Модные гости на пороге: Лучшие звездные образы Недели моды в Париже

Как предпочитают наряжаться на показы знаменитости первой величины в столице мировой моды.

Первый ряд любого модного показа высшего уровня - это только самые авторитетные редакторы глянца, ведущие стилисты и, конечно, звезды мирового масштаба. Очень часто актрисы, певицы и прочие повелители мира шоу-бизнеса чтят своим присутствием любимых дизайнеров, повышая тем самым значимость фэшн-события. Неделя моды в Париже традиционно собирает чуть ли не наиболее популярную аудиенцию. Каждая знаменитость, которая чтит модные законы и искренне верит в силу поп-индустрии, считает своим долгом посетить несколько показов. Таким образом селебритис отдают дань уважения прославенным дизайнерам, демонстрируя собственные пристрастия, которые с радостью копирует остальной мир. Конечно, невозможно прийти на любой значимый показ Недели моды в Париже и не увидеть там Клеманс Поэзи, Кети Холмс или очередную новоявленную звезду Netflix. Но кроме знакомых мордашек в первых рядах нас интересуют и луки, которые знаменитости выбирают для самого модного события полугода. Ivona демонстрирует ТОП-8 лучших звездных образов Недели моды в Париже сезона осень-зима 2020/21.

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Кэти Холмс

После уже легендарного появления Кэти Холмс в комплекте из вязанных кардигана и бра для актрисы открылись новые перспективы. Теперь за ее стритстайл-образами наблюдают с особой тщательностью, ведь, кажется, она научилась выбирать только самые горячие тренды. Для показа Chloe на Неделе моды в Париже сезона осень-зима 2020/21 актриса выбрала удивительно воздушный образ в прованском стиле. Нюд, легкие ткани и пышные рукава - архетипный весенний образ.

Кэти Холмс на показе Chloe pinterest

Соко

Французская исполнительница Соко появилась на показе Celine в рамках Недели моды в Париже, и выбрала один из самых крутых луков нашей подборки. Черный брючный костюм классического силуэта и белая блуза с ультрамодным воротником-стойкой смотрелись сдержанно, но и очень стильно. Узкие очки лишь добавляли ее луку загадочности и неожиданности.

Соко на показе Celine pinterest

Кейт Босуорт

Красотку Кейт Босуорт невозможно представить в неудачном образе. И, возможно, с актерскими работами ей пока не сильно везет, но девушка очень четко определила для себя новый карьерный поворот. Согласитесь, быть лидером мнений и звездой, чьей стиль пытаются скопировать миллионы - это всегда очень статусно. На показе бренда Chloe в рамках Недели моды в Париже FW 2020/21 Кейт появилась в невероятном образе, соединив два главных тренда - клетку и брючный костюм.

Кейт Босуорт на показе Chloe pinterest

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Гвендолин Кристи

Для высоченной актрисы Гвендолин Кристи подбирать образы - не такая уж и простая задача. Впрочем, ей всегда удается выглядеть на уровне. Для показа Loewe в рамках Недели моды в Париже сезона осень-зима 2020/21 она выбрала очаровательный лук оттенка жженого сахара. Атласный кейп, воротник дам с полотен Эль Греко и высокие нюдовые сапоги - идеальный богемный лук современного образца.

Гвендолин Кристи на показе Loewe pinterest

Сидни Суини

Юная звезда сериала “Эйфория” Сидни Суини появляется на всех без исключения модных событиях. Неделя моды в Париже не стала исключением, а потому юная старлетка была замечена в первом ряду показа Balmain. Сидни доказала, что твид - не только для 45-летних фанаток Chanel, но и для молодых и уверенных в себе девушек. Мини длина, короткий пиджак и яркая расцветка костюма - именно так выглядит традиционный материал в прочтении современных трендсеттеров.

Сидни Суини на показе Balmain pinterest

Катрина Балф

“Чужестранка“ Катрина Балф решила не только удостоить своим присутствием показ Valentino, но и традиционно выбрать для своего фэшн-лука одежду соответствующего бренда. Красотке Балф всегда к лицу классические силуэты, поэтом пышное миди-платье с глубоким V-образным вырезом выглядело на ней невероятно гармонично. Самый модный оттенок 2020 года лишь подчеркивал, что актриса полностью отдает себе отчет в том, на каком мероприятии она решила появиться.

Катрина Балф на показе Valentino pinterest

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Мэйси Уильямс

Актриса “Игры Престолов” Мэйси Уильмся не всегда умеет правильно подать свою фактуру: с подобным телосложением и ростом еще нужно уметь поработать. Однако для того, чтобы засветиться в первом ряду осенне-зимнего показа 2020/21 Givenchy, она явно решила превзойти все публичные ожидания. Брючный костюм с жилеткой из жаккарда с расписным китайским принтом кораллового оттенка выглядит смело и очень стильно.

Мэйси Уильямс на показе Givenchy pinterest

Анджела Бассетт

Актриса Анджелла Бассет для показа Valentino также решила выбрать платье авторства легендарного бренда, но в более расслабленном духе нежели у Катрины Балф. Светлое платье-рубашка с голубой вышивкой выглядело достаточно просто, но и настолько уверенно, что отвести взгляда от лука было просто невозможно.

Анджела Бассетт на показе Valentino pinterest

Согласитесь, мировые знаменитости понимают толк в моде и стиле. Конечно, можно с упрямством настаивать на том, что их луки “собирают” ведущие стилисты, а потому их авторского вдохновения в нарядах не сыскать, но ведь всегда гораздо проще критиковать. Неделя моды в Париже сезона осень-зима 2020/21 собрала цвет мирового шоу-бизнеса, пополнив традиционный список знаменитостей, новыми юными лицами. Именно девочки наподобие Барби Феррейры и Сидни Суини являются лидерами Instagram-сообщества - молодыми, но уже невероятно влиятельными трендсеттарами. Особо интересно наблюдать за разнообразием звездных типажей, ведь именно многоликость современной фэшн-индустрии - ключевое направление ее развития.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 образов гостей Недели моды в Париже вы срочно должны повторить.

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