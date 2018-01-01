Спортивный вопрос: ТОП-6 антистильных сочетаний с кроссовками

Самые распространенные ошибки, которые могут вам дорого стоить.

Каждая эпоха характеризуется своими персональными знаковыми фэшн-кодами. 80-е - босоножки на каблуке-рюмочке, 90-е - ботинки на тракторной подошве, а вот 2000-е - время ультратонких и умопомрачительных шпилек. Конечно, это никак не означает, что другие варианты обуви отсутствовали тогда, но именно эти модные легенды стали символами десятилетий. Если говорить о 2020-х , то уже с уверенностью можно утверждать, что именно кроссовки станут основной обувью последующих лет. Эта тенденция захватила середину прошлого десятилетия и не намерена сдавать своих позиций. На массивной подошве, простенькие кеды или нарочито уродливые модели - спортивная обувь стала самым удобным, простым и стильным способом всегда выглядеть на высоте. Вот только несмотря на безоговорочную универсальность кроссовок, все-таки существует способы испортить ими свой продуманный лук. Ivona демонстрирует ТОП-6 вариантов, как нельзя носить самую модную обувь современности.

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На голую ногу

Даже не станем напоминать вам о том, что носить кроссовки на голую ногу - верх безответственного отношения к гигиене. Мелкие ранки, мозоли и раздражения - лишь небольшая часть проблем, которые ожидают вас. При самом плохом раскладе вы рискуете подцепить самый настоящий грибок, избавиться от которого будет не так уж просто. Так почему бы не надевать стильные кроссовки с вполне подходящим ярким или нейтральным аксессуаром? Тем более, что сейчас носки - отдельный фэшн-концепт, который может рассказать все о вашем характере без слов.

Как нельзя носить кроссовки pinterest

С деловым костюмом

Здесь вы, конечно, можете с нами поспорить, но мы говорим не о модных сочетаниях оверсайз и кроссовок, а последних с классическими деловыми образами. Для того, чтобы выглядеть не хуже модных блогеров, успешно миксующих спортишик и официальность, вам обязательно нужен костюм современного кроя - маскулинного, расслабленного. А вот если ваш комплект подошел бы любой исправной работнице банка - облегающий, традиционный и невероятно скучный, то лучше все-таки с кроссовками его не надевать.

Как нельзя носить кроссовки pinterest

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С плотными колготами

Вы уже должны понимать, какими фэшн-ошибками грозит подобное сочетание. Во-первых, надевать плотные зимние колготки с контрастными белыми кроссовками - тоже самое, что ходить в мороз в шубе, но без головного убора. Не к месту, странно и невероятно не круто. Во-вторых, если вы носите подобные цветовые сочетания, то должны быть эмоционально готовы к тому, что ваши ноги будут казаться значительно короче, чем есть на самом деле. Четкая граница между обувью и колготами режет ногу и делает стопу непропорционально массивной.

Как нельзя носить кроссовки pinterest

С неидеальной длиной

Уверены, вы и сами не раз замечали, насколько непривлекательно и дисгармонично смотрятся девушки в узких джинсах, которые собираются внизу на ноге в гармошку. В сочетании с кроссовками подобный лук максимум достоен загородного похода на огород. В тоже время слишком длинные и широкие брюки в паре со спортивной обувью выглядят тоже странно. Для чего надевать модные кроссовки, если вы все равно спрячете их? В таком случае лучше выбрать нейтральную базовую обувь на каблуке, которая обеспечит “здоровье” и привлекательный внешний вид ваших брюк, которые не будут “биться” об асфальт.

Как нельзя носить кроссовки pinterest

С юбкой-карандаш

Уверены, вы не раз пытались подобрать расслабленно-официальный лук, главными героями которого бы стали юбка-карандаш и кроссовки. Как настоящие фэшн-провидцы, мы готовы поспорить, что такой микс вас совсем не удовлетворил. Конечно, вы можете носить такое сочетание, но только с учетом, что вы понимаете всю тяжесть “преступления”. За счет плоского низа ваши бедра будут казаться максимально широкими, а ноги короткими - диспропорция налицо.

Как нельзя носить кроссовки pinterest

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С вечерним нарядом

Кому-то и вовсе может показаться абсурдным подобное сочетание, но поверьте, любительниц выйти на красную ковровую дорожку в вечернем платье и кроссовках предостаточно. Если вы хотите похвастать роскошным торжественным луком, то все-таки стоит проявить мужество и выбрать туфельки на каблуке - пускай и устойчивом. Как бы не были универсальны кроссовки, но носить их с шикарными макси-нарядами - абсолютный моветон.

Как нельзя носить кроссовки pinterest

Если вы не знаете, какую обувь выбрать к тому или иному наряду, вам всегда на помощь придут кроссовки. Как верные Чип и Дэйл они смогут разобраться с вашим фэшн-завалом, указав правильный и самый стильный способ казаться модной дивой. Впрочем, от непростительных ошибок вы тоже, увы, никак не можете уберечься. Кроссовки - неприхотливая обувь, но и она способна показать свой характер. Помните, что в первую очередь ваш лук должен быть продуман с головы до ног - нельзя надеяться, что импровизация не сыграет с вами злую шутку. Кроссовки действительно годятся почти под любой образ, но фэшн-запреты существуют и для этих неприхотливых стильных символов 2020-х.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-6 вещей в вашем гардеробе говорят о безвкусице.

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