Самый стильный аксессуар весны 2020: какой шелковый платок купить

ТОП-7 самых модных моделей для предстоящей стильной поры.

Шейный платок - однозначно самый необходимый и стильный аксессуар на весну 2020. Вы можете обойтись без объемных ручных сумок и даже без замысловатых брелоков как у Тимоти Шаламе, но без элегантного шелкового дополнения вашего лука - не выживете. И не думайте, что мы драматизируем ваше фэшн-положение весной 2020. Мы просто хотим, чтобы очередной теплый сезон вы встретили модно и невероятно женственно. Шелковые платки предполагают огромное количество вариантов использования. Вы можете носить его в качестве повязки на голову одним из многочисленных способов - как бандану, бабушкину косынку, шарф для украшения конского хвоста. Кроме того, шелковым аксессуаров вы можете даже украсить сумочку. Дальше больше: платок может заменить вам надоедливые звенящие браслеты, а также дополнить лук кардинальным образом - если обмотаете его на манер тоги. Если пока вы не решили, какой именно элегантный аксессуар сможет украсить ваш гардероб весной 2020, Ivona представляет ТОП-7 недорогих и красивых вариантов.

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Расписная весна

Пурпурный, лазурный, молочный, фуксия - только самые яркие и стильные оттенки для вашего модного аксессуара на весну 2020. Достаточно претенциозный вариант, который хоть и ненавязчиво напоминает о весне (не зря дизайнеры переплели все эти замысловатые линии в фантазийный цветок), но и выглядит не слишком попсово. Подобную красоту нельзя скрывать на сумочке или на запястье, поэтому носите только в качестве женственного головного убора.

Mohito, 299 грн mohito.com

Актуальный “горох”

Черно-белая классика, а особенно в сочетании с горошком, никогда не выйдет из моды. На весну 2020 подобный шелковый платок пригодится всем любительницам традиционного и строго официоза. Впрочем, и некой игривости в вашем образе тоже место найдется. Плиссированная фактура располагает к экспериментам.

Mohito, 229 грн mohito.com

Стильная геометрия

Шелковый платок в геометрический принт - казалось бы, что может быть привычнее и проще? Конечно, подобная расцветка не слишком оригинальна, но зато может сойти в качестве дополнительного аксессуара для вашей сумочки. Коричнево-розовая гамма оттенков выглядит очень свежо и ненавязчиво - то, что нужно для вашей фэшн-весны 2020.

Mango, 324 грн mango.com

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Тай-дай

Если в свое время вы не наигрались в маленького художника, то весной 2020 можете продолжить свои творческие искания. Вот только красить ничего самостоятельно не придется - за вас уже все сделали. Традиционная японская техника заматывания и окрашивая была популярна в 60-е года, но и в 2020 она тоже будет актуальна. Кроме того, синий оттенок плиссированного платочка напоминает о том, что вы чтите фэшн-порядки мирового устройства.

Mango, 199 грн mango.com

Петриковка

Согласитесь, в каждой из нас сидит самая настоящая украиночка - у которой сердце вздрагивает, лишь заслышав звуки бандуры или кобзы, а цветочные мотивы и красные ленты вызывают настоящую ностальгию. И хоть цветы на весну 2020 кажутся стандартным примитивизмом, если вы обернете свое флористическое пристрастие в патриотический жест, обвинить вас в попсовости точно никто не сможет.

Stradivarius, 399 грн stradivarius.com

Хищный акцент

Весной 2020 анимализм будет актуален, но вот только в разумных дозах. Леопард, зебра, змея - выбирайте тот, который больше всего соответствует вашему внутреннему животному. Если же вы являетесь страстной поклонницей кошачьих мотивов, то сочетайте ненавязчивый орнамент с плиссировкой. Подобный платок весной 2020 мы бы рекомендовали носить на шее - он способен разбавить самый скучный ансамбль.

Pull&Bear, 349 грн pullandbear.com

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Пастельная работа

Только самые нежные девушки предпочтут выбрать не яркий шелковый платок, а пастельных оттенков - стильный, но невероятно скромный. Голубой, розовый, темно-синий - то ли напоминание о курортном романе, то ли приглашение в незабываемом путешествие. Подобный шелковый платок еще и очень универсален - он подойдет и в качестве головного убора, и как дополнение вашего лука весной 2020.

Reserved, 349 грн reserved.com

Надеемся, вы уже поняли, что весной 2020 вам точно не обойтись без шелкового платка - незаменимого аксессуара, который сможете дополнить буквально любую деталь вашего образа. Среди всех имеющихся в нашем распоряжении вариантов эксплуатации шелкового фаворита, нам больше всего приглянулся способ использовать платок в качестве головного убора. Бабушкин стиль снова на пике популярности, а вот носить шарф на хвосте, как это делали модницы в прошлом сезоне, уже немного неактуально. Если пока вы не готовы превращаться в тургеневскую барышню, то можете повязать платочек на запястье - выглядит очень нежно, трогательно и невероятно стильно.

Раннее мы писали о том, какая обувь будет неактуальна весной 2020.

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