Выбор герцогини: Трансформация стиля Меган Маркл

От подающей надежды актрисы до королевской особы и снова просто селебритис - знаковые луки супруги принца Гарри.

Если говорить о самой влиятельной персоне в мире моды 2019 года, то мы несомненно назовем имя бывшей герцогини Сассекской. И дело не только в ее более чем прохладном отношении к королевскому протоколу и игнорировании официальных правил монаршей семьи. Популярность и влияние экс-герцогини в фэшн-индустрии начали стремительно расти с 2017 года, а именно с момента объявлении о помолвке Меган и Гарри. Белое пальто канадского бренда, в котором она тогда появилась на публике, было распродана буквально за считанные минуты. Именно так происходило и со всеми последующими образами Маркл: люди будто ополоумевшие подчинялись фэшн-прихотям невесты принцы.

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Именно на 2019 год пришелся подъем ее влияния в модной индустрии. Цифры не могут обманывать, ведь эксперты Lyst именно Меган назвали той персоной, чьим вкусам доверяет большинство жителей земли. Впрочем, так было не всегда. Стиль Меган 15 лет назад был более чем посредственным, а своей популярности она должна быть благодарна именно монаршей семье, от которой так легко отказалась. Ivona анализирует, как поменялся стиль Меган Маркл: от никому неизвестной второсортной актрисы до самой влиятельной женщины в фэшн-индустрии.

Первые публичные появления молодой актрисы второго плана можно датировать 2006 годом. Именно тогда она засветилась в сериале “C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк” в роли Вероники Перес. В те времена ее стиль был более чем посредственным: сочетание денима, топов в стиле начала 2000-х и жемчуга даже тогда выглядело аляповато и безвкусно.

Трансформация стиля Меган Маркл pinterest

Трансформация стиля Меган Маркл pinterest

Спустя 6 лет, после ее первого появления в сериале “Форс-мажоры” стиль будущей герцогини Сассекской начал трансформироваться в лучшую сторону. Впрочем, сказать, что он был истинно первичным нельзя. Платья-футляры, элегантные костюмы и монохромные расцветки уж слишком напоминали стиль героини Маркл из ее единственно важной телеработы.

Трансформация стиля Меган Маркл pinterest

Трансформация стиля Меган Маркл pinterest

Меган Маркл всегда была завсегдательницей светских мероприятий и благотворительных вечеров, выбирая максимально стильные комплекты (какие позволяла ее фантазия). Облагающие силуэты, стремление реанимировать форму нью-лук, колорблокинг и даже ультрамодные вещи, как например брюки палаццо, выглядели выверенно и гармонично. Стиль на грани сексуальности и уверенной женственности был ей к лицу. Жаль, что дальнейшие события ее жизни не позволили ей продолжить дальнейший путь достижения своей лучшей фэшн-формы.

Трансформация стиля Меган Маркл pinterest

Трансформация стиля Меган Маркл pinterest

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С 2017 года началась королевская история Меган Маркл, которая длилась целых три года. Именно в это время люди начинают интересоваться ее стилем, копировать образы и как ополоумевшие покупать абсолютно всю одежду, в которых появляется герцогиня Сассекская. В этом нет ничего удивительного, ведь если британские подданые сперва с опаской относились к американке в рядах монаршей семьи, то ее поклонники из Штатов буквально боготворили красотку Маркл. И дело не только в том, что ее образы действительно было достаточно красивы и иногда даже соответствовали королевскому протоколу.

Трансформация стиля Меган Маркл pinterest

Трансформация стиля Меган Маркл pinterest

Впервые в истории Великобритании разведенная американка-актриса получила доступ к священному - английской монаршей Короне. Уоллис Симпсон могла бы стать Маркл, если бы родилась на 80 лет позже. Из нее фэшн-дива получилась бы куда лучше, ведь она хотя бы знала, что несовершенства внешности можно с легкостью перекрыть идеальным стилем.

Трансформация стиля Меган Маркл pinterest

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После женитьбы на принце Гарри стиль Меган Маркл уже не был прежним: ушли времена мини, облегающих фасонов и главенства цвета. Теперь все решал индивидуальный крой, кружево, платья-рубашки с открытыми плечами, “футляры” и юбки-карандаши, женственные рубашки и, конечно, обязательный элемент ее любого образа - простое пальто интересного оттенка или скульптурного кроя. Не будем перечислять, сколько законов протокола нарушила Меган Маркл за недолгое время ее принадлежности к членам монаршей семьи. Теперь ей абсолютно ничего не мешает одеваться расслабленно и небрежно - посмотрим, что подготовит для своих поклонников обновленная версия Меган Маркл.

Трансформация стиля Меган Маркл pinterest

Трансформация стиля Меган Маркл pinterest

Любовь поклонников - весьма изменчивый инструмент влияния, поэтому ориентировать всецело лишь на него не стоит. После официального “ухода” из королевской семьи Меган нужно поскорее искать другие “рычаги давления”, ведь на одном лишь постэффекте “мегзита” долго не протянешь. Последнее появление Маркл в аэропорту Виктория говорит о том, что до настоящей фэшн-дивы ей еще очень далеко. И пусть ее балетки сделаны из переработанного океанического мусора, но ничего особенного в ее устаревших сочетаниях образца 2012 года нет. Как показывает история, именно во времена “правления” Меган сумела добиться подъема своего индивидуального стиля, а ведь раньше не удостаивалась и лишнего взгляда от папарацци. Для того, чтобы быть самой влиятельной женщиной в мире моды, нужно хотя бы уметь подбирать вещи по размеру - даже с этим у Меган есть проблемы. Но может быть именно свободное плавание позволит ей отточить свое фэшн-искусство.

Раннее мы писали о том, какие пальто будут в моде весной 2020.

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