Нарисовать фигуру: ТОП-6 платьев, которые подкорректируют ваши формы

Как выглядеть идеально и при этом стильно весной 2020.

Ничто так не красит женщину, как правильно выбранное платье. Весной 2020 кроме остромодных кожаных моделей мы предлагаем вам присмотреться к тем, что способны слегка подкорректировать вашу фигуру. Каким бы идеальным телом не обладала дама, но ей вечно кажется, что ноги у нее могли бы быть и подлиннее, талия чуть тоньше, а грудь пышнее. Именно с этим проблемами мы и предлагаем вам разобраться с помощью стильных и актуальных моделей платьев на весну 2020. С ними вы будете выглядеть и невероятно модно, и буквально идеально. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Все возможно, если вы прислушаетесь к советам от Ivona, и поймете какая именно модель стильно платья на весну 2020 сможет разобраться с вашими персональными “фигуристыми” проблемами.

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Удлинить шею

V-образный вырез - идеальное решение для всех девушек, которые страдают от того, что их шея не слишком напоминает лебединую. Именно такое декольте невероятно популярно весной 2020, поэтому вы точно можете быть уверены, что выглядеть вы будете невероятно стильно. Помните, чем ярче и акцентирование вертикальная линия, тем более вытянутым кажется ваш силуэт.

Платья, которые могут скорректировать фигуру pinterest

Скрыть животик

Для того, чтобы прикрыть несовершенства фигуры в области живота весной 2020 вы можете воспользоваться старым добрым корсажем. Сейчас он также популярен, как и год назад. Впрочем, если дополнительные аксессуары вам кажутся слишком нарочитыми, то можете приобрести платье А-силуэта, которое благодаря свободной форме легко прикроет проблемные места, и акцентирует внимание на бесконечных ногах.

Платья, которые могут скорректировать фигуру pinterest

Стать выше

Платье с ассиметричным подолом или на запах, собственно, и были придуманы для того, чтобы добавить женщинам несколько сантиметров роста, которых им вечно недостает. Если вы делает акцент на ногах, то именно благодаря разрезам и неровностям юбки, вы можете сделать себя выше. Помните, что лучше всего подобные модели сочетаются с каблуками, которые помогут добиться эффекта бесконечных ног.

Платья, которые могут скорректировать фигуру pinterest

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Тоньше стан

Всем известно, что лучше всего с проблемой неидеальной талии справляются пояса. Но если вы хотите и вовсе устранить все возможные неурядицы со станом, то можно воспользоваться весной 2020 универсальным платьем-рубашкой. Благодаря идеальном крою оно не только сделает вас стройнее, то также уравновесит баланс между широкими плечами и не слишком ярко выраженными бедрами.

Платья, которые могут скорректировать фигуру pinterest

Подчеркнуть бюст

Конечно, выставлять на показ грудь “дореволюционными” способами совсем не актуально. Глубокие декольте в сочетание с облегающим фасоном или мини-длиной - пошлость, которой не место в гардеробе истинной модницы. Для того, чтобы продемонстрировать красивое декольте вы можете весной 2020 воспользоваться любимым трендом современных фэшионист - будуарным стилем. Атласное платье в бельевой стилистике подчеркнет глубину вашей души, но выглядеть это будет невинно, стильно, хоть и слегка эротично.

Платья, которые могут скорректировать фигуру pinterest

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Маскировка бедер

Если вам кажется, что бедра - явно не самая сильная ваша сторона, то разумно будет выбирать платья, которые смогут скрыть это досадное (надуманное или реальное) недоразумение. С подобной задачей весной 2020 лучше всего справятся модели со свободной или пышной юбкой. Они переносят все внимание на талию, которую неплохо было бы подчеркнуть с помощью пояса, а также корректируют все проблемы в зоне ягодиц.

Платья, которые могут скорректировать фигуру pinterest

Как видите, платья были придуманы не только для эстетической привлекательности женского пола и в угоду мужчинам, которым так нравятся определенные силуэты. Конечно, раньше корсеты выполняли двойную работу: и акцентировали внимание на груди, что не могло утаиться от прожорливого взгляда противоположного пола, и делали талию буквально минимальной. Сейчас мы можем пользоваться гораздо большим количеством корректирующих фигуру моделей дамского одеяния, которые готовы справиться с “любимыми” женскими проблемами неидеальности тела. Сделать больше грудь, удлинить шею или вытянуть силуэт - не проблема, если точно знать, какой именно фасон справится с волнующим вопросом.

Раннее мы писали о том, каким новым модным правилам уже следуют все фэшионисты.

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