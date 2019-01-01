Британская корона: Елизавета II боится заразиться коронавирусом

Впервые за десятилетие монаршая особа Великобритании вручала знаки отличия подданным в перчатках.

Жуткое новое инфекционное заболевание вмешивается не только в дела культуры, политики, но и моды. Так, из-за опасности массового заражения организаторам Японской недели моды пришлось отказаться от демонстраций коллекций осенне-зимнего сезона 2020/21, а в Милане финальные показы прошли скомкано - без зрителей и байеров. Во Франции фэшн-события происходили хоть и с меньшими потерями, но в последних линейках прославленных дизайнеров уж сильно резко ощущалось приближение надвигающейся катастрофы. Не этим ли объяснить повальное увлечение кутюрье черным цветом, который совсем недавно был лишен статуса модной униформы. Теперь и первые лица Великобритании демонстрируют опасения насчет глобальной опасности в виде коронавируса. Так впервые за десятилетие королева Елизавета II вручала привычные награды в перчатках. Ivona рассказывает, каковы опасности заболевания для монаршей особы.

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Стиль королевы Елизаветы II за все время ее правления радикально никогда не менялся. Она всегда была поклонницей цветных монохромных образов, твидовых костюмчиков, шелковых платок, которые она завязывает по примеру Джеки Кеннеди и Грейс Келли, невообразимых фантазийных шляпок и, конечно, перчаток. Вот только традиционное награждение самых талантливых и значимых людей Великобритании - событие, ради которого королева уже 10 лет принципиально не надевает перчаток. Нарушить традицию Елизавете II пришлось из-за опасности заразиться смертельно опасным коронавирусом. Накануне 94-летия не хотелось бы подвергать ослабленный старческий организм подобным нагрузкам.

Королева Елизавета II pinterest

Так на фотографиях из Букингемского дворца видно, что вручать награды на этот раз королева намерилась в симпатичных бежевых перчатках. Напомним, что за последнее время число зараженных коронавирусом в Великобритании резко увеличилось. На снимках видно, как королева прикалывает крест командора Ордена британской империи на лацкан костюма актрисы Уэнди Крейг. Однако, канцелярия Ее Величества не фстала однозначно отвечать на вопрос, были ли использованы перчатки как дополнительное средство защиты или как привычный элемент гардероба. Впрочем, на фоне смерти 3 тысяч человек по всему миру ответ на этот вопрос кажется абсолютно прозрачным.

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Главный редактор журнала, рассказывающего о жизни королевской семьи, Джо Литтл назвал подобную меру “разумной предосторожностью”. Отказываться от привычной церемонии награждения стало бы слишком радикальной мерой, которая не могла бы не вызвать общественного резонанса. Надеть перчатки - стильно, безопасно и очень мудро.

Королева Елизавета II pinterest

В Великобритании к настоящему моменту отмечен 51 случай заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Большинство из них приходится на Англию. Они зафиксированы также в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии.

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Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

На пороге 94-летия вполне очевидны опасения королевы Елизаветы II заразиться совсем недавно вспыхнувшим вирусом, который уже успел забрать жизни и у тысяч людей. До очередного дня рождения королевы Великобритании остается чуть меньше 6-ти недель, а от того понятны страхи Елизаветы II перед смертельной опасностью. В связи с недавними неутешительными следствиями продвижения коронавируса по планете люди начинают особо остро реагировать на необходимость защиты. И если обычные люди пытаются закупиться масками, полагая, что подобная мера предосторожности их спасет, то у королевы Великобритании более рафинированные меры. Перчатки - не только атрибут аристократического и монаршего величия, но и неплохая защита от надвигающегося на монархию вируса.

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