементы имиджа, которые смогут привнести долю ненавязчивой романтики в ваш стиль. Деловые дамы могут оставаться стойкими и строгими в своих любимых брючных костюмах, при этом отдавая дань уважения наступившей весне. Эксперименты с васильковым, лавандовым или клубничным оттенками могут принести больше радости, чем поедания десертов все с теми же названиями. Поверьте, весну 2020 вы обязаны встретить во всеоружии - модном и эстетическом.

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Васильковый - Платье

Мы бы рекомендовали вам начать собирать весенний гардероб именно со стильного платья. Теплый сезон обязательно должен стать для вас особенным, поэтому даже если вы не является фанаткой романтического стиля, пройти мимо нежного платья василькового оттенка вы просто не имеете права. Кроме того, актуальная миди-длина и аккуратный цветочный принт - ключевые условия актуального платья на весну 2020.

Sinsay, 599 грн sinsay.com

Лавандовый - Блуза

Конечно, пастельные оттенки одним своим внешним видом ненавязчиво приводят нас к мысли об откровенности, мягкости и изящности. Предлагаем повысить планку романтичности, выбрав на весну 2020 абсолютный тренд текущего сезона. Лавандового оттенка блуза с пышными рукавами, сборками и стильным бантом - та деталь пасторального стиля, которая добавит в ваш имидж утонченности.

Zara, 1199 грн zara.com

Травяной - Юбка

Если вы все еще сомневаетесь на счет необходимости приобретения стильной юбки на весну 2020, то вас однозначно переубедит наш вариант. Травяной цвет плиссированной миди-юбки с бантом добавляет вполне привычной детали кэжуального стиля особого звучания - практически аскетичного, строго и очень выдержанного. Сочетайте подобные модели с вещами в спортивном стиле, чтобы добиться нужной доли дисгармоничной гармонии стиля.

Pull&Bear, 899 грн pullandbear.com

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Лимонный - Джемпер

Даже теплой весной вам никак обойтись без уютного и стильного джемпера. Мы предлагаем вам выбрать необычный вариант укороченного свитера с закрытой линией декольте. Абсолютно универсальная вещь, которая будет уместно смотреться и с джинсами-клеш, и с плиссированной или даже кожаной юбкой. Единственное, о чем вам нужно волноваться, так это о том, что вы рискуете настолько полюбить обновку, что можете проносить ее вплоть до лета.

Mango, 1199 грн mango.com

Клубничный - Комбинезон

Шифоновый комбинезон клубничного оттенка нельзя считать частью привычного будничного гардероба. Но вам ведь в любом случае понадобится стильный вечерний комплект для бесконечных весенних вечеринок и коктейлей. Если вариант платья кажется вам уж слишком предсказуемым, то стильный комбинезон на тонких бретелях сможет полностью удовлетворить ваше желание выделяться в толпе.

Mohito, 1399 грн mohito.com

Сепия - Клатч

Конечно, весной 2020 вам никак не прожить без стильного и аккуратного аксессуара. Клатчи в стиле Кэрри Брэдшоу снова в моде, поэтому вы просто обязаны воспользоваться ситуацией и дополнить свой гардероб крутой деталью. В разнообразии актуальных тенденций мы предлагаем вам выбрать вариант оттенка “сепия”, дополненный жемчугом и бахромой в стиле 20-х годов прошлого века. Абсолютно изящный и аристократичный способ заявить всем и каждому о своем благородном фэшн-наследии.

Zara, 1799 грн zara.com

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Бежевый - Блейзер

Как вы понимаете, мы не можем отправить вас в весеннее плаванье без обязательной детали сезонного гардероба. Так, вам точно не прожить без мягкого блейзера, который сможет и спасти вас от резкого порыва ветра, и в ситуации, когда продумывать образ до конца банально не хватает времени. Для такой универсальной вещи предлагаем и оттенок выбрать соответствующий: бежевый точно будет отвечать всем вашим высоким запросам.

Stradivarius, 1199 грн stradivarius.com

В наших широтах самым распестренным женским цветотипом является мягкое, нежное и слегка пассивное в своей красоте “лето”. Именно таким дамам пастельная гамма оттенков будет наиболее к лицу - она освежит их блеклую внешность и добавит красок. Если вы хотите создать универсальный капсульный гардероб на весну 2020, то мы бы посоветовали вам обратить свое внимание на все самые необходимые сезонные тренды именно в нежных тонах. Оттенки лавандового поля в романтическом Провансе или фруктовое разнообразие - вне зависимости от вашего выбора вы по определению будете сверкать и блистать, ведь с пастельными цветами иначе просто нельзя.

Раннее мы писали о том, с чем носить джинсы-клеш весной 2020.

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