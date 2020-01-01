Клеш 70-х: С чем носить самые модные джинсы весеннего сезона

Стильные идеи воплощения в жизнь крутых идей стритстайла.

Весной 2020 все дизайнеры предлагают нам отбросить идеи о возможных комбинациях со скинни и рваными джинсами, чтобы полностью насладиться трендом из 70-х. Клеш носили все модницы именно в эпоху богемного расцвета, эмансипации и начала борьбы женщин за свои права, поэтому сейчас на волне популярности видео “Будь леди” подобная деталь лука кажется обоснованной. Мы предлагаем вам сделать ставку на комфорт, ведь именно широкие джинсы позволят вам чувствовать себя удобно вне зависимости от прочих элементов образа. Если вы хотите быть девчонкой из соседнего двора или богемной дамой в широкополой шляпе и огромных очках, именно клеш точно обозначит все ваши намерения. Ivona представляет ТОП-6 модных способов внедрить широкие джинсы в ваш гардероб весной 2020.

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С рубашкой

Обязательный образ на весну 2020 для всех женщин, проводящих 8 часов в стенах офиса. Голубая рубашка + синие расклешенные джинсы = идеальная униформа на каждый день. Для того, чтобы слегка усложнить образ, вам достаточно воспользоваться стильным трендом в виде шелкового платка на шее. Дополнить крутой лук вы можете еще одной весенней тенденцией - пальто в шоколадном окрасе.

Как носить джинсы-клеш весной 2020: С рубашкой pinterest

Со свитшотом

Весной 2020 вам не стоит бояться проявлять свою индивидуальность с помощью ярких оттенков. Поэтому сочетайте простые расклешенные джинсы с высокой талией, которые будут делать ваши ноги бесконечными, со слегка укороченным свитшотом. В данном случае яркая расцветка обязательна. Если и так вам покажется, что оттенков недостаточно, можете поэкспериментировать с акцентным верхом, но помните о сочетании тонов.

Как носить джинсы-клеш весной 2020: С ярким свитшотом pinterest

В романтическом стиле

Однозначно самое любимое сочетание из всех представленных. Легкая шифоновая белая блуза не обладает характеристиками “расслабленная”, “неопрятная” или “оверсайз”. Впрочем, менее красивой от этого она не становится. Иногда стоит на мгновение забыть о стильных тенденциях, чтобы обратить внимание на непроходящую красоту. Синие широкие джинсы и белая рубашка - что может быть проще, но и гениальнее?

Как носить джинсы-клеш весной 2020: С романтической блузой pinterest

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С ярким пальто

Для того, чтобы приспособить джинсы клеш, вам не потребуется прилагать абсолютно никаких усилий. Все, что вам нужно весной 2020 для того, чтобы тренд “заиграл” - яркая верхняя одежда. Нежно-голубое пальто как нельзя лучше подходит под спокойный темперамент широких джинсов, позволяя им проявить всю свою характерность. Выбирайте пальто и брюки тон в тон - так вы создадите актуальный монохромный образ, но при этом и воспользуетесь преимуществами самого стильного атрибута весеннего сезона 2020.

Как носить джинсы-клеш весной 2020: С ярким пальто pinterest

С тренчем

Мы уже не раз повторяли, что именно белые джинсы абсолютно различных форм - хит предстоящего, а точнее уже полностью действующего весенне-летнего сезона 2020. Поэтому предлагаем вам воспользоваться сразу двумя актуальными тенденциями. Тем более, что белый клеш выглядит очень круто - изящно, но и достаточно строго. Компанию самым модным джинсам сезона составит необычный тренч - в данном случае молочно-белый. Тонкая талия и расширенная линия низа - все тонкости гармонии образа соблюдены.

Как носить джинсы-клеш весной 2020: С тренчем pinterest

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С кроссовками

И снова мы предлагаем вам поиграться со светлыми расклешенными джинсами. Если вы хотите создать менее строгий и более расслабленный лук, то вам стоит обратиться к вечным помощникам - кроссовкам из 90-х. Массивные, с акцентной подошвой - выглядят они очень стильно, но уж слишком громогласно. Именно широкие джинсы в компании с простым верхом способны усмирить спортивный темперамент обуви.

Как носить джинсы-клеш весной 2020: С кроссовками pinterest

Невозможно представить женский гардероб без джинсов: каждый сезон мы изучаем новинки из денима, и пытаемся решить, какие будут смотреться на нас наилучшим образом. Весной 2020 вам не придется совершать сложную умственную работу, ведь дизайнеры и стилисты уже все решили за вас. Широкие джинсы - ключевая деталь кэжуального образа, которую вам просто необходимо научиться понимать. В 70-е именно они были хитом, а сейчас модные бренды во главе с Celine, Gucci и другими успешно возрождают забытую тенденцию. Клеш и раньше мелькал в подборках самых стильных вещей сезона, но только весной 2020 они получили абсолютный карт-бланш.

Раннее мы писали о том, на какие “неудобные” тренды в 2020 году стоит обратить повышенное внимание.

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