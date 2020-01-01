Уроки зимнего стиля от Кэрри Брэдшоу: 5 легендарных образов

Как стильно одеваться зимой: показываем на примере главной киномодницы.

В конце 90-х у простых людей было не так много возможностей с легкостью окунуться в фэшн-мир. Конечно, глянцевые журналы уже начали активно работать, но приобретать их почему-то никто не решался, а о существовании Недель моды и вовсе даже не догадывались. В то время именно телевидение было основным источником информации: не только новостей, но, что самое главное – фэшн-вдохновения. Именно в это время как нельзя кстати появился серил про четверых подруг, которые живут в мировой модной столице – Нью-Йорке, и именно с этого началась история настоящего модного помешательства.

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Если спросить фанатов «Секса в большом городе», о чем же он повествует, то несомненно многие твердо ответят – об отношениях, настоящей дружбе и, конечно, о любви. Вот только именно в этом телефильме огромное количество женщин нашло не только отражение самих себя, но и глубокий источник эстетического и фэшн-вдохновения. Образы главных героинь, а в основном персонажа Сары Джессики Паркер, для многих стали единственным способом понять, как выглядит настоящая мода. Впрочем, и по сей день стилисты продолжают вдохновляться луками четверых подруг, ведь модная культура «Секса в большом городе» не имеет временных рамок. Ivona показывает ТОП-5 стильных образов Кэрри Брэдшоу, которые будут актуальны и зимой 2020.

Романтика большого города

Шуба – ключевой предмет верхнего гардероба зимнего женского гардероба 2020. И, если во времена съемок «Секса в большом городе» о гуманности в фэшн-индустрии еще даже не начинали говорить, то сейчас носить натуральный мех – настоящий моветон. Сочетайте пышную миди-юбку по примеру Кэрри Брэдшоу со светлой шубкой (с имитацией натурального меха или плюшевой модификацией), а также на забудьте про несколько ярких акцентов в виде обуви и сумочки.

Зимние образы в стиле Кэрри Брэдшоу pinterest.com

Преппи-нежность

Как вы еще сможете убедиться, стилист сериал «Секс в большом городе» Патриция Филд сделала именно шубу главным предметом зимнего гардероба своей «подопечной» модницы. В данном случае нам приглянулась укороченная и свободная версия, которая выглядит невероятно эффектно в компании инфантильных вещей. Статусность можно легко замиксовать с кокетливостью и невинностью, соединив нежный шелковый топ, клетчатую мини-юбку и дорогую во всех смыслах слова верхнюю одежду. Не забудьте про крутые сапожки – со свободным голенищем или с викторианской шнуровкой.

Зимние образы в стиле Кэрри Брэдшоу pinterest.com

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Клетка и колорблокинг

Клетка – основной тренд зимы 2020, который еще не один сезон будет нас радовать своим спокойствием, уравновешенностью и отличными приспособленческими характеристиками. Выбирайте серое пальто в остромодный принт, а также не забудьте про актуальную технику колорблокинга. Например, вы можете по примеру Кэрри Брэдшоу выбрать контрастные по оттенку чулки и туфли, подыскав им «компаньонов» по цвету в виде сумки и свитера.

Зимние образы в стиле Кэрри Брэдшоу pinterest.com

Кэжуал-королева

Для того, чтобы выглядеть эффектно, не всегда нужно наряжаться как голливудская звезда на вечеринку Vanity Fair. Даже в самых простых вещах, если, конечно, они грамотно замиксованы, вам с легкостью удастся выглядеть главной фэшн-дивой. Черная футболка и юбка-карандаш – казалось бы, что может объединять эти два абсолютно разных по стилистическим нюансам предмета гардероба. Но, если их соединить в одном луке с нежно-пастельным пальто и яркой обувью, все негативные коннотации превращаются в источник фэшн-вдохновения в стиле Кэрри.

Зимние образы в стиле Кэрри Брэдшоу pinterest.com

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Чикаго vs. Нью-Йорк

И все-таки Кэрри Брэдшоу невозможно представить без элегантной, но дерзкой шубы – на этот раз черной, плюшевой. Для того, чтобы этот невзрачный верх заиграл новыми красками, предлагаем соединить его со стильным платьем-комбинацией. Если у вас намечается романтическое свидание, то выбирайте платье с хрустальными деталями, а на каждый день подойдет и простой атласный вариант.

Зимние образы в стиле Кэрри Брэдшоу pinterest.com

Если вы находитесь в смятении, и кажется, что уже всевозможные стильные зимние луки вы перепробовали, то самое время вернуться к истокам. Такие сериалы как «Секс в большом городе» вечно будут оставаться неиссякаемым источником вдохновения для фэшионист образца любого года. Ведь настолько мощную эстетику, которая заложена в этом фильме, не сможет изменить ни время, ни быстро сменяющие друг друга тренды. Ключевые силуэты, элементы гардероба останутся классикой, а именно той, что с легкой руки стилиста «Секса» Патриции Филд, стал вневременной.

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