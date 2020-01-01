Фэшн-революция: Все тренды осенне-зимней коллекции Moschino 2020/21

Самый грандиозный показ Недели моды в Милане, воспевающий “достижения” Марии-Антуанетты.

Редко так случается, когда всю коллекцию полностью хочется немедленно приобрести: каждый лук, бьюти-образ и даже прическу. С осенне-зимней линейкой Moschino, продемонстрированной в рамках Недели моды в Милане 2020/21 у нас произошло именно так. Джереми Скотт - креативный директор марки - настоящий фэшн-провокатор, который будто стоит особняком в мире модной индустрии. Он никогда не ориентировался на текущие тенденции фэшн-процесса, предпочитая сексуальную провокацию кэжуальному нормкору. Его осенне-зимняя коллекция 2020/21 выглядит как апофеоз его карьеры - невероятно смело, ярко, сладко и очень необычно. 80-е послужили вдохновением, вот только не найдетесь в его новых творениях ни пышных рукавов, ни золота, ни широких плеч. Источником его идей действительно были 80-е года, вот только не XX века, а XVIII. Ivona рассказывает, как выглядит современная Мария-Антуанетта в представление кутюрье Moschino - Джереми Скотта.

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На первый взгляд может показаться, что тематика моды времен Французской Революции выглядит лишь как сладенькое клише, не имеющего никакого отношения ни к текущей жизни, ни фэшн-индустрии. В интервью после своего грандиозного показа осенне-зимней коллекции 2020/21 Джереми Скотт популярно объяснил, чем была вызвана подобная волна его интереса к временам конца XVIII века. Современная политическая ситуация сыграла здесь далеко не последнюю роль. Протесты в Гонконге против тиранического правления, выступления в Чили в ответ на повышение цен, нестабильная ситуация в Британии после печально известного брэкзита.

Осенне-зимняя коллекция 2020/21 Moschino коллаж/pinterest

Джереми Скотт задумался, а так ли уж далеко мы находимся от нового витка истории в виде разрушительных революций и гражданского недовольства? И вместо пирожных, которые предлагала французская королева кушать всем обездоленным и оголодавшим, Скотт решил предоставить людям возможность примерить монаршие фэшн-образы в реальной жизни.

Осенне-зимняя коллекция 2020/21 Moschino коллаж/pinterest

Удивительно, насколько гармонично Скотту удалось соединить в осенне-зимних луках знаковые фэшн-детали времен Французской революции со своими собственными модными символами. Так, в одном образе мы можем лицезреть соединение типичной для кутюрье кожаной куртки и пышнейшего кринолина - нестандартный, но невообразимо крутой микс. Деним - также знаковый момент карьеры Джереми Скотта, мы наблюдали и в виде эротичных боди, и приталенных укороченных курток, и, конечно, узких джинсах, мини-юбках и даже капри. Причем последние американскому кутюрье удалось здорово замиксовать и с пышными платьями в бесчисленных оборочках, и с конфетно-зефирными корсетами в бантиках.

Осенне-зимняя коллекция 2020/21 Moschino коллаж/pinterest

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Еще один сегмент осенне-зимней коллекции 2020/21 Джереми Скотт решил посвятить сочетанию офисного стиля и знаковых материалов и принтов моды времен рококо. Приталенные жакеты, юбки-карандаш в стиле Марии-Антуанетты в представлении Скота выглядят как соединение жаккарда, нежного атласа и в некоторых случаях даже кожаных жилеток в принт туаль-де-жуи с привычными пейзажными сценариями.

Осенне-зимняя коллекция 2020/21 Moschino коллаж/pinterest

Кроме идеально попсовых вещей Скотт добавил в свою коллекцию и несколько исконно классических элементов. Например, традиционный, но короткий, бежевый тренч с поясом в разрезе эпохи рококо выглядит как нечто абсолютно невозможное, но определенно очень красивое. Брючный костюм также смотрится очень смело и круто: обилие бархата, драгоценные оттенки сапфира и изумруда, жабо - какая девушка откажется от подобного “рабочего” выхода?

Осенне-зимняя коллекция 2020/21 Moschino коллаж/pinterest

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Платья-торты и платья с рукавами жиго стали главными элементами в коллекции - блестящие, из денима, украшенные обильной вышивкой, из бархата и даже кожи. Ландшафты королевского французского двора, жабо, бантики, рюши, корсеты и сюртуки - Скотт использовал все типичные элементы гардероба конца XVIII века, обильно украсив их современными акцентами.

Осенне-зимняя коллекция 2020/21 Moschino коллаж/pinterest

Джереми Скотт знает, как нужно удивлять современную публик которой так приелся нормкор, кэжуал, стильная элегантность и вечно модная классика. Любая его коллекция - вызов обществу, и что самое главное - фэшн-индустрии. Он осмеливается самостоятельно задавать тон модному бизнесу, ведя за собой толпы. Не зря его называют народным дизайнером, ведь все, что он делает несомненно находит отклик в сердцах людей. После осенне-зимнего показа на Неделе моды в Милане 2020/21 Джереми Скотт признался, что свое существование в этом мире видит лишь как способность дарить радость и беззаботность. Главным посыл его линейки определить легко: какой бы тяжелой не была ваша борьба, а всегда нужно помнить о том, что веселью можно найти место в вашем плотном графике. И пусть оно будет модным - в духе Джереми Скотта и его ироничной музы - Марии-Антуанетты.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 образов гостей Недели моды в Милане мы советуем повторить весной 2020.

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