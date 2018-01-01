Модные правила: ТОП-6 фэшн-законов, которым уже следуют все модницы

Весенний сезон диктует новые условия, и мы готовы их выполнять.

Каждый новый сезон приносит в нашу жизнь разнообразие: возвращает старые, забытые, но невероятно крутые тренды, диктует новые условия, которым нужно подчиняться. Кто-то скажет, что подобный фэшн-авторитаризм сковывает нашу фантазию, воображение и желание идентифицироваться теми способами, которые нравятся нам. Правда же кроется в том, что испокон веков женщины подчинялись законам, которые выдумывали фэшн-умы, так почему в 2020 году мы должны изменять этой давно устоявшейся традиции? Модная индустрия предлагает огромное количество вариантов персонификации вещей и образов, поэтому риска выглядеть как все остальные, можно с успехом избежать. Весной 2020 действуют особые правила, которые предполагают отказ от некоторых давно устоявшихся законов. Ivona рассказывает, каким основным ТОП-6 условиям уже следуют все модницы мира.

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Кожа - новый тренд

Раньше бытовало мнение, что кожа - пошло, вульгарно и вычурно. Конечно, если учитывать, что до 2019 года мини-платья из этого материала носили только девушки легкого поведения, то совсем не удивительно, что про кожу пошла подобная молва. Весной 2020 именно эта фактура должна составить основу вашего гардероба. Используйте ее не только традиционным способом - в качестве верха, но и пробуйте играться с ее различными формами. Юбки - плиссированные или с драпировкой, брюки, цветная кожа в виде стильных платьев. Поверьте, этот материал предлагает полное многообразие.

Модные правила на весну 2020 pinterest

Яркий верх

Почему-то уж так повелось, что в пасмурные или морозные дни женщины наших широт предпочитают “наряжаться” соответственно климатическим условиям - серо и скучно. Весной 2020 мы предлагаем вам совершить экскурс в мир цветов. Помните, что сейчас модно носить яркий верх. Вместо черного пальто выбирайте стильный желтый тренч, а неприметный темно-синий кейп лучше поменять на воздушный плащ с пастельного оттенка тюлем.

Модные правила на весну 2020 pinterest

Смокинг или платье

Еще год назад все модницы мира чуть ли не единогласно и в один определенный момент фэшн-истории отказались от косух в угоду блейзерам и жакетам. Объемные, гиперболизированные и невероятно крутые. Их можно носить и в качестве уютного дополнения к “летящим” юбкам и богемным блузам, а можно использовать и как соло-элемент образа. Платье-жакет выглядит очень смело, откровенно, но в то же время и невероятно круто.

Модные правила на весну 2020 pinterest

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Черный - не фэшн-униформа

Несколько десятилетия черный считался модной униформой всех фэшн-специалистов: от дизайнеров до стилистов - каждый пытался выдумать свой стильный “драматический облик”. Мало кто задумывался, что этот простой на первый взгляд цвет подходит далеко не всем. Весной 2020 мы предлагаем вам присоединиться к многочисленной группе современных модниц, которые предпочитают старомодному черному бежевый и все его невероятные оттенки.

Модные правила на весну 2020 pinterest

Вместо косухи

И снова мы возвращаемся к воспевания остромодного жакета. Его нужно весной 2020 носить вместо надоевшей и настолько клишированной косухи, что спокойно смотреть на нее не получается ни у одного фэшн-критика. Яркие оттенки блейзера подойдут в том случае, если вы хотите добавить в ваш образ стильную изюминку, а более приглушенные цвета - только для деловых встреч. Наше любимое сочетание плиссированной миди-юбки и модного объемного жакета - фаворит многих авторитетных стилистов на весну 2020.

Модные правила на весну 2020 pinterest

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Универсальные брюки

Мы уже рассказывали вам о том, что скинни благополучно отправились на покой, предоставив новые возможности широким классическим джинсам. Вот только и брюки из денима скоро могут окончательно потеряться в фэшн-мире, ведь в бой вступает новый фаворит - широкие светлые штаны. Они могут использоваться и в кэжуальной стилистике, и в деловых образах, и даже в романтических луках. Весной 2020 вам обязательно нужно придумать несколько “рабочих” образов с палаццо, кюлотами или классическими прямыми брюками.

Модные правила на весну 2020 pinterest

Согласитесь, каждое из нововведенных фэшн-правил можно с легкостью обернуть в свою пользу. Если вам не нравится гранж, сочетание полупрозрачных материалов и остромодной кожи, всегда можно обратить к излюбленной классике. Тем более, что в этом сезоне она представлена не только разнообразными брючными моделями, но и абсолютно универсальным жакетом, который можно носить и как платье, и как стильный заменитель излюбленной косухи. И помните, что скандинавский стиль все еще в почете: бежевый - новый черный, который на любой женщине будет выглядеть роскошно.

Раннее мы писали о том, как выбрать идеальный шелковый платок на весну 2020.

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