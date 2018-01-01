BRIT Awards 2020: Лучшие образы красной ковровой дорожки

Ежегодная премия вручения музыкальных наград удивила потрясающе элегантными луками.

Мы каждый раз с замиранием сердца наблюдаем за всевозможными красными дорожками, пытаясь определить современные фэшн-тенденции торжественных мероприятий. Вот только то, что хорошо для “Оскара” будет смотреться не столь органично для более расслабленных “вечеринок” наподобие Brit Awards. Впрочем, в этот раз звезды нас нисколько не подвели: их луки для ежегодной музыкальной премии награждения поп-исполнителей в большинстве случаев были необыкновенно стильными и красивыми. Нежная гамма оттенков и никакого избыточного эпатажа - такие красные дорожки доставляют истинный фэшн-экстаз. Ivona представляет ТОП-8 самых стильных нарядов церемонии Brit Awards 2020.

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Адвоа Абоа

Супермодель и главная манекенщица 2019 года, воспитанница Наоми Кемпбелл для торжественных выходов предпочитает скромные и женственные образы. На красной дорожке Brit Awards 2020 она появилась в элегантном облегающем атласном платье жемчужного оттенка с ассиметричным верхом от Вивьен Вествуд. Особую роль в становление ее лука сыграла черная сумочка з перьев - яркий и цепляющий взгляд аксессуар.

Адвоа Абоа pinterest

Палома Фейт

Британская исполнительница Палома Фейт на Brit Awards 2020 решила появиться в удивительно элегантном образе - совсем не свойственном для ее стиля. Признаемся, что нежный лук от Miu Miu на певице выглядел очень органично. Нежно-розовое платье с цветочными мотивами, кружевным воротничком и рукавами-буфами обыгрывалось экстраординарной розовой шляпой с бантом.

Палома Фейт pinterest

Айрис Лоу

Если имя этой британской модели вам пока не известно, то нужно поскорее изучить все ее фэшн-работы. Дочь актеров Джуда Лоу и Сэди Фрост не обладает феноменальным ростом, но это никак не помешало ей стать лицом рекламных кампаний Burberry. На Brit Awards 2020 она поразила публику выбором стильного черного платья с юбкой из “лепестков”. Сексуально, но не так вульгарно, как в случае некоторых других красоток звездных семйеств. Если вы, конечно, понимаете, о ком мы.

Айрис Лоу pinterest

Элли Голдинг

Британская певица и композитор Элли Голдинг не слишком часто радует нас эпатажными выходами, но ее лук с красной дорожки Brit Awards 2020 можно считать таковым. Платье из цветочных “клаптиков” от Koche выглядело больше как произведение искусства, а не образ для торжественного мероприятия. Аллюзия на витражи отыграна на все 100.

Элли Голдинг pinterest

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M.I.A.

Популярная британская исполнительница с экзотической внешностью и не менее необычным именем Матхаангии «Майа» Арулпрагасам решила удивить на красной ковровой дорожке Brit Awards 2020 невероятно элегантным образом. Черное бархатное платье в пол со спущенной линией плеч, разрезом на ноге и длинным шлейфом выглядело очень эффектно. Высокие перчатки и массивный браслет дополняли картину голливудской классики.

M.I.A. pinterest

Хейли Стейнфилд

Красавица-американка Хейли Стейнфилд преуспела и на музыкальной ниве, и в кинематографе. Она потрясающе поет, но не менее чудесно играет трагические и комедийные роли. Чего только стоила ее “премьера” в “Ромео и Джульетта”, а также в недавнем хите - биографическом сериале “Дикинсон”. На красной дорожке Brit Awards 2020 она затмила абсолютно всех гостей темно-синим платьем с необычным принтом от Fendi.

Хейли Стейнфилд pinterest

Charli XCX

Если вы не знаете, кто такая Шарлотта Эйтчисон, то скорее всего вам она будет больше известна под сценическим псевдонимом - Charli XCX. Необычная британская певица предпочитает эклектику и шик, поэтому увидеть ее на красной дорожке Brit Awards 2020 в классическом луке было целым событием. Скромное декольте, сверкающая черная ткань и юбка из воланов из мягкого тюля - так выглядит современная темная волшебница из средневековой сказки.

Charli XCX pinterest

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Флер Ист

Если Белли Айлиш еще не переубедила вас, что пижамам и оверсайз-костюмам на красных дорожках быть, то лук Флер Ист с Brit Awards 2020 должен вас точно в этом уверить. Белый пиджак и брюки гигантского размера сочетались с невероятным оттенком кожи певицы, а нежный арт-принт подчеркивал ее королевский статус в мире музыки.

Флер Ист pinterest

Выбрать наряд для музыкальной премии - задача гораздо более сложная, чем может показаться на первый взгляд. Здесь важно и не переборщить с эклектикой и сумасшествием, но в то же время и не показаться напыщенной дамочкой, которой не нашлось места на ежегодном “Золотом Глобусе”. Звезды из нашего “победного” рейтинга доказали, что они умеют выбирать роскошные образы с толикой юмора, но и без перебора в разрезе пошлости или притворной сексуальности.

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