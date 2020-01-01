Кейт Миддлтон выбирает сережки за 200 гривен бренда H&M

Известная своими бюджетными фэшн-выходками герцогиня Кембриджская перещеголяла саму себя.

Прошли те времена, когда королевские особы в повседневной жизни одевались исключительно в бренды формата “люкс”, а стоимость их вечерних выходов порой могла достигать пятизначных чисел. Испанская королева Летиция не стесняется выбирать бюджетные образы из линейки брендов масс-маркет, а самая стильная женщина Великобритании - Кейт Миддлтон обожает появляться в повторных луках на официальных мероприятиях. Так, именно стильная герцогиня Кембриджская во время последнего визита в Ирландию удивила весь мир, появившись в серьгах более чем скромной стоимости. В паре с изумрудным платьем The Vampire’s Wife и классических черных лодочках от Manolo Blahnik бижутерия смотрелась достаточно уместно. Ivona рассказывает, где купить серьги как у Кейт Миддлтон.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают свой официальный визит в Ирландию. 3-го марта супруги посетили прием в баре при музее пива «Гиннес» в Дубли, организованный британским послом в Ирландии Робином Барнеттом. Для вечернего выхода герцогиня Кембриджская выбрала блестящее и модное изумрудное платье The Vampire’s Wife, которое подчеркнуло ее стройную и манящую фигуру, лодочки Manolo Blahnik и элегантный бежевый клатч.

Кейт Миддлтон надела серьги за 200 грн pinterest

И если высокая стоимость ее лука не оставляла сомнений, то серьги Кейт Миддлтон решила выбрать максимально бюджетные - мы бы даже сказали дешевые. Внимательные поклонники королевской семьи подметили, что вместе с роскошным изумрудным платьем The Vampire’s Wife Кейт надела серьги H&M, стоимость которых равна 6 фунтам или 200 гривнам.

Кейт Миддлтон надела серьги за 200 грн pinterest

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Если вы планируете приобрести подобную бижутерию, то можете усмирить ваши порывы. На официальном сайте бренда подобных сережек уже нет, а это может говорить либо о том, что они были раскуплены в первые минуты появления Кейт в бюджетной бижутерии, либо же о том, что серьги и вовсе были из старой коллекции. Миддлтон славится своей демократичностью, поэтому мы нисколько не удивимся, что именно последний вариант верный.

Кстати , это уже далеко не первый раз, когда Миддлтон выбирает бюджетные украшения — так она делала и в прошлом году, во время визита в Пакистан, надев бижутерию локального бренда Zeen и пару месяцев назад, надев серьги Accessorize.

Кейт Миддлтон в серьгах бренда Zeen pinterest

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Несмотря на то, что заявление принца Гарри и Меган Маркл о снятии с себя монарших полномочий пришлось практически на день рождения герцогини Кембриджской, радоваться этому событию она должна до сих пор. Именно супруга младшего сына принцессы Дианы - американская темнокожая актриса не давала Кейт возможности закрепить за собой единоличный титул главной модницы Великобритании.

И хотя стройная фигурка, очевидный вкус и умение преподнести себя с самой выгодной стороны, приверженность королевскому протоколу должны были добавлять пунктов благосклонности народа Кейт, Маркл часто оказывалась на пути у более стройной герцогини. Теперь же звание самой модной королевской особы точно отходит к Миддлтон, а ее многочисленные пост-мегзитские выходы доказывают, насколько более расслабленно и уверенно стала чувствовать себя Кейт. Мы подобному только рады, ведь наблюдать за неуместными и неопрятными луками Маркл нам и самим уже порядком надоело.

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