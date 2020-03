Гуманная Украина: Первая леди отказалась от натурального меха

И если песня “Vegan” на Национальном отборе Евровидение не смогла показать современность нации, но Елена Зеленская сама взялась за улучшение имиджа страны.

Осознанность, разумное потребление, гуманное отношение к животным - это не лозунги одной из многочисленных организаций по защите окружающей среды, а настоящие модные хэштеги. Фэшн-индустрия полностью погрузилась в атмосферу социальной ответственности, поэтому на главных мировых подиумах мы все больше видим феминистический настрой и экоосознанность.

Читай также: Энергичный старт: ТОП-6 стильных мужских луков с кроссовками

В Калифорнии за использование, продажу и создание одежды из натурального меха совсем скоро будут сажать за решетку. Королева Елизавета II, которая большую часть своей монаршей жизни провела закутанной в соболя и енотов, решительно отдает предпочтение искусственному материалу. Мир взбунтовался и теперь экоактивисты - не сумасшедшие чудики, какими их когда-то представили создатели фильма “Секс в большом городе”, а самые знаменитые и модные кутюрье фэшн-индустрии. Ivona рассказывает, какой вклад сделала Украина в дело по борьбе за гуманный мир моды.

Стиль Елены Зеленской не обсуждают только ленивые. Да и мы сами не раз критиковали ее выходы или выбирали самые стильные луки за время властвования. Первая леди Украины славится своей любовью к простоте, лаконичности, базовым и пастельным оттенкам, а также сложным скульптурным формам. Но вот в натуральном мехе увидеть ее можно разве что на страницах глянцевых изданий, ведь в жизни она проповедует принципы Кейт Миддлтон, которая предпочитает пальто другим вариантам верхней одежды.

Елена Зеленская - первая леди Украины pinterest

Читай также: И снова 8-е марта: Стильные образы для вечера вашей мечты

Буквально несколько часов назад стало известно, что жена президента Украины Елена Зеленская отказалась от натурального меха. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава и основатель движения UAnimals Александр Тодорчук.

Одразу з кількох достовірних джерел отримав інформацію про те, що Олена Зеленська принципово не носить натуральне хутро. Джерелам цілком довіряю. Це просто чудова новина! Можна по-різному ставитися до президента і його дружини, але на такому рівні маємо перший прецедент в історії Україні. Хутро зникає з подіумів, модних вітрин, а тепер і офіційних прийомів.

Александр Тодорчук - глава и основатель движения UAnimals pinterest

Читай также: Богемный шик: ТОП-7 лучших образов Недели моды в Париже

Напомним, что отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях решили множество популярных брендов. Свои гуманность и сострадательность продемонстрировали марки Andre Tan, Bevza, Navro и еще несколько десятков дизайнеров Ukrainian Fashion Week. Теперь вы также не найдет натуральных материалов и на Кураж Базаре, и в салонах Oh my look, и на ярмарке Гешефт.

За практически год президентства Владимира Зеленского отношение к его персоне, а соответственно и к его решениям, поведению и, конечно, семье кардинально изменилось. Впрочем, оставим политические вопросы для профессионалов, а сами порассуждаем на ту тему, которая доступна нам на эмоциональном уровне. Елена Зеленская создала настоящий прецендент в истории независимой Украины, ведь отказавшись на государственном уровне от натурального меха, она автоматически приблизила страну к эпитету - европейский союз. Подобное решение не должно даваться тяжело, ведь все разумные люди понимают, какой колоссальный вред окружающей среде они наносят своей нездоровой привязанностью к шубам из енотов, лисиц и песцов.

Елена Зеленская как имиджевое лицо Украины достойна наивысшей похвалы, ведь теперь ее пример, надеемся, станет заразительным. Ожидаем уже следующей зимой увидеть на улицах городов лишь единичные случаи фанатической привязанности к меху.

Раннее мы писали о том, как ТОП-5 модных фасонов платьев будут популярны весной 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram