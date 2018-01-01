BRIT Awards 2020: Худшие образы красной ковровой дорожки

Странные, нарочито пышные и абсолютно безвкусные наряды знаменитостей.

Мы уже говорили о том, что красные дорожки музыкальных премий - особые случаи, когда типичные голливудские правила black tie не проходят. Для мероприятий таких как Brit Awards 2020 нужно выбирать более смелые, эксцентричные наряды, но при это и не перегибать с эклектикой. Многие селебритис из нашего “позорного” антистильного рейтинга решила сделать ставку на шокирование публики, но прогадали с силуэтами, размерами или фасонами. Акцент на эксцентрику не всегда срабатывает так, как нам бы того хотелось. Поэтому вместо охов и ахов порой мы получаем абсолютнейшее фэшн-презрение. Ivona представляет ТОП-8 звездных красоток, которые выбрали ну совсем неудачные образы для красной дорожки церемонии Brit Awards 2020.

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Лиззо

Женщины шикарных размеров тоже могут выглядеть стильно, красиво и необычно. Кажется, именно на последний пункт решила сделать акцент певица Лиззо, выбрав невообразимый наряд от Moschino. Шоколадного оттенка лук со штрихкодами, логотипами бренда и громогласными надписями походил больше на клеенку, в которую решила завернуться исполнительница, не придумав ничего более оригинального.

Лиззо pinterest

Билли Айлиш

Молодая, но невероятно популярная певица стала триумфатором премии Brit Awards 2020, как обычно забрав кучу наград. Вот только приз за лучший образ на красной ковровой дорожке выделить мы ей, увы, не можем. Тренировочный костюм и тренч от британского бренда Burberry выглядели хоть и очень экстравагантно, но точно не льстили формам исполнительницы.

Билли Айлиш pinterest

Мейбл Макви

Многие звезды неоднократно доказывали, что красные луки на красной ковровой дорожке могут выглядеть к месту. Вот только певице Мейбл Макви на Brit Awards 2020 так и не удалось продемонстрировать крутой образ. Красное платье-бюстье с пышными деталями и сверкающей текстурой выглядело на девушке удивительно странно. Визуально оно укорачивало рост певицы, некрасиво волочилось по полу - размер нужно выбирать с умом.

Мейбл Макви pinterest

Джорджа Смит

Красотка Джорджа Смит может похвастать формами не хуже чем у самой Джей Ло. Вот только на красной дорожке Brit Awards 2020 продемонстрировать свои изысканный вкус и роскошную фигуру ей так и не удалось. Костюм гонщика “Формулы-1” со странными сборками на брючинах в паре с классическими лодочками смотрелся удивительно безвкусно и пошло.

Джорджа Смит pinterest

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Лора Уитмор

Уверены, вы помните, как в начале 2000-х на вещевых рынках продавцы то и дело пытались всучить заблудшим фэшн-душам странные и уродливые майки, футболки и платья в газетный принт. Кажется, Лора Уитмор решила вспомнить давно забытый и неактуальный тренд, воплотив его в оголенном мини-платье. Пошло, вульгарно - даже блески и космический принт не спасают ситуацию.

Лора Уитмор pinterest

ФКА Твигс

Экстраординарная певица ФКА Твинг обожает шокировать публику эпатажными образами. В этот раз для красной дорожки премии Brit Awards 2020 она решила выбрать наряд в стиле пиратов 21 века. Облегающие легинсы, рукава-буфы, шлейф - всего было слишком много и не к месту. Элегантное платье, подчеркивающее миниатюрную фигурку певицы, выглядело бы более достойно.

FKA Twigs pinterest

Mahalia

И снова девушки с пышными формами не понимают, как работать со сложным исходным материалом. Бархатное облегающее платье со спущенной линией плеч глубокого зеленого оттенка выглядело бы шедеврально на любой хрупкой девушке, но не на певице Mahalia. Для ее форм нужно было либо выбрать размер побольше, или совсем изменить фасон лука.

Mahalia pinterest

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Селест

Британская исполнительница с ямайскими корнями Селест обладает непохожей ни на чью внешность. Для красной дорожки Brit Awards 2020 и нужно было сделать акцент на своей экзотичности. А вот скромный наряд учительницы женской гимназии в Лондоне конца 19 века выглядел уж слишком целомудренно и странно.

Селест pinterest

Нам кажется, что выбрать идеальный образ для красной дорожки любой церемонии не составляет абсолютно никаких проблем. Со связями, деньгами знаменитостей, подкрепленных советами лучших мировых стилистов, всякий раз можно удивлять публику невероятными луками. Вот только порой желание шокировать оборачивается громким провалом. В нашем антирейтинге появились девушки, которые решили сделать ставку на необычный фасон, и в конечном итоге стали лишь всеобщим посмешищем. Впрочем, скромность на таких мероприятиях как Brit Awards 2020 - тоже не панацея. Во всем должна быть золотая середина, которая позволит всякий раз удивлять невероятно роскошными луками.

Раннее мы писали о том, как прошел показ Виктории Бекхэм на Неделе моды в Лондоне сезона “осень-зима” 2020/21.

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