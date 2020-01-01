Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Гуманная Украина: Первая леди отказалась от натурального меха

Комментариев: 0
И если песня “Vegan” на Национальном отборе Евровидение не смогла показать современность нации, но Елена Зеленская сама взялась за улучшение имиджа страны.
Елена Зеленская отказалась от натурального меха
Елена Зеленская отказалась от натурального меха
pinterest

Осознанность, разумное потребление, гуманное отношение к животным - это не лозунги одной из многочисленных организаций по защите окружающей среды, а настоящие модные хэштеги. Фэшн-индустрия полностью погрузилась в атмосферу социальной ответственности, поэтому на главных мировых подиумах мы все больше видим феминистический настрой и экоосознанность.

Читай также: Энергичный старт: ТОП-6 стильных мужских луков с кроссовками

В Калифорнии за использование, продажу и создание одежды из натурального меха совсем скоро будут сажать за решетку. Королева Елизавета II, которая большую часть своей монаршей жизни провела закутанной в соболя и енотов, решительно отдает предпочтение искусственному материалу. Мир взбунтовался и теперь экоактивисты - не сумасшедшие чудики, какими их когда-то представили создатели фильма “Секс в большом городе”, а самые знаменитые и модные кутюрье фэшн-индустрии. Ivona рассказывает, какой вклад сделала Украина в дело по борьбе за гуманный мир моды. 

Стиль Елены Зеленской не обсуждают только ленивые. Да и мы сами не раз критиковали ее выходы или выбирали самые стильные луки за время властвования. Первая леди Украины славится своей любовью к простоте, лаконичности, базовым и пастельным оттенкам, а также сложным скульптурным формам. Но вот в натуральном мехе увидеть ее можно разве что на страницах глянцевых изданий, ведь в жизни она проповедует принципы Кейт Миддлтон, которая предпочитает пальто другим вариантам верхней одежды. 

Елена Зеленская - первая леди Украины
Елена Зеленская - первая леди Украины
pinterest

Читай также: И снова 8-е марта: Стильные образы для вечера вашей мечты

Буквально несколько часов назад стало известно, что жена президента Украины Елена Зеленская отказалась от натурального меха. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава и основатель движения UAnimals Александр Тодорчук.  

Одразу з кількох достовірних джерел отримав інформацію про те, що Олена Зеленська принципово не носить натуральне хутро. Джерелам цілком довіряю. 

Це просто чудова новина! Можна по-різному ставитися до президента і його дружини, але на такому рівні маємо перший прецедент в історії Україні. Хутро зникає з подіумів, модних вітрин, а тепер і офіційних прийомів. 

Александр Тодорчук - глава и основатель движения UAnimals
Александр Тодорчук - глава и основатель движения UAnimals
pinterest

Читай также: Богемный шик: ТОП-7 лучших образов Недели моды в Париже

Напомним, что отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях решили множество популярных брендов. Свои гуманность и сострадательность продемонстрировали марки Andre Tan, Bevza, Navro и еще несколько десятков дизайнеров Ukrainian Fashion Week. Теперь вы также не найдет натуральных материалов и на Кураж Базаре, и в салонах Oh my look, и на ярмарке Гешефт.  

За практически год президентства Владимира Зеленского отношение к его персоне, а соответственно и к его решениям, поведению и, конечно, семье кардинально изменилось. Впрочем, оставим политические вопросы для профессионалов, а сами порассуждаем на ту тему, которая доступна нам на эмоциональном уровне. Елена Зеленская создала настоящий прецендент в истории независимой Украины, ведь отказавшись на государственном уровне от натурального меха, она автоматически приблизила страну к эпитету - европейский союз. Подобное решение не должно даваться тяжело, ведь все разумные люди понимают, какой колоссальный вред окружающей среде они наносят своей нездоровой привязанностью к шубам из енотов, лисиц и песцов.  

Елена Зеленская как имиджевое лицо Украины достойна наивысшей похвалы, ведь теперь ее пример, надеемся, станет заразительным. Ожидаем уже следующей зимой увидеть на улицах городов лишь единичные случаи фанатической привязанности к меху. 

Раннее мы писали о том, как ТОП-5 модных фасонов платьев будут популярны весной 2020. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: Елена Зеленская, искусственный мех, экооактивист, гуманность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь