Мода или религия: Показ Gucci как катализатор современной фэшн-индустрии

Алессандро Микеле поставил сакральность модной индустрии под сомнение.

Начало Недели моды в Милане сезона “осень-зима” 2020/21 не могло быть более фееричным. Представление, которое щедро презентовал гостям креативный директор бренда Gucci - Алессандро Микеле засвидетельствовал новый виток развития фэшн-индустрии. Вместо традиционного подиума кутюрье решил поместить своих худосочных моделей в некое подобие стеклянной карусели, позволив гостям показа наблюдать за тем, как идет подготовка на бэкстейдже. Микеле как никто другой понимает, что новое поколение модников требует новых способов развития и популяризации фэшна, поэтому и удивлять нужно чем-то абсолютно технологичным и неожиданным. Ivona рассказывает, как прошел один из самых ожидаемых показов Миланской недели моды сезона “осень-зима” 2020/21.

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Осенне-зимняя коллекция 2020/21 от Gucci традиционно была представлена на Миланской неделе моды. Впрочем, ничего более привычного в показе итальянского бренда нам разглядеть не удалось. Понимая важность социальных медиа в жизни каждого современного фэшионисты, Микеле решил максимально использовать преимущества онлайн-платформ. Начать нужно хотя бы с того, что типичные приглашения на показ были оформлены не в виде бумажных сообщений, а голосовых “посланий” в WhatsApp. Таким образом Микеле не только отдал дань уважения современным способам общения, но и обозначил гуманное отношение бренда Gucci к окружающей среде.

Показ Gucci осень-зима 2020/21 коллаж/pinterest

Сам показ был мало похож на традиционные представления кутюрье различных Недель моды, ведь даже привычный подиум как таковой отсутствовал. В зал гости Gucci попадали через закулисье, а среди завороженных и удивленных лиц можно было заметить и самого Микеле, органично вписавшегося в толпу. До начала презентация всех приглашенных ждало абсолютное погружение в атмосферу бекстейджа: метроном отстукивал время до начала перфоманса. Гости могли легко наблюдать за закулисьем, восхищаясь лиловым макияжем моделей и деталями мейка в виде черных потекших слез. Вместо подиума Микеле решил использовать стеклянную карусель, которая под звуки “Болеро” Равеля плавно крутилась в течении всего показа.

Показ Gucci осень-зима 2020/21 коллаж/pinterest

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Может показаться, что за всеми технологическими новшествами и абсолютно свежим вариантом самого представления забыть о коллекции было довольно легко. Вот только с теми сумасшедшими идеями проповедника-Микеле в его осенне-зимних луках 2020/21 именно одежда, как ей и положено, стала апофеозом всего перфоманса. Невероятно худые, будто заморенные голодом модели, представляли образы, в которых органично смешивались эпохи, разделяющиеся столетиями. Клеши из 70-х и черное платье с белым кружевным воротником, отсылающее к испанскому костюму эпохи Возрождения, короткие платья времен сексуальной революции 60-х, дополненные церковным крестом, нежные шифоновые платья, перетянутые БДСМ-ремнями, цветные парики и бархатные пиджаки - контрасты и неожиданно гармоничные встречи поджидали практически в каждом образе.

Показ Gucci осень-зима 2020/21 коллаж/pinterest

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Позаимствовав идею у Марка Джейкобса, Алессандро Микеле решил создать своеобразную ретроспективу своего “правления” брендом Gucci. Практически в каждом луке присутствовали элементы, которое в свое время становились знаковыми кодами творчества Алессандро Микеле.

Показ Gucci осень-зима 2020/21 коллаж/pinterest

Алессандро Микеле не побоялся представить на суд зрителей не просто традиционную коллекцию невероятно красивых и сложносочиненных вещей, а свой собственный взгляд на модную индустрию. Многокомпонентный показ, в котором значительную роль сыграла именно открытость бэкстейджа и нетрадиционный способ презентации новой осенне-зимней линейки 2020/21, необходимо было подкрепить не менее замысловатыми луками. Микеле удалось соединить инновационные технологии, нестандартное дефиле и невероятно крутые образы. Для креативного директора итальянского бренда Gucci мода - действительно религия. Для тех, кто всегда до конца ищет явные подтверждения, Микеле дополнил луки моделей подвесками с огромными крестами. Впрочем, сакральность языческого модного прочтения можно было легко угадать в абсолютной открытости, звуках метронома с бэкстейджа и голосе “проповедника” Фелини, настаивающем на святости создания искусства.

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