Истерия 60-х, глэм начала 20 века и “плохие девочки” на главном подиуме UFW

Дизайнеры четвертого дня Украинской недели моды FW 20-21 посвятили свои коллекции многогранной женской натуре.

Хедлайнеры Украинской недели моды продолжают рассуждать насчет женской сексуальности и безграничных возможностей девушек к самовыражению. Именно этой теме был посвящен четвертый день UFW сезона “осень-зима” 2020/21. Если проанализировать все линейки отечественных кутюрье прошедшего дня, то легко прийти к выводу, что именно женщина является центром Вселенной. Ее способности безграничны - современная украинская фэшн-индустрия предлагает прекрасному полу огромное количество вариацией самоидентификации.

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Именно поэтому четвертый день Украинской недели моды FW 20-21 отличился абсолютно разными по духу коллекциями, главным посылом которых однозначно была свобода мысли и выбора. Здесь вам и дерзкий дух 60-х, когда эмоции можно было выражать прямо и без оглядки на общественность, и гламурная эстетика богемы начала XX века, и классические образы для современной деловой женщины. Ivona рассказывает подробнее о самых интересных событиях четвертого дня Ukrainian Fashion Week сезона “осень-зима” 20-21.

Четвертый день Украинской недели моды начался с грандиозного и в рамках украинской моды поистине громкого события - коллаборации бренда Mary Kay и ведущего национального дизайнера - Владимира Демчинского. Совместная коллекция американской косметической компании и DASTISH FANTASTISH вылилась в женственную коллекцию, ключевой темой которой стала современная эклектика. Нежный оттенок фуксии смотрелся удивительно удачно в паре с традиционными для Демчинского “космическими” скульптурными силуэтами и современными деталями в виде поясов-корсетов.

DASTISH FANTASTISH&MARY KAY fashionweek.ua

Украинский дизайнер Дарья Донец для своей осенне-зимней коллекции 2020-21 вдохновлялась жителями отелей и гостями светским вечеринок начала 20 века. Именно поэтому ее линейка была представлена женственными платьями, которые подчеркивают все изгибы женского тела, с акцентом на лиф - асимметричный, будуарный. Кутюрье не стала отходить от идеи привычных для себя материалов, сделав ставку на атлас, шифон и мягкий кашемир. И, конечно, гамма оттенков также осталась неизменно фирменной: здесь вам и аристократичный черный, и гламурный жемчужный, и невероятно романтичный лавандовый.

DARJA DONEZZ fashionweek.ua

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Еще одна коллаборация от KRISTINA LAPTSO&KHMARA SHOES вылилась в смелую контрастную коллекцию - “Sorry, I'm bad“. Дизайнер вдохновлялась силуэтами и формами 70-х, представив их в эстетике современной культуры. Именно поэтому на подиуме было так много изделий с геометрическими очертаниями, простыми линиями и V-силуэтами, которые подчеркивали уверенность и смелость настоящее современной женщины. Жаккард, шелк, органза в сочетании с нарочито “тяжелыми” фактурами смотрелись удивительно гармонично.

KRISTINA LAPTSO&KHMARA SHOES fashionweek.ua

Бренд Motrya - это всегда о грациозной, самодостаточной и полноценной женщине. Поэтому осенне-зимняя коллекция, представленная в рамках Украинской недели моды, была построена на сочетании агрессивных экокожи и меха, а также легкого полупрозрачного шифона. Сафари - главный источник вдохновения, а отсюда и анималистический “змеиный” принт, и “мягкие” песочные оттенки, и монохром.

MOTRYA fashionweek.ua

Дизайне все больше и больше меняют вектор презентации своих коллекций с простых показов на полноценные перфомансы. Одноименный украинский бренд Карины Бендус в рамках Украинской недели моды представил линейку, вдохновленную бунтарскими и дерзкими 60-ми. Отсюда и агрессивные модели, и мини-истории, рассказанные с помощью одежды и взаимоотношений, и жаркие поцелуи. Яркие оттенки, блестки и мишура, сочетание меха и твида, а также привычные силуэты в стиле Твигги и много-много клетчатой эстетики.

BENDUS fashionweek.ua

Если вы являетесь фанаткой женственности, то обратите внимание на новую осенне-зимнюю коллекцию Алины Приходько и ее бренда DESALI. Здесь классические костюмы сочетаются с “бабушкиными” платками с бахромой, а платья-рубашки и луки в будуарном стиле выглядят очень лаконично и непритязательно - абсолютно жизнеспособно в современных кэжуал-реалиях.

DESALI fashionweek.ua

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Завершающим показом четвертого дня Украинской недели моды сезона “осень-зима” 2020/21 стал перфоманс от одноименного бренда Богдана Касса. Главным идейным вдохновением при создании новой коллекции являлась культура индейских племен, которые не смотря на массовое искоренение, остались у истоков своих традиций. Расписные лица моделей, повязки на голову и минималистические цвета говорят о несознательной зависимости каждого от процессов, которые происходят во внешнем мире и влияют на наши восприятия и решения в дальнейшем.

KASS fashionweek.ua

Вся особенность украинской моды заключается в том, что она не собирается загонять себя в рамки, чтобы угодить каким-то мифическим мировым фэшн-стереотипам. Национальные дизайнеры будто живут в своем собственном мире, фантазируя на тему женской самоидентификации с помощью эстетического вдохновения прошлых эпох. Если вам хочется добавить в вашу жизнь дерзости и смелости, то бренд BENDUS предлагает вам поиграться с эстетикой свингующих 60-х. Если вы являетесь поклонницей классики и комфорта, то вам точно придутся по вкусу изделия от DESALI. Однако, некоторые фэшн-ориентиры, особенно в сегменте вечерней моды, остаются вечными - богемными, гламурными и удивительно современными.

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