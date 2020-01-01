Неделя моды в Париже: Коллекции Stella McCartney и Giambattista Valli

Завершающие показы осенне-зимнего сезона 2020/21.

Финальное фэшн-достижение модного забега подходит к концу, поэтому нам остается лишь проанализировать оставшиеся коллекции. В связи с последними событиями, а именно опасностью подхватить коронавирус, Неделя моды в Париже сезона осень-зима 2020/21 стала слишком серьезной. Люди бояться каждого чиха и кашля, а потому из-за угрозы собственной жизни особенно важно не поддаваться панике и наслаждаться модой. Новая коллекции Stella McCartney отличается легкостью и гуманностью, а вот Giambattista Valli в который раз поразил роскошными формами и многообразием пастельных оттенков. Ivona рассказывает, какие именно тренды осенне-зимнего сезона 2020/21 выделили ключевые игроки современной фэшн-индустрии.

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Stella McCartney

Мы обожаем легендарную британку Стеллу Маккартни именно за ее нарочито простой, демократичный и очень ненавязчивый подход к моде. Еще в начале своей карьеры они неоднократно говорила, что создает одежду для себя - такую, которую могла бы носить в обычной жизни чуть ли не каждый день. Именно поэтому в ее осенне-зимней коллекции 2020/21, продемонстрированной в рамках Недели моды в Париже, так много забавности, легкости. Моду Стелла никогда не воспринимала слишком уж серьезно. Так, на подиуме модели бренда вышагивали в легкомысленных пижамах, кафтанах, пальто милитаристического кроя и прочих элементах расслабленной эстетики.

Stella McCartney FW 2020/21 коллаж/pinterest

Более того, для того, чтобы создать новую коллекцию Стелла обратилась к винтажным архивам иллюстраторов 20-х годов прошлого века, заимствовав у них идеи оптических принтов в виде распустившихся одуванчиков. Конечно, как истинная британка Маккартни не могла не отдать дань истинно английскому орнаменту - клетке. Черно-белая и контрастная красная - она украшала шерстяные платья-миди, свитера, гольфы и пальто маскулинного кроя.

Stella McCartney FW 2020/21 коллаж/pinterest

Giambatistta Valli

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В отличие от Стеллы Маккартни в Giambattista Valli сделали ставку на тот формат, который является их собственным фирменным знаком. Нежность, романтичность, не слишком серьезное отношение к миру и себе. Джамабаттиста Валли продемонстрировал типаж типичной современной элегантной девушки, которая обожает наряжаться так, как ей хочется вне зависимости от сезона. Миранда Пристли говорила, что цветы на весну - не слишком оригинально, но что бы она сказала по поводу идеи создать осенне-зимнюю коллекцию в пастельно-конфетных оттенках, а принты использовать нарочито флористические?

Giambattista Valli FW 2020/21 коллаж/pinterest

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Вдохновение эпохой Людовика XVIII для бренда Giambattista Valli вылилось в виде характерных принтов и деликатной вышивки. Однако ключевым связующим звеном всех образов осенне-зимней коллекции 2020/21 стал жемчуг, который присутствовал и на чокерах, и на объемных пальто, и на приталенных жакетах. Шелк, атлас, полупрозрачность, розовая гамма оттенков с легким внедрением алого - такая женственность выглядит невероятно эффектно и современно.

Giambattista Valli FW 2020/21 коллаж/pinterest

Война Турции с Сирией, повальное заболевание короновирусом по всему миру, закрытые фабрики, скомканное окончание Недели моды в Милане - согласитесь, что в подобном мировом напряжении думать лишь о моде кажется слишком вульгарным и легкомысленным. Вот только фэшн-индустрия всегда отличилась оптимистическим подходом к решению проблем, а также не раз демонстрировала, что порой самые комплексные задачи приобретают совсем легкое решение. Если вы и сами чувствуете, что еще совсем немного и ваша психика не выдержит, предлагаем полюбоваться коллекциями осенне-зимнего сезона 2020/21, продемонстрированными на Неделе моды в Париже. Поверьте, их легкость, беззаботность и минимализм помогут вам осознать, что все неприятности можно обернуть себе на пользу. Ну или вы просто хотя бы на мгновение погрузитесь в мир красоты, в котором нет места глобальным катаклизмам и военным конфликтам.

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