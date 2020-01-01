Богемный шик: ТОП-7 лучших образов Недели моды в Париже

Наряды гостей Paris Fashion Week FW 2020/21, которые необходимо повторить.

Мы привыкли к тому, что гости многочисленных Недель моды по всему миру преследуют лишь одну цель - выглядеть как можно ярче на фоне своих необъявленных “конкуренток”. Париж отличается рафинированностью чувства стиля, но и никогда не отрицает возможность поэкспериментировать с формами, оттенками и сумасшедшим кутюром в разрезе стритстайла. На весну 2020 Ivona собрала для вас ТОП-7 не только не вероятно красивых луков гостей Недели моды в Париже, но и не лишенных практической подоплеки. Высокая мода - то, что смотрится круто на подиуме или на красной дорожке, но не имеет никакого отношения к простой жизни. Стиль с каждым новым модным сезоном становится все более сдержанным, понятным и лаконичным. А для того, чтобы весной 2020 выглядеть как героини стритстайл-хроник, вам понадобится всего лишь базовые знания сезонных трендов и немного фантазии.

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Новый рабочий курс

Черно-белая гамма оттенков - то, что вас никогда не подведет и всегда сыграет на руку в самой сложной фэшн-ситуации. Гости Недели моды в Париже 2020 всеми мыслимыми способами пытаются вернуть популярность слегка забытому тренду, и получается у них это шедеврально. Самые модные джинсы сезона - белые с высокой талией, а также классический черный гольф. Дополните лук объемным пиджаком, темными очками и отправляйтесь покорять рабочие будни.

Гости на Неделе моды в Париже pinterest

Богемные 70-е

Если в гардеробе у современной женщины нет маленького черного платья, то можно считать, что и самой модной дамы не существует. На весну 2020 предлагаем обновить ваш вечный тренд, выбрав лук в стиле 70-х. Много полупрозрачного материала, немного кружева, рубашечный крой и минимальная длина - кажется, именно о таком модном оружии говорила Коко Шанель.

Гости на Неделе моды в Париже pinterest

Вязанная повседневность

Пока весна не радует нас теплыми температурами, поэтому есть идеальный шанс приобщиться к крутому вязанному тренду. Побольше кос, бахромы, сложных хитросплетений - и перед вами стильный, но лаконичный образ для теплого сезона 2020. Молочный оттенок подходит абсолютно разным типажам девушек, а легкая небрежность - непреходимый тренд последних нескольких лет.

Гости на Неделе моды в Париже pinterest

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Вариация костюма

Если вы еще не успели приобрести модный брючный костюм, то перед стартом весеннего сезона 2020, у вас есть последний шанс пополнить гардероб трендом номер один. Гости Парижской недели моды предлагают вам новый взгляд на главного фаворита нескольких последних коллекций. Бледно-серый оттенок, слегка укороченная длина расклешенных брюк, классика жанра в виде объемного пиджака - идеальный рецепт костюма в стиле приглашенных звезд Недели моды в Париже. Рубашка в винтажный цветочный принт - то, что свяжет остромодный тренд с тенденцией на возвращение эпохи 80-х.

Гости на Неделе моды в Париже pinterest

Мир рюш

Весной 2020 вам точно не обойтись без вещей с воланами, рюшами или бантами. Если пока подобные фэшн-меры кажутся вам слегка непонятными, но начните с азов. Вспомните, какие в школьные годы вы носили нарядные рубашки с рюшами, добавьте к ним современный акцент в виде длины и остромодного кислотного оттенка, а также не стесняйтесь комбинировать с макси-юбками.

Гости на Неделе моды в Париже pinterest

Дьявол в простоте

Кажется, что после зимнего стайл-безумия удивить кого-то сочетанием миди-юбки и свитера уже невозможно. Однако, если заменить плиссировку на атлас, а джемпер выбрать максимально объемный, то может получится небанальная комбинация для весеннего сезона 2020. Пастельный лимонный оттенок добавит луку элегантности и даже легкой пикантности, а серого цвета пальто и анималистические сапожки сделают его кэжуальным.

Гости на Неделе моды в Париже pinterest

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Дозволенная оголенность

Если весной 2020 вам захочется продемонстрировать идеальный пресс, то советуем обратиться к лаконичным бюстье, которые выглядят особенно гармонично с широкими брюками. Придерживайтесь норм сдержанности, а потому выбирайте вещи так, чтобы на выходе у вас получилась обновленная версия классического лука, в котором можно и нужно ходить в обыденной жизни. Дополнить изящество белоснежного цвета легко поможет клетчатое серое пальто, которое привнесет в образ повседневной небрежности.

Гости на Неделе моды в Париже pinterest

В том, что бы скомбинировать белые джинсы с высокой посадкой и черный гольф, дополнив минималистичную комбинацию яркой обувью, нет ничего сложно. Однако, некоторым девушкам, которым отчаянно не хватает знаний модной стилистики и правил комбинаторики, стоит ориентировать на героинь стритстайл-хроник. Парижская неделя моды всегда считалась самой возвышенной, элегантной и необычной: не только из-за презентуемых коллекций, но и благодаря гостям показов. Но на весну 2020 мы сумели отыскать для вас ТОП-7 не слишком сложных, но однозначно крутых луков, которые смогут обеспечить вам модное признание на три последующих месяца.

Раннее мы писали о том, как следует весной 2020 носить самый модный аксессуар сезона - шелковый платок.

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