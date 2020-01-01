Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лучшее 8-е марта: ТОП-5 самых модных фасонов платьев на весну 2020

Комментариев: 0
Пышные рукава, плотное кружево и цветочная феерия - каким будет ваш лук для Международного женского дня.
Самые модные фасоны платьев на весну 2020
Самые модные фасоны платьев на весну 2020
pinterest

Всего через несколько дней всех женщин мира ожидает праздник, который способен подарить заряд положительных эмоций на год вперед. А как еще воспринимать 8-е марта, если порой единственные моменты внимания и любви, которые так нужны всем девушкам, появляются в их жизни лишь раз в году? Конечно, подобная ситуация не является нормой, но почему бы не выжать из сложившегося положения дел максимум? Предлагаем всем дамам в праздник 8-го марта нарядиться в самые модные, женственные и красивые платья, чтобы показать мужчинам, как вы можете выглядеть каждый день при условии, что и они будут уделять вам должное внимание. Для того, чтобы воплотить мечту в реальность достаточно всего лишь принарядиться в один из самых модных трендов весенне-летнего сезона 2020. Обворожительное платье способно само по себе подарить вам ощущение легкой влюбленности без мужского внимания. Ivona представляет ТОП-5 самых трендовых фасонов элегантных нарядов на весну-лето 2020. 

Читай также: Неделя моды в Париже: Коллекции Celine и Valentino

  • Плотное кружево 

Нежный ажур всегда оставался частью самых романтических образов, постоянно присутствуя в свадебных нарядах и вечерних луках. Весной 2020 мы предлагаем вам немного изменить свое отношение к легкому тончайшему кружеву. Теперь актуальны плотные завитки, созданные в технике макраме. Оттенки выбирайте в зависимости от собственного восприятия цвета, но помните, что драматичные цвета на густом кружеве смотрятся невероятно круто и необычно.  

Самые модные фасоны платьев на весну 2020
Самые модные фасоны платьев на весну 2020
коллаж/pinterest

  • Оборки 

Весной 2020 мы предполагаем абсолютное нашествие девушек в платьях с оборками на улицах многочисленных украинских городов. Конечно, именно этот тренд лелеют практически все современные дизайнеры, добавляя стильный акцент в свои линейки. Нежные, воздушные или более скульптурные и стильные - выбирайте те, в которых вы будете ощущать себя комфортно. Для образа на 8-е марта советуем присмотреться к нежным шифоновым образам, в которых оборки преобращаются в мини-крылья. 

Самые модные фасоны платьев на весну 2020
Самые модные фасоны платьев на весну 2020
коллаж/pinterest

Читай также: Неделя моды в Париже: Коллекции Stella McCartney и Giambattista Valli

  • Пышные рукава 

Главный тренд на весенне-летний сезон 2020 - пышные рукава. И дело не только в том, что благодаря подобному фасону можно прикрыть некую пухловатость. 80-е на кураже собственной феерии предлагают все новые и новые тенденции, которые дизайнеры умело преображают для нужд современных женщин. Платье-рубашка, со спущенными плечами и глубоким декольте, в стиле диоровского нью-лука - любой ваш выбор обернется удачей весной 2020.

Самые модные фасоны платьев на весну 2020
Самые модные фасоны платьев на весну 2020
коллаж/pinterest
 

  • Смелое мини 

Смелая, дерзкая, активная - именно так выглядит женщина современного типажа. Весной 2020, а именно накануне праздника 8-го марта, предлагаем вам выбрать мини-платье, которое не оставит равнодушным ни одного мужчину, который встретится вам на пути в этот день. Кожаное, бархатное или атласное - материал не имеет значения, если вы сумеете добавить нужного настроения для подобного лука. Никакого стеснения и комплексов - помните, что весной 2020 дизайнеры и весь мир хотят вас видеть уверенными в собственной обворожительности.  

Самые модные фасоны платьев на весну 2020
Самые модные фасоны платьев на весну 2020
коллаж/pinterest

Читай также: Платяной шкаф: ТОП-5 модных фасонов платьев на весну 2020

  • Цветочные мотивы 

Банально, но зато как красиво! Предлагаем 8-го марта удостовериться в силе флористики, и примерить роскошное праздничное платье с флористическим мотивом. Крупные тропические принты или мелкие полевые цветы - в коллекциях современных дизайнеров на весну 2020/21 можно найти разнообразные узоры, которые порадуют любую даму. Собирайте свой букет с толком, и не забывайте, про символизм цветов: тюльпаны добавят наглости и легкой надменности, а ромашки - нежности и легкости. 

Самые модные фасоны платьев на весну 2020
Самые модные фасоны платьев на весну 2020
коллаж/pinterest

Удивительно, что на пороге новой гендерной революции фэшн-индустрия предлагает женщинам наряжаться практически в исключительно элегантные и нежные силуэты. Цветочки, бабочки, кружево и воздушность - основные тренды на весенне-летний сезон 2020. Впрочем, не в праве ли выбора и заключается женская эмансипация? Дама XXI века может позволить себе выглядеть так, как она сама того хочет. Любовь к розовому цвету и флористическим мотивам не отменяет феминистических настроений. Настоящая современная суфражистка не отказывается, от пурпура и нежности в нарядах, а смело использует их, потому что она сама того хочет.  

Раннее мы писали о том, как изменилась эстетика бренда Chanel с приходом нового креативного директора - Виржини Виар

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на http://ivona.bigmir.net/ в  Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: мода 2020, что носить весной, модные платья, образы на 8 марта
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь