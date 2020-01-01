Ильяс Сахтара объяснил, как рисунок на одежде меняет представление о внешнем виде

Ведущий шоу "Місія: краса" рассказал, как рисунок на наряде может освежить образ.

Ведущий первого на украинском телевидении парного мейковер-шоу “Місія: краса“ на телеканале “Украина“, Ильяс Сахтара рассказал, что даже серый цвет может освежить образ, если на одежде будет присутствовать рисунок, выполненный в другой цветовой гамме.

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Какие самые любимые цвета в одежде предпочитают женщины? Это удивительно, но факт: один из них – серый! Ведь для повседневной жизни многие выбирают именно его.

Можно ли с этим что-то сделать? Конечно! Обратить внимание на одежду любимого цвета, но с ярким рисунком. Хотя кто-то из женщин уверен, что чем объемнее рисунок, тем больше она становится в размерах.

Второе заблуждение, которое можно услышать от молодых женщин: “Надев такую вещь, я буду похожа на тетку!“ Чтобы развеять этот миф, можно примерить серое платье с рисунком, выполненным в других, более ярких цветах.

Выбор такой одежды имеет массу преимуществ:

серый цвет по-прежнему остается любимым;

даже в повседневной жизни женщина выглядит стильно и нарядно;

хотя серый цвет считается холодным, однако сочетание, например, с белым и желтым цветами освежает образ;

если добавить серьги и обувь на высоком каблуке более глубокого цвета, то образ становится повседневно-праздничным.

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“Платье любимого цвета с ярким рисунком можно надевать как дома, так и на выход“, – сказал Ильяс Сахтара.

Напомним, первое на украинском телевидении мейковер-шоу для пар “Місія: краса“ успешно стартовало в эфире канала “Украина“ в 2018 году. “Місія: краса“ не прибегает к пластической хирургии и не изнуряет героев диетами, поскольку команда проекта уверена – все, что нужно для красоты и счастья, уже есть внутри нас. Третий сезон шоу зрители увидели в марте.

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