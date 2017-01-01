Тонкий вопрос: Украшения, которые испортят образ

Какие аксессуары не стоит использовать, если не хотите допустить модную ошибку.

Если женщина желает добавить в свой образ пикантности, то она прибегает к помощи аксессуаров или, конечно, украшений. Именно последние станут объектом нашего повышенного внимания в новой практически разоблачающей статье. К сожалению, многим дамам кажется, что украшения в первую очередь должны быть дорогими и сверкающими. Именно тогда по их мнению они добавят в их имидж статусности, модности и шика. Вот только не все то золото, что блестит. Порой, даже самые простенькие ювелирные или бижутерные тренды могут привнести в образ гораздо больше изысканности, чем самые роскошные бриллианты и платина. Вне зависимости от стоимости аксессуаров вы можете с их помощью направить свой образ в правильное направление. Если, конечно, знаете базовые правила эксплуатации украшения. Ivona объясняет, каким образом невинные аксессуары могут испортить впечатление от вашего продуманного стиля.

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Неправильная длина

Многие женщины до сих пор считают, что длина цепочки ил ожерелья должна равняться вырезу. На самом деле абсолютно неважно, где заканчивается ваше украшение - оно может спокойно лежать на теле или на ткани. Главное - удостовериться, что ваши медальон или подвеска не терялись в вырезе. Подобное действительно выглядит некрасиво и странно.

Как правильно подбирать украшения к луку pinterest

Слишком много блеска

Если вы предпочитаете носить вещи с максимальным количеством блесток, пайеток или стразов, то забудьте о сверкающих украшениях. Впрочем, подобная одежда и вовсе самодостаточно. Лишь в редких случаях ее нужно “подкреплять” скоромными и тонкими аксессуарами.

Как правильно подбирать украшения к луку pinterest

Многослойность

Если вы решили сочетать серьги сложного дизайна с массивным чокером или крупным ожерельем, то будьте уверены, что в итоге получите абсолютно пафосный и вычурный микс. Акцент лишь на один главенствующий элемент, а остальные лучше подбирать максимально спокойные, тонкие - буквально прозрачные.

Как правильно подбирать украшения к луку pinterest

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Ожерелье и брошь

2020 год официально объявляется временем брошей - именно это украшение станет главным объектом желания всех модниц. Однако, если вы привыкли носить аксессуары на шее, то спешим вас огорчить: с брошами они будут смотреться неуместно. Помните о правиле одного акцента в образе.

Как правильно подбирать украшения к луку pinterest

Правила комбинаторики

Тренды последних сезонов отменяют строгие правила и разрешают носить несколько колец, браслетов и цепочек одновременно. Но помните о том, что бриллианты ни в коем случае нельзя сочетать с бижутерией, а яркие драгоценные камни никогда не будут сочетаться с аксессуарами других оттенков.

Как правильно подбирать украшения к луку pinterest

К месту

Надеемся, вы понимаете, что если большую часть дня вы проводите в офисе, то не стоит надевать украшения с вычурными камнями заоблачных цен. Для будничного дня подойдут модные минималистические металлические украшения, а вот для торжественного случая лучше подготовить нечто более замысловатое. Тонкий шарф или стильный галстук могут стать основными акцентами на шее для будничного образа и не требуют ожерелья или чокера.

Как правильно подбирать украшения к луку pinterest

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Как хорошая девочка

Асимметрия прочно вошла в ювелирные тренды, тогда как четкие линии и геометрические формы лишают образ индивидуальности и стильности. Откажитесь от комплектов с украшениями одного размера и формы и добавьте немного хаоса в свой привычный образ приличной воспитанной девочки.

Как правильно подбирать украшения к луку pinterest

Для того, чтобы ваши украшения всегда выглядели к месту, необходимо усвоить базовые правила использования аксессуаров в своих образов. Поверьте, если вам кажется, что ваши серьги или браслет будут выглядеть не к месту из-за их невысокой цены, вспомните, насколько вычурно и вульгарно смотрятся женщины, которые цепляют на пальцы сразу по несколько массивных колец. Во всем нужно знать меру: модная индустрия в этом абсолютно солидарна. Главное - понимать, как именно сочетать украшения так, чтобы на выходе получился цельный образ, а не лук в стиле “дорого-богато”.

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