Светская жизнь: ТОП-10 роскошных платьев украинских дизайнеров

Вечерние произведения искусства, кожаная эстетика и традиционный минимализм.

Украинская мода - абсолютно самобытное явление, которое уже давно перестало быть исключительно региональным. В произведениях современного фэшн-искусства самые популярные звезды появляются на красных дорожках в Париже и Нью-Йорке, а некоторые селебритис и вовсе включают вещи made in Ukraine в свой будничный обиход. Несколько дней назад закончилась Ukrainian fashion Week сезона “осень-зима” 2020-21, поэтому на волне восхищения мы решили подбить некие итоговые результаты. Конечно, национальная мода - больше о комфорте, стритстайле и футуризме, но среди бесформенных пальто и космической униформы появляются ошеломительные и роскошные наряды. Вечернее платье - обязательная часть гардероба любой женщины, а если оно сделано в Украине, то это свидетельствует и о знаке качества. Ivona представляет ТОП-10 самых роскошных образов национальных кутюрье, которые вдохновляют.

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PANOVE

Молодые бренды - это всегда что-то нестандартное, но не всегда носибельное. Нежно-голубое платье от PANOVE, вдохновленное национальным японским искусством, это нечто особенное. Градация остромодного синего оттенка, лаконичный крой и невыносимая легкость - именно так в наших глазах выглядит универсальное платье, которое можно примерить и на свадьбу подруги, и на романтическое свидание.

PANOVE fashionweek.ua

BENDUS

60-е года прошлого века считались свободными от предрассудков, сумасшедшими - по-настоящему живыми. Так почему бы не добавить капельку игривости и дерзости в нашу четко распланированную и такую скучную жизнь. Снова цветовой фаворит года - сапфировый оттенок, на этот раз в роскошном и дорогом обрамлении крупной мишуры от бренда BENDUS.

BENDUS fashionweek.ua

DARJA DONEZZ

Классика всегда остается актуальной, ведь нет ничего более постоянного, чем устоявшиеся традиции. Начало прошлого века было эпохой свободы, женственности и невыносимой нежности. DARJA DONEZZ не случайно сделала именно вечерние платья основой своей коллекции - элегантность всегда остается на пике. Отвести взгляд от голубого платья с бежевым тюлем на подоле буквально невозможно.

DARJA DONEZZ fashionweek.ua

LALLIER

Если вы предпочитаете более сексуальные и провокационные вещи в стиле “Мулен Руж”, то за вдохновением вам нужно направиться к украинскому бренду LALLIER. Черное платье-бюстье с прозрачной юбкой и “звездной” аппликацией, дополненное “хрустальным” декором на декольте, поражает и восхищает.

LALLIER fashionweek.ua

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CHUPRINA

Вы ведь помните, что платье-смокинг - обязательный и необсуждаемый фаворит 2020 года? Украинские дизайнеры пошли еще дальше и придумали свою модификацию уникального силуэта. С асимметрией на одно плечо в глубоком темно-синем оттенке от CHUPRINA популярный фасон выглядит еще более стильно.

CHUPRINA fashionweek.ua

SANNA ONE

Украинские дизайнеры способны творить не только комфортные и лаконичные предметы гардероба, но и абсолютно роскошные вечерние туалеты. Впрочем, и они у них получаются очень минималистичными и максимально эротичными. Черно-пурпурное платье от дизайнера бренда SANNA ONE покорило наши сердца. Будуарный стиль - все-таки наш персональный фаворит.

SANNA ONE fashionweek.ua

IRYNA DIL’

Тяжелые ткани - самый разумный выбор для роскошного вечернего платья. Впрочем, довольно часто бархат может выглядеть очень неловко - чересчур консервативно и скучно. Но об идеальном луке от Ирины Диль этого точно нельзя сказать. Ручная вышивка, роскошный бордовый оттенок и разные рукава добавляют нужную долю эксцентричности.

IRYNA DIL' fashionweek.ua

GASANOVA

Вы уже могли заметить, что в нашей подборке больше всего небесно-голубых вечерних платьев, но что поделать, если именно этот оттенок служит для украинских дизайнеров в данном сезоне необходимым цветовым акцентом. Атласное приталенное платье с V-образным вырезом и хрустальным декором на бюстье - лучшее на заданную тематику.

GASANOVA fashionweek.ua

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STARCHAK

Кожа рискует стать несменным героем фэшн-хроник не только нынешнего, но и будущего сезонов. Подобные платья будут актуальны вплоть до весны 2021. Не слишком удобно, но невероятно красиво! Миди-длина, поясок и невероятные рукава-буфы - даже бежевый оттенок в этой комбинации выглядит дорого.

STARCHAK fashionweek.ua

LAKE

Дует Рябоконь и Кононовой любит вдохновляться прежними эпохами европейской истории. На этот раз итальянский ренессанс принес долгосрочные и удивительно стильные плоды. Платье классического диоровского фасона в невообразимый золотой принт стало изюминкой коллекции LAKE.

LAKE fashionweek.ua

Те, кто считают, что Украинская неделя моды, а от того и национальная фэшн-индустрия - лишь блажь и пафос, похоже, давно не наблюдали за развитием прогресса национальных кутюрье. Мы не будем говорить о том, что отечественный модный бизнес давно вышел за рамки регионального, ведь украинские дизайнеры представляют свои коллекции и в Париже, и в Нью-Йорке. Идеи национальных дизайнеров ничем не уступают заграничным, а их эстетика еще более близка отечественному потребителю. Зачем покупать второсортные вещи из неактуальных старых коллекций Fendi, Oscar de la Renta за огромные деньги, если и в Украине можно приобрести платье ничуть не хуже. Мы уже присмотрели себе парочку фаворитов, которые намерены приобрести. Рекомендуем и вам внимательнее приглядеться к нашей стильной десятке.

Раннее мы писали о том, какие форматы мини-юбок будут популярны весной 2020.

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