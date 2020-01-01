Весенний заход: ТОП-5 самых модных платьев нового фэшн-сезона

Ткани, декор и формы – что будет в моде в сегменте женственности весной 2020.

Нет лучшего способа почувствовать себя королевой мира, чем надеть женственное и романтическое платье. Впрочем, с последней характеристикой многие современные дизайнеры могли бы поспорить. В новом весенне-летнем сезоне 2020 представлено немало трендов, которые многие дамы могут счесть не слишком изящными. Уверяем вас, анимализм и платья в стиле Твигги – одна из многочисленных граней сексуальности. Современная женщина абсолютно свободна в своих желаниях и пристрастиях, а потому может выражать свою сущность с помощью разномастных стилистических приемов. Весной 2020 мы предлагаем вам вдоволь наиграться с модными фасонами, родом из 80-х, а также не забыть поэкспериментировать с богатой гаммой пастельных и блекло-кислотных оттенков. Ivona представляет ТОП-5 трендов платьев на новый теплый сезон.

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Как Твигги

Весной 2020 вы наконец сможете вдоволь наиграться с новой актуальной длиной. Мини снова возвращаются, а потому вам необходимо успеть попрактиковаться с миксами этого стильного тренда. Экстремальная длина, но при этом абсолютно закрытый верх (рубашечный крой или аллюзия на футболку) – так выглядит актуальное сочетание гранжа и свежей кокетливой романтичности.

Модные фасона платьев на весну 2020 pinterest

Буфы

Если сначала мы несколько сторонились странного тренда, то за долгую зиму 2020 мы уже настолько к ним привыкли, что представить без них нашего весеннего гардероба буквально невозможно. Экстравагантность, смешенная с романтикой и изящностью – именно об этих коннотациях напоминают нам эти забавные «шарики» на рукавах. Не только платья, но и блузы, тренчи, пиджаки – буфы выглядят здорово, как не крути.

Модные фасона платьев на весну 2020 pinterest

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Анимализм

Мы уже рассказывали вам о том, что традиционный «леопард» весной 2020 можно легко заменить более конкурентоспособными «коллегами». Впрочем, и нашей любимой расцветке легко можно будет найти применение, если знать, с чем ее нужно грамотно сочетать. Грубые ботинки на тракторной подошве, мартенсы или что-то из сегмента «ugly shoes» - именно с такими спутниками «леопард» снова заиграет яркими красками.

Модные фасона платьев на весну 2020 pinterest

Кожа

Как вы могли уже понять многие тренды осенне-зимнего сезона переходят и в наш весенний гардероб. Кожа – именно тот материал, который еще сможет вас удивить, поэтому не спешите убирать фактурные вещи в дальний ящик. Не мини, а длиной по колено, напоминающий тренч, но более продуманные. Сочетайте их с высокими сапогами с высокими голенищем и, конечно, с ультрамодными босоножками на тоненьких ремешках.

Модные фасона платьев на весну 2020 pinterest

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Вместо цветов

Цветы на весну – не оригинально. Это мы поняли еще после первого просмотра легендарной фэшн-ленты «Дьявол носит Prada». Именно поэтому весной 2020 мы предлагаем вам обращать внимание не на флористические мотивы, которые вам тоже будут встречаться в магазинах масс-маркета, а на природные оттенки. Васильковый, лавандовый, фиалковый – уделите внимание букету вашего весеннего лука 2020.

Модные фасона платьев на весну 2020 pinterest

Женщинам обычно очень трудно угодить, но почему-то нам кажется, что даже изысканный и взыскательный вкус фэшн-дивы весной 2020 будет удовлетворен. Платье должно непременно стать вашим главным оружием массового поражения. И, если вам все еще стыдно признавать даже самим себе, что все ваши усилия нацелены исключительно на мужскую аудиторию, аргументируйте выбор платья на весну 2020, что именно так выглядит фэшн-униформа жительницы большого города. Если в вас уже давно бурлит кровь, потихоньку начинающая оттаивать после зимнего застоя, предлагаем начать весну с активного использования «животного» принта. Если всегда и во всем вы предпочитаете классику, то испробуйте платья простых силуэтов, но обязательно яркого оттеночного обрамления. И, конечно, вас никогда не подведут рукава-буфы, которые весной 2020 можно смело называть основным микротрендом, но однозначно самым значительным.

Раннее мы писали о том, какие зимние образы Кэрри Брэдшоу актуальны зимой 2020.

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