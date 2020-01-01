Все эти рюши: Где купить самое модное платье весны 2020

Бюджетные модели и элитные - вне зависимости от цены оборки сделают вас королевой стритстайл-хроник.

Весной 2020 люксовые бренды и их более демократичные оппоненты все как один предлагают нам примерить самое модное платье сезона. И если вы уже приготовились к тому, что мы станем рекламировать популярную вариацию на тему смокинга, то подумайте еще раз. Именно от подобных глупых и антистильных приобретений мы и хотим вас огородить. Мы уже демонстрировали вам самые свежие новинки для нового весенне-летнего сезона 2020, поэтому пора бы выбрать абсолютного фаворита. Так, элегантное, нежное и романтичное платье с воланами или оборками легко станет объектом желания всех модниц. Вне зависимости от бренда или стоимости, обозначенной на ценнике, вы можете стать главной героиней городских стритстайл-хроник. Ivona собрала для вас все самые модные новинки весенне-летнего сезона 2020, в которых рюши играют ключевую роль.

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Отличный способ продемонстрировать строгость своего характера в модном ключе - выбрать на весну 2020 нетривиальное платье с оборками. Концептуальность рубашки и скульптурные оборки позволят продемонстрировать серьезный подход к фэшн-процессу. Мини-платье - хит нынешнего сезона, так почему бы не сделать его более интересным? Рюши на декольте, закрытый верх, крутой деним и обзор на бесконечные ноги - наш персональный фаворит самого крутого тренда весны 2020.

Zara, 1299 грн zara.com

Если все-таки вы хотите продемонстрировать исключительно романтическое настроение, то ничто не может вас удержать от приобретения очередного флористического чуда. Предполагаем, что в вашем гардеробе уже достаточно подобных моделей, но для весны 2020 вам обязательно понадобится вариант с оборками на подоле. Исключительность цветочного принта не имеет значения, если вы выбираете стильные рюши в качестве ключевого акцента.

Stradivarius, 999 грн stradivarius.com

Макси-платья несколько подрастратили свою популярность за последние сезоны, но это никак не означает, что вы должны отказываться от любимого фасона. Расслабленный силуэт, нежный бежевый оттенок и, конечно, обилие воланов - что может быть лучше, чем романтический образ древнегреческой богини на весну 2020?

Mango, 3599 грн mango.com

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Если вы планируете вечерний выход, и находитесь в сумасшедшем поиске идеального варианта лука, то вы можете с легкостью совершить фэшн-прорыв с помощью крутого платья с рюшами. Для того, чтобы кэжуальный и скорее романтический акцент стал по-настоящему торжественным, выбирайте платья темных оттенков с контрастными фактурами. Вариант средней длины с полупрозрачными вставками и трепетным горошком поразит всех тех, на кого будет рассчитан ваш ВАУ-выход.

Reserved, 1199 грн reserved.com

Самый простой персиково-бежевый оттенок может заиграть новыми красками, если воплощен он в виде стильного платья. Весной 2020 вы можете себе позволить выбрать лаконичный силуэт, если при этом дополнить его трендовыми деталями. Рубашечный крой и обилие воланов - именно тот вариант, который позволит вам прочувствовать всю прелесть теплоты весенней поры.

Zara, 1299 грн zara.com

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Еще один стильный вариант вечернего платья, который понравится всем страстным натурам. В отличие от предыдущих вариантов алое облегающее платье подойдет девушкам с исключительно стройной фигурой. Однако, корректирующий эффект стильного платья с воланом в области декольте может обеспечить гармонию вашего чересчур худощавого тела. Обнаженные плечи - еще одна деталь, которая сделает вас самой желанной в глазах любого мужчины.

Sinsay, 599 грн sinsay.com

Кажется, что весной от каждой женщины требуется быть нежной, податливой и утонченной. Что же делать, если вы не ощущаете в себе потребность выставлять напоказ всю свою трепетность и незащищенность? Платье с воланами или оборками - самый стильный способ продемонстрировать романтичность своей натуры весной 2020. Вот только, если вы все еще не уверены в том, что вы можете себе позволить настолько открыться миру, не стоит отказываться от стильной детали образа. Вы можете носить крутые и нежные платья с оборками, дополняя их при этом дерзкими кожаными рубашками или жакетами, а также оверсайз-пиджаками. Так вы сможете уравновесить свое фэшн-естество: нежность удивительно гармонирует с хищностью и строгостью. В каждой женщине должна быть загадка, так почему бы не запутать окружающих, выбирая абсолютно неблагозвучные на первый взгляд образы весной 2020?

Раннее мы писали о том, как весной 2020 стоит носить нюд модно.

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