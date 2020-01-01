ТОП-5 главных трендов на Неделе моды в Лондоне

Подводим итоги продемонстрированных коллекций сезона “осень-зима” 2020/21.

Несколько дней назад закончилась самая изысканная и фантастически сюрреалистичная Неделя моды. Лондон известен своим особым подходом к определению современных фэшн-трендов, но именно этим он и привлекает с каждым разом все больше и больше зрителей. В рамках британской Недели моды можно найти и феминистические коллекции в духе 60-х, и абсолютно современные аллюзии на богемные 70-е, подкрепленные все еще модными нынешними трендами. Victoria Beckham, JW Anderson, Christophe Kane, Emilia Wickstead - самые громкие имена лондонской фэшн-индустрии, но точно не единственные. Ivona решила подбить итоги британской Недели моды, определив ТОП-5 самых горячих трендов будущего осенне-зимнего сезона 2020/21.

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Кожа

Кажется, что этот материал за последние полгода сумел уже порядочно надоесть. Если раньше мы использовали его лишь в рамках косух и пиджаков, то сейчас кожа все с большим напором появляется и в качестве брюк, юбок разного фасона и, конечно, платьев. Впрочем, осенне-зимнее коллекции 2020/21 лондонских кутюрье настаивают на том, что нам нужно вернуться к первоначальному варианту кожи, используя ее лишь в качестве верхней одежды. А вот, что это будет - плащ, пальто или объемный пиджак - совсем не важно.

Erdem/Richard Quinn коллаж/pinterest

Клетка

Вам может показаться, что дизайнеры лишились последних проблесков фантазии, раз решили снова на осенне-зимней сезон подготовить для нас модные клетчатые мотивы. Действительно, в рамках Недели моды в Лондоне подобный принт появился не только в коллекции Burberry, что было вполне ожидаемо, но у и Christophe Kane, и Victoria Beckham. Объяснить подобную тенденцию довольно просто: именно Великобритания является родиной клетчатого принта, а потому патриотично настроенные дизайнеры и пытаются продвинуть “родной” орнамент. В защиту клетки скажем, что в осенне-зимних коллекциях 2020/21 она появляется в абсолютно удивительных оттенках, украшая не только подкладки плащей, но и полноценные платья.

Burberry/JW Anderson коллаж/pinterest

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Вязаные мотивы

Если вам кажется, что дизайнеры решили вернуть ретро-тенденции, которые были популярны еще среди наших бабушек, то знайте, что вы абсолютно правы. Вспомните, зима 2020 запомнилась нам наплывом традиционных кардиганов на пуговицах, а вот следующий сезон - обилием вязанных крючком вещей. Укороченные джемперы, сложносочиненные свитера, надетые поверх водолазки, деконструкция в виде незабываемых кардиганов - вариантов на осень-зиму 2020/21 предостаточно.

Emilia Wickstead/Christophe Kane коллаж/pinterest

Шоколад

Альпийский, горький, с фундуком, макадамией или изюмом - в осенне-зимнем сезоне 2020/21 шоколад обещает быть исключительно разнообразным и удивительным. Кажется, что именно этот оттенок присутствовал в коллекциях всех кутюрье Недели моды в Лондоне. Коричневый цвет нашел место и в рамках верхней одежды, пристрастился к бельевому стилю и, конечно, не смогу не поучаствовать в строении нового типажа делового костюма. Вне зависимости от того какой “сорт” вы выберите, и как именно решите его применить, с коричневым оттенком осенью и зимой 2020/21 вам точно не придется скучать.

Burberry/Chalayan коллаж/pinterest

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Белье и около того

Именно эта тенденция вечерней моды может считать новой классикой. Дизайнеры, и британские в том числе, не собираются забывать о таком актуальном бельевом стиле. На осень-зиму 2020/21 резиденты Недели моды в Лондоне предлагают сложносочиненные варианты будуарной эстетики. Британские кутюрье советуют не скрывать бархатные бра и корсеты, дополняя комбинезоны и облегающие платья-комбинации элементами нижнего белья.

Simone Rocha/Christophe Kane коллаж/pinterest

Будущий холодный сезон в представлении английских кутюрье обещает быть спокойным, рафинированным и абсолютно современным. Впрочем, ничего другого от лучших дизайнеров Недели моды в Лондоне и не стоило ожидать. Кажется, что все представленные тренды мы уже видели несколько сезонов назад, но если присмотреться, то окажется, что и хорошо известная бельевая эстетика, и кожаные тренды значительно преобразились. Фактурные искусственные материалы вернулись к своему классическому обличию, обыгрывая исключительно верхнюю одежду. Будуарный стиль стал более смелым, комбинационным - вместо лишь атласных материалов, пришло время их сочетания с более вечерними фактурами. И, конечно, никто не ожидал от осенне-зимних коллекций 2020/21 Недели моды в Лондоне такого наплыва шоколадной гаммы. Мы не ошибемся, если скажем, что именно этот оттенок рискует стать главным в будущем сезоне.

Раннее мы писали о том, как невинные на первый взгляд украшения могут испортить ваш образ.

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