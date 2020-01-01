Год спустя: Как изменился бренд Chanel после кончины Лагерфельда

Анализируем на основе осенне-зимней коллекции 2020/21.

Чуть больше года назад мир моды потерял одного из самых значимых, авторитетных и жестких кутюрье. Карл Лагерфельд скончался, оставив свое легендарное наследие в виде марки Chanel в руках женщины - француженки Виржини Виар. Именно она практически все 35 лет творчества Карла над достоянием великолепной Коко была рядом с кайзером. История моды привыкла к тому, что время от времени на бэкграунде появляются темные лошадки, такие как Виар, которые становятся полноценными фэшн-гуру. Все время совместной работы француженки и немца Виржини называли серым кардиналом, поэтому никто не удивился, когда наследницей маэстро стала именно она. Спустя год после смерти Лагерфельда в рамках Недели моды в Париже Виар демонстрирует осенне-зимнюю коллекцию 2020/21, которая буквально кричит о свободе и легкости. Ivona рассказывает, чем стиль Виржини кардинально отличается от ее великолепного наставника.

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Полная свобода и демократичность - именно об этих принципах страстно высказывалась Виржини Виар на примерке при подготовке к осенне-зимнему показу коллекции 2020/21. Как глава одного из самых авторитетных модных домов всей фэшн-индустрии француженка понимает, что рушить устои бренда она не имеет права. Именно поэтому, продемонстрированная ею линейка на Неделе моды в Париже 2020/21 была наполнена знаковыми для Chanel вещами. Впрочем, этот фактор нисколько не смутил Виар, позволив ей переосмыслить привычные силуэты с присущей для нее смелостью и свободой.

Chanel FW 2020/21 коллаж/pinterest

В качестве вдохновение Виар выбрала фото Лагерфельда и его музы Анны Пьяджи 1980-х годов. Полосатый костюм и сапоги для верховой езды кайзера, шляпка с вуалью и полностью закрытый костюм с миди-юбкой Анны - вдохновение Эдвардианской эпохой. Именно обувь Лагерфельда с легендарного снимка стала связующим звеном всей осенне-зимней коллекции 2020/21. Жокейские сапоги дополняли каждый из 72-образов - и твидовые мини-шорты, и кожаные клеш, и классические юбки-карандаш.

Chanel FW 2020/21 коллаж/pinterest

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Неслучайно мы заговорили о поездках на лошадях и атрибутах жокеев. Как известно сама Габриэль Шанель была страстной наездницей, и именно это увлечение Коко решила воплотить на подиуме Виржини Виар. Бархатная кепка жокея, традиционные шелковые галстуки, конский мотив в кружеве, сотканного из изображений вздымающегося Пегаса, а также атласные повязки, вставленные в рукава твидовых жакетов и пальто.

Chanel FW 2020/21 коллаж/pinterest

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Если говорить о гамме оттенков осенне-зимней коллекции 2020/21 Chanel, то сразу становится понятным, что упор Виар решила сделать на безупречную классику. Черно-белые тона лишь иногда сменялись яркими всплесками пурпурно-розового и бледно-лаймового. В этой коллекции практически нет платьев, зато есть широкий выбор брюк с разрезами по бокам, открывающих ноги при ходьбе, разнообразных твидовых жакетов, без которых невозможно представить Chanel, и юбок с высокими разрезами.

Chanel FW 2020/21 коллаж/pinterest

Ветер в волосах, сумасшедшие поездки на рысаках, французский шик и элегантность - именно эти ключевые фэшн-фрагменты легли в основу коллекции Виржини Виар. Бренд Chanel всегда считался устойчивой глыбой модной индустрии, традиционным представителем старого режима. Творчеством Лагерфельда не восхищались, но уважали. Его работы были всегда сдержаны, очень элегантны и женственны, но им явно не доставало легкости, свежести и полезной современности. Француженка Виар как модная и сильная женщина сразу поняла, как именно нужно обращаться с легендарным наследием Коко и Лагерфельда. Для того, чтобы создать свое собственное фэшн-имя Виржини не стала кардинально перекраивать ДНК бренда Chanel, но с присущей для себя смелостью внесла собственные коррективы. Лаконичные оттенки и яркие вспышки цвета, модный крой и некая раскрепощенность - ощущается, что для модного дома Chanel скоро наступит совсем новая пора расцвета и популярности.

Раннее мы писали о том, какие фасоны платьев будут в моде весной 2020.

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