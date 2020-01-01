Неделя моды в Милане: Осенне-зимние показы Armani и BOSS

Коронавирус устанавливает собственные правила - фэшн-показы без байеров и прессы.

Неделя моды в Милане подошла к концу, но о представленных осенне-зимних коллекциях и громких скандалах, связанных с самым могущественным фэшн-событием Италии, будут говорить еще долго. Нужно ли упоминать, насколько мощными были показы большинства кутюрье Milan Fashion Week - переварить то количество трендов, продемонстрированных на подиумах будет тяжело даже спустя месяц. Кроме того, не обошлась Неделя моды в Милане и без скандальных событий. Напоминаем, что по традиции Milan Fashion Week закрывает старожил итальянской фэшн-индустрии - великолепный Джорджо Армани. Вот только на этот раз финал демонстрации осенне-зимних коллекций 2020/21 получился очень уж смазанным. Ivona рассказывает о двух самых красивых и абсолютно противоположных по духу показах последнего дня Недели моды в Милане сезона “осень-зима” 2020/21.

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Armani

Джорджо Армани - один из законченных классиков от мира моды. Его коллекции невозможно представить без истинно женственных вещей, россыпи камней и блесток, а также удивительных вечерних платьев. Осенне-зимняя линейка 2020/21 в рамках Недели моды в Милане продемонстрировала его удивительную способность никогда не изменять своему стилю, но при этом всегда оставаться интересным, загадочным и непредсказуемым. Печально, что гостям, прессе и байерам так и не удалось попасть на само дефиле - коронавирус в Италии устанавливает свои законы и порядки. Но даже то, что мы видели в онлайн-трансляции достойно восхищения.

Armani FW 2020/21 коллаж/pinterest

Предчувствовав мировые переживания, предвидев надвигающуюся здравоохранительную катастрофу, Армани создал новую осенне-зимнюю линейку 2020/21 в столь драматичным и темных оттенках, что от одного взгляда на его луки захватывает дыхание. Бархат - основной материал коллекции, но особенно стильным и трагичным он становится в иссиня-черном обрамлении. Дополнительными оттенками послужили небесно-голубой, пастельно-розовый и козырь Армани - серебристо-серый. Конечно, Джорджо не смог проигнорировать свою вечную любовь к классическому брючному костюму, трансформировав блейзеры в сюртуки, а низ дополнив россыпью драгоценных фэшн-камней.

Armani FW 2020/21 коллаж/pinterest

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BOSS

Коллекция еще одного передового итальянского бренда BOSS оказалась менее радикальной, но от того еще более интересной. Обычно эстетику данного модного дома можно описать тремя эпитетами: лаконично, строго и выдержанно. Осенне-зимняя коллекция 2020/21 стала удивительным глотком свежего воздуха, который так нужен в сложившейся сложной ситуации в мире. Лавандовый, оранжевый, багряный, темно-синий, коричневый, бежевый - все оттенки и их комбинации смотрелись очень элегантно и женственно.

BOSS FW 2020/21 коллаж/pinterest

Особое место в осенне-зимней линейке BOSS удостоились разные виды верхней одежды, которые поражают своим разнообразием. Череда отлично скроенных пальто, минималистичных и немного маскулинных, точно понравится деловым девушкам, которые ищут свою модную униформу на каждый день. Здесь определенно есть из чего выбирать.

BOSS FW 2020/21 коллаж/pinterest

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Печально, когда такие роскошные и эстетически важные мероприятия, как Неделя моды оказываются подвластны социальным проблемам и пертурбациям. Финал Milan Fashion Week 2020/21 оказался смазан, ведь Армани так и не удалось как полагается продемонстрировать свою новую линейку. Согласитесь, онлайн-дефиле не имеет того шарма, волшебства и настоящей фэшн-магии, которые можно ощутить лишь оказавшись лицом к лицу с шедеврами современного искусства. Удивительно, какими порой провидцами бывают кутюрье, ведь Джорджо Армани будто почувствовал надвигающуюся катастрофу, оформив осенне-зимнюю коллекцию преимущественно в богатых темных оттенках. Впрочем, хоть завершающий аккорд недели моды в Милане и прошел без гостей, прессы и байеров, но менее стильным и крутым он не перестал считаться. В Италии коронавирус решил подвергнуть опасности не только легендарное модное событие, но и работу фэшн-фабрик, офисов, а также жизнедеятельность одного из самых популярных театров мира - “Ла Скала”.

Раннее мы писали о том, чем удивил Джереми Скотт в осенне-зимний коллекции 2020/21 Moschino.

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