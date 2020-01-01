Неоднозначный тренд: Самые странные новинки - все за и против

Стоит ли изменять своим принципам в угоду моде.

Многие модницы готовы рискнуть своим комфортом, чтобы чувствовать себя на гребне фэшн-волны. Неудобные тренды, которые с завидной периодичностью появляются в жизни, несут с собой серьезное испытание для наших принципов. Пластиковые сумки, плексигласовая обувь, миниатюрные клатчи - под какие еще сумасшедшие новинки мы готовы подстроиться, чтобы в любой ситуации быть самой модной? Особенно сложно рассуждать о комфорте и удобствах, когда мы каждый день наблюдаем все новые и новые выходы главных звезд современности, не стесняющихся носить неудобные тенденции. Модная индустрия будто специально пытается проверить на прочность наши принципы, чтобы вывести нас на чистую воду. Уверить в том, что мы готовы зайти слишком далеко только ради того, чтобы чувствовать себя модными и стильными. Ivona представляет ТОП-7 странных и не совсем комфортных трендов, в чьей важности и обязательности мы сомневаемся едва ли не каждый день.

Читай также: Выбор герцогини: В чем Меган Маркл показалась на мероприятии в Лондоне

Пластиковые сумки

Сквозь нее видно абсолютно все подробности содержимого. Конечно, всегда можно поместить небольшой клатч вовнутрь пластиковой сумки, но тогда ведь теряется весь смысл откровенности, верно? Но уверены ли вы, что хотите, чтобы окружающие вас люди знали, какими салфетками вы пользуетесь и какой термальной водой привыкли освежать лицо? Секретность и сокровенности так важны - особенно в наше абсолютно откровенное диджитал-время.

Самые странные тренды 2020 года: Прозрачная сумка pinterest

Плексигласовая обувь

Мы неоднократно говорили об этом тренде, который покорил главных мировых модниц во главе с Ким Кардашьян. Впрочем, плексигласовая обувь имеет больше “против” чем “за”. Если вы не желаете ставить под сомнением гигиену, комфорт и не хотите рисковать грибковыми заболеваниями, то лучше обезопасить себя от подобных трендов. Космическая эстетика уже практически отжила свое, а вот капли пота на ваших ножках в память всех знакомых могут въесться на всю жизнь.

Самые странные тренды 2020 года: Плексигласовая обувь pinterest

Заправленный пиджак

Еще в 2018 году дизайнеры, среди которых и Стелла МакКартни, и Виктория Бэкхем, предложили нам заправлять блейзеры в юбки, джинсы и брюки. Два года назад подобные инсинуации в стритстайл-хрониках выглядели странно, но сейчас уже все к ним привыкли. И как бы круто не выглядел подобный тренд на худосочных моделях, рекомендовать его использовать всем подряд мы бы точно не стали.

Самые странные тренды 2020 года: Заправленный пиджак pinterest

Читай также: Как у фэшн-блогеров: Именно этот клатч станет вашей визитной карточкой

Микросумки

Симон Порт Жакмюс год назад буквально совершил модную революцию, представив миру свою видение микроскопического клатча. Сумочка куклы Барби в руках взрослой женщины выглядит по меньшей мере странно, но насколько же это мило и так маняще! В качестве альтернативы предлагаем использовать микроклатчи как дополнение образа, а крепко держаться все-таки за универсальные тоуты.

Самые странные тренды 2020 года: Микросумки pinterest

Серьги-шандельеры

Тренд, против которого нам буквально нечего сказать. Серьги-люстры были особо популярны в 80-е и 90-е, а в связи с повышенным интересом дизайнеров именно к этим эпохам, они снова в строю. Выглядят подобные модели очень изящно и элегантно, да и в отсутствие удобства их обвинить нельзя, поэтому весной 2020 носим “люстры” абсолютно смело.

Самые странные тренды 2020 года: Шандельеры pinterest

Меховая обувь

Мы никогда не забудем то сумасшедшее лето, когда все девушки, считающие себя главными модницами мира, носили меховые шлепки с надменным видом победительницы жизни. Далее последовали кроссовки, лоферы и даже лодочки - каждый дизайнер считал своим долгом продемонстрировать свое видение странного тренда. Вы даже не представляете, насколько мы счастливы, что в мире моды это помутнение рассудка наконец прекратилось.

Самые странные тренды 2020 года: Меховая обувь pinterest

Читай также: Вторая кожа: ТОП-6 способов носить самую модную юбку сезона

Палаццо

Первые широкие брюки появились практически 100 лет назад - конечно, благодаря стараниям великой Коко Шанель. Тренд немного угас и вернулся лишь в 60-е, когда Эмилио Пуччи устроил показ в палаццо Питти. Модели парили по подиуму в очень широких брюках с высокой посадкой. И после пышных юбок, которые женщины проносили все 50-е, новые брюки стали глотком свежего воздуха и быстро перекочевали в повседневные гардеробы модниц. В 2020 году мы рекомендуем каждой модницы обзавестись своими палаццо, ведь этот тренд действительно обязательный.

Самые странные тренды 2020 года: Палаццо pinterest

Многие девушки настолько слепо доверяют дизайнерам, что готовы примерить даже самые странные новинки только ради того, чтобы соответствовать требованиям фэшн-современности. Впрочем, те модницы, которые обладают чуть большим запасом серого вещества, не устают сомневаться, а так ли уж нужны им меховые туфельки или пластиковые пляжные сумки. Каждый сам волен выбирать для себя модные ориентиры. Если вам искренне нравятся огромные пуховики или вы ощущаете себя довольно комфортно с миниатюрной сумочкой Барби в руках, то используйте тренды так, как вам заблагорассудится. Однако, никогда не нужно ставить выбор перед собственным комфортом и тенденциями.

В погоне за фэшн-новинкам очень просто потерять свою индивидуальность. Внутри себя вы прекрасно знаете, что заправленный пиджак будет делать вашу фигуру квадратной, но все равно настойчиво приноровляетесь к модным трендам. Помните, что ваша индивидуальность - самое важное, что у вас есть. Не нужно становится другим человеком в угоду моде, ведь она так легкомысленна и недолговечна. Принципиальность в разрезе собственного стиля и имиджа - единственное на что вы должны ориентироваться при выборе одежды.

Раннее мы писали о том, как весной 2020 носить бежевый оттенок стильно и красиво.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram