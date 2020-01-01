Лучшее 8-е марта: ТОП-5 самых модных фасонов платьев на весну 2020

Пышные рукава, плотное кружево и цветочная феерия - каким будет ваш лук для Международного женского дня.

Всего через несколько дней всех женщин мира ожидает праздник, который способен подарить заряд положительных эмоций на год вперед. А как еще воспринимать 8-е марта, если порой единственные моменты внимания и любви, которые так нужны всем девушкам, появляются в их жизни лишь раз в году? Конечно, подобная ситуация не является нормой, но почему бы не выжать из сложившегося положения дел максимум? Предлагаем всем дамам в праздник 8-го марта нарядиться в самые модные, женственные и красивые платья, чтобы показать мужчинам, как вы можете выглядеть каждый день при условии, что и они будут уделять вам должное внимание. Для того, чтобы воплотить мечту в реальность достаточно всего лишь принарядиться в один из самых модных трендов весенне-летнего сезона 2020. Обворожительное платье способно само по себе подарить вам ощущение легкой влюбленности без мужского внимания. Ivona представляет ТОП-5 самых трендовых фасонов элегантных нарядов на весну-лето 2020.

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Плотное кружево

Нежный ажур всегда оставался частью самых романтических образов, постоянно присутствуя в свадебных нарядах и вечерних луках. Весной 2020 мы предлагаем вам немного изменить свое отношение к легкому тончайшему кружеву. Теперь актуальны плотные завитки, созданные в технике макраме. Оттенки выбирайте в зависимости от собственного восприятия цвета, но помните, что драматичные цвета на густом кружеве смотрятся невероятно круто и необычно.

Самые модные фасоны платьев на весну 2020 коллаж/pinterest

Оборки

Весной 2020 мы предполагаем абсолютное нашествие девушек в платьях с оборками на улицах многочисленных украинских городов. Конечно, именно этот тренд лелеют практически все современные дизайнеры, добавляя стильный акцент в свои линейки. Нежные, воздушные или более скульптурные и стильные - выбирайте те, в которых вы будете ощущать себя комфортно. Для образа на 8-е марта советуем присмотреться к нежным шифоновым образам, в которых оборки преобращаются в мини-крылья.

Самые модные фасоны платьев на весну 2020 коллаж/pinterest

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Пышные рукава

Главный тренд на весенне-летний сезон 2020 - пышные рукава. И дело не только в том, что благодаря подобному фасону можно прикрыть некую пухловатость. 80-е на кураже собственной феерии предлагают все новые и новые тенденции, которые дизайнеры умело преображают для нужд современных женщин. Платье-рубашка, со спущенными плечами и глубоким декольте, в стиле диоровского нью-лука - любой ваш выбор обернется удачей весной 2020.

Самые модные фасоны платьев на весну 2020 коллаж/pinterest

Смелое мини

Смелая, дерзкая, активная - именно так выглядит женщина современного типажа. Весной 2020, а именно накануне праздника 8-го марта, предлагаем вам выбрать мини-платье, которое не оставит равнодушным ни одного мужчину, который встретится вам на пути в этот день. Кожаное, бархатное или атласное - материал не имеет значения, если вы сумеете добавить нужного настроения для подобного лука. Никакого стеснения и комплексов - помните, что весной 2020 дизайнеры и весь мир хотят вас видеть уверенными в собственной обворожительности.

Самые модные фасоны платьев на весну 2020 коллаж/pinterest

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Цветочные мотивы

Банально, но зато как красиво! Предлагаем 8-го марта удостовериться в силе флористики, и примерить роскошное праздничное платье с флористическим мотивом. Крупные тропические принты или мелкие полевые цветы - в коллекциях современных дизайнеров на весну 2020/21 можно найти разнообразные узоры, которые порадуют любую даму. Собирайте свой букет с толком, и не забывайте, про символизм цветов: тюльпаны добавят наглости и легкой надменности, а ромашки - нежности и легкости.

Самые модные фасоны платьев на весну 2020 коллаж/pinterest

Удивительно, что на пороге новой гендерной революции фэшн-индустрия предлагает женщинам наряжаться практически в исключительно элегантные и нежные силуэты. Цветочки, бабочки, кружево и воздушность - основные тренды на весенне-летний сезон 2020. Впрочем, не в праве ли выбора и заключается женская эмансипация? Дама XXI века может позволить себе выглядеть так, как она сама того хочет. Любовь к розовому цвету и флористическим мотивам не отменяет феминистических настроений. Настоящая современная суфражистка не отказывается, от пурпура и нежности в нарядах, а смело использует их, потому что она сама того хочет.

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