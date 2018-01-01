Самое желанное платье: ТОП-7 трендов Нью-Йоркской недели моды

Стильные фасоны и ультраактуальные силуэты от американских дизайнеров на осенне-зимний сезон 2020/21.

Несколько дней назад завершилась очередная фэшн-история - Неделя моды в Нью-Йорке сезона “осень-зима” 2020/21. Впрочем, скучать нам никак не придется, ведь на очереди лондонские кудесники, от которых мы как обычно ждем сочетание свинга и классики. Американские дизайнеры славятся своим абсолютно современным подходом к моде, акцентируя внимание скорее на потребностях клиентов, а не на собственных иллюзиях. Неделя моды в Нью-Йорке сезона “осень-зима” 2020/21 уже пару дней как закончилась, а впечатление от необыкновенных трендов все еще осталось. Предлагаем и вам вдохновиться некоторыми образами из коллекций самых авторитетных дизайнеров, чтобы быть впереди планеты всей. Если вы обожаете контролировать ситуацию, знать, что будет в конце истории, то вам просто необходимо поскорее изучить, чем же завершился модный рассказ Нью-Йоркской недели моды FW 2020/21. В этот раз Ivona решила презентовать ТОП-7 главных платьев с самого авторитетного подиума США - кожная эстетика, античные мотивы и яркие акценты.

Читай также: Фэшн-выпускной: ТОП-7 лучших образов

Рабочая элегантность

Без сложных линий, ярких принтов и дополнительного декора - платье в стиле 60-х абсолютно самодостаточно. Marc Jacobs говорит, что на создание этого минималистического чуда его вдохновляли Джеки Кеннеди и Розмари Вудхаус в прочтении Мии Фэрроу. Мы голосуем именно за этот фасон, ведь его изысканность и простота настолько призрачны, что понять сможет только истинный знаток - других нам и не надо.

Marc Jacobs vogue.com

Платье-рубашка

Все должно быть уже жутко соскучились за этим удивительным трендом, но спешим вас уверить, что долго ждать легендарного возвращения вам не придется, Уже осенью 2020 вы сможете с легкостью вышагивать по улицам города или рабочему кабинету в стильном “летящем” платье с акцентом на талии и ярким бантом в духе Michael Kors.

Michael Kors Collection vogue.com

Новые 80-е

Если вы не смотрели сериал 2019 года “Почему женщины убивают”, то вам определенно стоит уделить этому упущению несколько вечеров. Образы в стиле 80-х, как на последнем нью-йоркском показе Rodarte, кажутся не очень женственными, но удивительно яркими. Странная длина рукава 3/4, нежные атласные материалы или наоборот обилие тафты, гигантские плечи - все это не слишком похоже на современное представление об идеальной даме, но зато выглядит удивительно стильно.

Rodarte vogue.com

Читай также: Фэшн-позор: ТОП-6 вещей, которые удешевляют ваш образ

Греческий флер

Кажется, уже можно вполне спокойно говорить о возвращении античного влияния на современную фэшн-индустрию. Уж если абсолютно американская и утонченная Каролина Эррера уделила этой эстетике место в своей осенне-зимней коллекции 2020/21, то можно с точностью утверждать, что плетения и драпировка - новый хит. Мы предлагаем перестать довольствоваться малым и продемонстрировать тенденцию максимально: в ярком оформлении и в компании с ультрастильными сапогами.

Carolina Herrera vogue.com

Оптические иллюзии

Знаковые фэшн-коды из 60-х снова возвращаются в наших сумрачные 2020-е. Впрочем, в этот раз они появляются лишь в виде оптических иллюзий, добавляя в привычные трикотажные платья элемент эклектики. А-силуэт, контрастный геометрический принт, длинный рукав - невероятно стильное, но опасное сочетание. Если вы не уверены, что ваша фигура способна выдержать подобное “расширение”, то лучше остановиться на более благодатном оптическом декоре.

Oscar de la Renta vogue.com

Диско-ампир

80-е - это всегда история о том, как замиксовать всего сразу да побольше, оставшись при этом в рамках модного закона. Осенью 2020 предлагаем вам вдохновляться образами Zimmermann - яркими, стильными, но удивительно органичными. Атлас в сочетании с флористическим принтом, напоминающий работы Петриковских мастеров, а также с оборками на рукавах и вороте - одна из самых необычных комбинаций предстоящего сезона.

Zimmermann vogue.com

Читай также: Правильный “оверсайз”: ТОП-5 вещей, которые должны быть на размер больше

Кожаные мотивы

И, конечно, осенью 2020 нам никак не обойтись без ультрамодной кожи, которая, кажется, абсолютно точно не намерена покидать наши гардеробы. Предлагаем вам далеко не уходить от стильного тренда, но все-таки несколько его преобразить. Вечерний крой декольте и яркая вышивка на подоле в образе от Gabriela Hearst - именно тот идеал, к которому вы должны стремиться.

Gabriela Hearst vogue.com

Мы обожаем американских дизайнеров за то, что они удивительно точно улавливают настроение современного социума. Умело трансформируя его мысли и желания в произведения современного искусства, они создают не просто красивые и невероятно дорогие “тряпки”, а целый культ. Нью-Йоркская неделя моды всегда гораздо ближе к потребителю. Она будто демонстрирует фэшн-индустрию в ее самом лаконичном прочтении - без громоздких эпитетов и метафорических приукрашиваний. Каждое трендовое платье из нашей подборки вы легко сможете отыскать в виде реплики какого-нибудь демократичного масс-маркета. И в этом нет ничего зазорного, ведь вы сами будете понимать, что этот тренд придумали именно в Нью-Йорке, а продемонстрировали на самом социально открытом подиуме мира.

Раннее мы писали о том, как и с чем нельзя носить кроссовки весной 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram