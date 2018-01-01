Весенний выход: ТОП-9 самых модных обувных тенденций 2020 года
Обувь - завершающий элемент образа, который каждая женщина ежедневно тщательно выстраивает. И не важно, кого именно она пытается подчинить или впечатлить, если у нее самой дыхание захватывает от осознания собственного великолепия. Для того, чтобы получилось довести идею до конца, необходимо учитывать каждый элемент образа: украшения, сумочка, ремень - очередной акцент к созданию великолепного и беспроигрышного лука. Весенне-летний сезон 2020 подготовил для нас много неожиданных тенденций - абсолютно новых или давно пылившихся в закромах гардеробов и памяти. И не важно, какую именно модель вы выберите, если она будет идеально впитывать ваше собственное видение стиля. Единственное, о чем нужно всегда помнить - ощущение собственного комфорта. Благо, что для нового сезона дизайнеры подготовили бесчисленное количество тенденций, поражающих не только великолепным стилем и изысканностью, но и удобством. Ivona представляет ТОП-9 обувных тенденций, мимо которых вы просто не имеете права пройти мимо весной 2020.
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- Шнуровка
Викторианская шнуровка уже который сезон подряд не покидает наших гардеробов. Но если осенью мы говорили о ботинках и сапогах на высоком каблуке, то в новый сезон мы должны войти с понимаем того, что сочетать низкий ход и многочисленные завязочки легко и стильно. Босоножки или балетки - неважно, что вы выбираете, если тоненькая шнуровка плотно облекает ваши щиколотки.
- Вьетнамки
Очень неожиданное возвращение в виде крутых вьетнамок из экокожи, на каблуке, выпячивающих свою неземную осознанность шика. Весной 2020 вы должны научиться смело носить подобную обувь, ведь подобного легендарного возвращения мы ждали уже очень давно.
- Плетение
Пухлые ремешки или многочисленные корабельные тросы на обуви - выбирайте на весну 2020 тот вариант, что подарит вам внутреннее ощущение опасности и блеска. Босоножки на квадратном каблуке или даже вязаные сапоги - выглядят подобные модели очень эксцентрично и даже этнографично. Продемонстрируйте уважение к племенным традициям древних культур.
- Крокодил
Самая стильная фактура на весну 2020 - несомненно крокодил. Здесь никаких неожиданностей, ведь и зимой самые крутые мировые модницы не могли отказать себе в удовольствии пощеголять в хищной обуви. Вот только в новом сезоне переключите свое внимание на легкие мюли или туфли с квадратным мысом - не стесняйтесь собственного дикого темперамента.
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- Ремешки
Один из самых элегантных обувных трендов весенне-летнего сезона 2020, который тоже попал к нам прямиком с архивов 90-х. Помните ключевое правило: чем сложнее, тем интереснее. И даже, если создается впечатление, что босоножки или сандалии держатся на ноге только благодаря неземным силам, вы удивитесь, насколько комфортно вам на самом деле будет в них передвигаться.
- Квадратный нос
Какую бы обувь на весну 2020 вы не выбрали, не забывайте, что она обязательно должна хвастать квадратным мысом. Мюли, босоножки, туфли “Мэри-Джейн” - подобная ностальгическая нотка с конца 90-х подарит вам ощущение легкости и фэшн-стабильности.
- Мюли
Мюли в весенне-летнем сезоне 2020 приобретут новые очертание: теперь они будут напоминать о моделях, которые носили наши мамы в конце 1990-х — начале 2000-х. Спустя двадцать лет точно такую же обувь хотим носить и мы — в идеале с плетением на ремешке или на крошечном каблучке-рюмочке.
- Платформа
Подобная обувь удовлетворит всех страстных фанаток азиатской культуры, ведь обувь на плоской, словно утюг, платформе напоминает о классических моделях гейш. Подобные сандалии называются поккури-гэта, а мы в весенне-летнем сезоне 2020 будет называть их собственным объектом пристального внимания.
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- Т-образный вырез
Для девушек, которые ни дня не могут прожить без созерцания романтичности, дизайнеры в новом сезоне подготовили очень милый и надежный ретро-тренд. Конечно, тенденция не новая, но зато какая прекрасная! Ремешки становятся все тоньше, буквально прозрачными, а ножки выглядят еще более стильно и изящно.
Если основной фрагмент фэшн-индустрии все еще мечется между страстью к напыщенным и преувеличенным 80-м, богемным 70-м и милым 60-м, то обувная мода четко определила для себя линию развития. Дерзкие, непокорные, вызывающие бурю противоречивых эмоций - 90-е готовы покорить ваши сердца, начиная с ножек. Вязаные элементы, комфортный низкий ход, многочисленные завязочки или стандартные квадратные носы - весной 2020 выбирайте ту обувь, которая добавит вам уверенности в себе и в вашем превосходстве. Забудьте об общественном мнение и не бойтесь экспериментировать с кажущимися на первый взгляд сумасшедшими новинками. Как разница, что думает большинство, если вы сами знаете, что выглядите как девушка с обложки самого крутого глянцевого журнала?
Раннее мы писали о том, без какого клатча вам не обойтись весной 2020.
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