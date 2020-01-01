Джинсы, посторонитесь: ТОП-6 вещей из денима на весну 2020

Как выглядеть круто с помощью лишь одного комфортно и универсального материала.

Еще совсем недавно деним присутствовал в нашей жизни исключительно в виде привычных для всех джинсов, изредка видоизменяясь под комбинезоны. Однако, 2020 год, как и несколько предыдущих модных сезонов, критически настаивают на том, что нам просто необходимо добавить немного больше универсальности и комфорта в повседневный гардероб. Деним - очень удобная и практичная ткань, которая с нужными украшениями и дополнительными элементами индивидуального стиля может смотреться исключительно шикарно. Так на весну 2020 дизайнеры предлагают нам дополнить наши суждения о джинсовой ткани новыми или просто хорошо забытыми элементами одежды. Ivona рассказывает, что еще из денима должно появиться в наших гардеробах кроме привычных брюк - открываем все фэшн-коды стильного и расслабленного лука.

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Платье

Никаких банальных сарафанчиков или пошлых вариантов со стразиками - только стиль, современность и вечные фэшн-ориентиры. Мини - ключевой формат платьев на весну 2020, так почему бы не объединить его с еще несколькими тенденциями ради полноценного эффекта? Так, выбирайте укороченное платье из голубого денима с закрытым верхом мини-длины, чтобы открыть взору ваши роскошные ножки. Не забывайте об одном из главных элементов весеннего образа - оборках. Пышные детали в районе декольте могут еще и зрительно увеличить ваш бюст.

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Комбинезон

Достаточно привычный элемент наших гардеробов, который уже лет 5 не покидает фэшн-рейтингов. Их привыкли сочетать с рубашками, футболками, майками в бельевом стиле - с любым дополнением комбинезон выглядит круто. Весной 2020 предлагаем вам дополнить свою коллекцию джинсовых вещей стильным и универсальным вариантом из денима, который можно носить и с цветастыми блузами, и с водолазками. Главное - грамотное сочетание оттенков и немного фантазии.

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Джинсовка

Ну у какой современной женщины в гардеробе нет стильной, теплой и удобной джинсовой куртки, которую, кажется, можно соединить с чем угодно и лук все равно останется крутым. Весной 2020 предлагаем вам полностью перевернуть свои взгляды на моду, удостоив вниманием самые необычные модели привычных курток из денима. Увлеченность тренчами не проходит мимо нас, поэтому рекомендуем весной 2020 вместе привычной джинсовки купить настоящий плащ - самое небальное капиталовложение текущей модной поры.

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Блуза

И здесь мы советуем вам не быть слишком банальной - перестаньте выбирать привычные, верные, но такие банальные и скучные джинсовые рубашки. Гораздо круче весной 2020 будут смотреться классические блузы из совсем нетривиального материала. Обратите внимание, что для максимально эффектного выхода вам нужно приобрести кофту с пышными рукавами. Все-таки буфам стоит отдать дань уважения даже таким нетипичным способом.

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Платье-рубашка

А вот вариант белого джинсового платья-рубашки с поясом подойдет для всех типичных бизнесвумен. Подобный фасон выглядит невероятно стильно, но при этом строго, серьезно и подобающе окружению. С ним вы точно сохраните видимость любого дресс-кода, но при этом не будете чувствовать себя загнанной в странные нормы приличия. Для того, чтобы весной 2020 казаться самой продвинутой, кроме платья-рубашки вам понадобится пара остромодных босоножек на квадратном каблуке и яркий мягкий макси-клатч.

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Миди-юбка

Конечно, мы не могли обойти внимание привычную классику: миди-юбки из джинсовой ткани носили наши мамы во времена молодости, а теперь именно они являются самым активным признаком бохо-шика. С рубашкой с пышным рукавами, с уютным джемпером, объемной косухой или простой белой футболкой - в любой комбинации миди-юбка из денима будет выглядеть актуально и свежо.

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Удивительно, насколько универсальной и “гибкой” может быть ткань, которая изначально служила людям лишь комфортным рабочим материалом. Весной 2020 мы можем смело говорить о главенстве денима, который на ряду с кожей, способен полностью оккупировать наши платяные шкафы. В зависимости от вашего персонального стиля выбирайте джинсовые вещи, но и не забывайте о ключевых сезонных правилах. Если вы - все-таки больше консерватор, то дополните ваш стиль крутыми расклешенными джинсами, а если вам не терпится поэкспериментировать, то носите ультрамодные платья с воланами в стиле Дикого Запада. Конечно, весной 2020 вам никак не обойтись без обязательных элементов гардероба современной модницы: удобной джинсовки, лаконичной блузы с пышными рукавами и ретро-юбки. А если уж говорить абсолютно откровенно, то в этом сезоне деним и вовсе может заменить вам абсолютно все другие ткани.

Раннее мы писали о том, какие модные фасоны платьев на весну 2020 смогут сделать ваше 8-е марта незабываемым.

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