Модный захват: ТОП-6 вариантов верхней одежды на весну 2020

Самые стильные модели, которые скрасят серое межсезонье.

Модная весна подобралась настолько близко, что носить зимние вещи уже просто непозволительно. Стильные тренды, на которые мы еще совсем недавно лишь любовались на подиумных фото с показов авторитетных брендов и дизайнеров, пора внедрять в жизнь. Для того, чтобы вы могли легко ориентироваться в актуальных весенних тенденциях, Ivona создала гид по верхней одежде на весну 2020. Замшевые и стеганые куртки, варианты из экокожи и, конечно, самые разные модели маскулинных пальто - в новом сезоне вы можете позволить себе проявить индивидуальность самым модным способом. Вне зависимости от того, насколько серой кажется погода или даже жизнь, всегда можно добавить немного смелости и позитива в свою обыденность. Выбирайте один или сразу несколько стильных трендов из новой подборки и первыми демонстрируйте свое особое отношение к модной весне.

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Замша

Забытый материал, который в последнее время не часто радовал нас своим появлением на подиумах или в стритстайл-хрониках. Замша - очень трогательная и уязвимая фактура, которая требует к себе особого отношения. Стиль 70-х - один из самых актуальных весенних трендов 2020, поэтому предлагаем и куртки из нежного материала носить с предметами богемного гардероба. Для удлиненного замшевого жакета достаточно выбрать в компаньоны простой гольф и джинсы-клеш, чтобы стать главным предметом обсуждения.

Модная верхняя одежда на весну 2020: Замша pinterest

Стеганная куртка

Модные бренды, среди которых и элегантный Fendi, и изящный Chanel, решили сделать именно стеганную ткань фактурой номер один в своих весенне-летних коллекциях 2020. Конечно, лучше носить подобные варианты верхней одежду в комплекте - с короткими юбками-трапециями или шортами, но и поодиночке предметы будут смотреться достойно. Подобный материал сам по себе кажется уникальным, поэтому не стоит добавлять ему эксцентричности с помощью яркого оттенка.

Модная верхняя одежда на весну 2020: Стеганая куртка pinterest

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Необычный плащ

Тренч до сих пор остается одним из главных вариантов верхней одежды на весну 2020, впрочем, и здесь есть некоторые сезонные правила. Так, вы больше никого не сможете удивить классическим плащом в стиле Катрин Денев - придется поломать голову над тем, как сделать его более интересным. Мы предлагаем сосредоточить внимание на ярких моделях - с анималистическим принтом или контрастными лацканами и внешней подкладкой плащи будут выглядеть как яркий пример нетипичного подхода к моде.

Модная верхняя одежда на весну 2020: Необычный плащ pinterest

Тренч из экокожи

Именно экокожа признана главным материалом 2020 года, поэтому даже весной мы не имеем права игнорировать главенство необычной фактуры. Матовая или лакированная - выбирайте ту, что сможет наилучшим образом подчеркнуть ваши внутренние противоречия. Однако, не забывайте о том, что именно тренч из экокожи должен стать вашим главным элементом образа - остальные детали лука должны быть лаконичными и спокойными.

Модная верхняя одежда на весну 2020: Тренч из экокожи pinterest

Шоколадный акцент

Фэшн-индустрия известна своей привязанностью к разнообразным гурманским акцентам. Так, весной 2020 мы предлагаем испробовать “сладкую” тенденцию в виде шоколадного пальто оверсайз-формата. Подобная деталь в любом луке будет смотреться второстепенной, но именно это позволит вам поэкспериментировать с остальными акцентами. Молочный или брют - выбирайте оттенок в зависимости не от вкусовых, а фэшн-предпочтений.

Модная верхняя одежда на весну 2020: Шоколадное пальто pinterest

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Молочные берега

Пожалуй, молочное пальто расслабленного силуэта или с пояском - самый элегантный и изящный элемент верхней одежды на весну 2020. Если вы ощущаете себя особо женственной или наоборот чувствуете недостаток трогательной энергии, надевайте вечный символ неброской феминности. Весной 2020 мы бы рекомендовали вам носить подобный верх в комплекте с белыми маскулинными костюмами или “обнаженными” атласными платьями.

Модная верхняя одежда на весну 2020: Молочное пальто pinterest

Никакого всплеска цвета, безудержной веселости или показного оптимизма - весенний сезон 2020 не требует от вас переступать рамки дозволенного, но и не простит уныния или самобичевания. Несмотря на то, что стильные варианты верхней одежды никак нельзя назвать яркими или дикими, все-таки некоторую темпераментность вы можете себе позволить. Карамельные, шоколадные и прочие гурманские оттенки продемонстрируют вашу нежность и уязвимость, а “дикие” анималистические принты и экокожа покажут, какой смелой вы можете быть в разрезе вашей фэшн-личности.

Раннее мы писали о том, каким странным трендам в 2020 году стоит уделить особое внимание.

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