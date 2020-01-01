Мини-подход: ТОП-7 актуальных коротких юбок на весну 2020

Иногда стоит сменить кожу, плиссе и миди на дерзкие и сексуальные модели.

Джинсовые, кожаные, плиссированные - все средней длины. Мы уже не раз сообщали о вам самых свежих тенденциях, делая акцент именно на остромодных юбках, которые обязаны появиться в нашем весеннем гардеробе 2020. Но, если вы не собираетесь подчиняться мнению большинства, желаете своим внешним видом показать дух бунтарства, то вам точно не обойтись без мини-варианта. Короткие юбки не сдают своих позиций, хотя кажется, что миди-длина и заполучила абсолютную монополию в фэшн-индустрии. Конечно, средняя длина актуального тренда годится для королевских особ, жен президентов, но мы, простые женщины, не ограничены подобными условностями. Весной 2020 мы можем себе позволить ходить в коротких юбках, если, конечно, сумеем их правильно интегрировать в наш сезонный гардероб. Ivona собрала ТОП-7 самых модных мини-юбок предстоящей теплой поры года, и рассказывает, с чем их носить, чтобы выглядеть игриво, но не слишком старательно.

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Кожа+плиссировка

Конечно, первой в нашем списке просто обязана была появиться кожаная юбка. Спойлер: это далеко не последняя материализация ультрамодной фактуры в нашем рейтинге. Именно эта модель сочетает в себе несколько трендов, которые весной 2020 могут вывести на абсолютно новый уровень ваш имидж. Плиссировка все еще остается популярной, но только жесткая, текстурная. Высокая талия предполагает бесконечные ноги, украшенные ультрамодными сапожками со свободным голенищем. Здесь мы бы рекомендовали сделать ставку на женственность, ведь силуэт мини-юбки уж слишком игривый, даже несмотря на дерзкую фактуру.

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Кожа+драппировка

Авот и следующая кожаная мини-юбка, которая заинтересовала нас. Драпировка - то, что медленно и последовательно возвращается в нашу жизнь. Выбирайте текстурную роскошную бежевую юбку, которая благодаря нежному оттенку буквально становится вашей второй кожей. Именно этот вариант будет лучше всего смотрится в рамках монохромного образа с женственными акцентами.

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Хиппи и джинсы

Дизайнеры решили весной 2020 уделить особое внимание дениму, который мы будем носить в максимальных дозировках. Если к возвращению в ваши гардеробы миди-вариантов вы еще не готовы, а от шортов вас буквально тошнит, то облегающая мини-юбка станет вашим счастливым билетов в мир фэшн-соответствия. Носить ее можно так, как вам заблагорассудится, но мы бы все-таки рекомендовали остановить свой выбор на комбинациях с кардиганами с массивными пуговицами, белых оверсайз рубашках, и, конечно, приталенных блейзерах.

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Клетка и А-силуэт

Продолжаем восхищаться клетчатой темой, которая с успехом из зимнего сезона перекочевала в весенний. Вот правда теперь этот классический принт имеет более кокетливый характер, выраженный в трапециевидных мини-юбках. Такой вариант может стать идеальной деталью делового лука, если грамотно замиксовать его с однотонным гольфом. А можете и вовсе купить такую юбку в комплекте с односложным блейзером и носить как костюм - некая современная аллюзия на аутфиты Джеки Кеннеди.

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Дух Франции

Твид - то, что в первую очередь ассоциируется у нас с Францией и ее рафинированной модой. А-силуэт, ряд пуговиц, базовый оттенок - юбка выглядит настолько лаконично, элегантно и стильно, что найти для нее применение в вашем гардеробе будет просто элементарно. Для деловых встреч, романтических свиданий, походов в театр или оперу - такая мини-юбка с французским характером однозначно везде будет уместна.

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Лакированный анимализм

И если вы думали, что про животные принты весной 2020 мы уже и не вспомним, то придется вам подумать еще раз. Именно этот акцент нам нравится больше всего благодаря своей насыщенности, эмоциональности. Лакированная мини-юбка может легко стать центом всей вашей стилистической композиции, вокруг которой и нужно “плясать”. Простая хлопковая футболка, блуза с бантом на шее или даже легкий джемпер - анималистическая юбка с радостью “посотрудничает” с любым верхом.

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На запах

Легендарный фасон Дианы фон Фюрштенберг дизайнеры лишь модернизируют, но никогда не забывают. На этот раз нам приглянулась мини-юбка лавандово-фиолетового оттенка в черную клетку. Накладные массивные карманы напоминают о киберпанк-эстетике, а запах выглядит эклектично - очень нежно и женственно. Носите подобные варианты со свитшотами, массивными кардиганами или пиджаками - верх должен быть обязательно габаритным.

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Весной 2020 у вас будет уникальная возможность поэкспериментировать с мини-юбками, ведь актуальных моделей существует очень много. Плиссированная, джинсовая, кожаная, на запах - выбирайте ту, что подчеркнет ваш индивидуальный стиль самым выгодным образом. Не забывайте про особенности своей фигуры, ведь подбирать короткую юбку нужно исключительно с умом. Высокая талия зрительно сделает ваши ноги длиннее, а запах, как и драпировка может немного “утянуть” вашу фигуру. Если подобные нюансы вас не слишком интересуют, то обязательно примерьте кожаные варианты - все-таки именно они весной 2020 находятся в ТОПе.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 мини-платьев придутся по вкусу выпускницам 2020.

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