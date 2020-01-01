Третий день UFW: Мулен Руж, девушка Бонда и любовь во всех ее ипостасях

Какими коллекциями удивили нас самые элегантные дизайнеры Украинской недели моды.

И снова мы возвращаемся на территорию Мыстецкого Арсенала, чтобы обсудить все события очередного дня UFW. Третий фэшн-вечер Недели моды в Киеве должен был однозначно порадовать всех истинных любительниц женственности, романтики, неприкрытой сексуальности. Именно эти понятия пытались раскрыть в своих коллекциях хедлайнеры прошедшего дня – Sanna One, Lallier и CHUPRINA. Насколько им это удалось, судить только вам, но наша точка зрения остается неизменной – украинские фэшн-бренды нисколько не уступают многим итальянским и американским и точно на голову выше тех же голландских и немецких.

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Кроме обзора современной элегантности во всех ее ипостасях, Украинская неделя моды в третий день сделала ощутимый акцент в сторону «разумного потребления». Именно этой теме было посвящено большинство саммитов, обсуждений и публичных разговоров. Кроме того, после разговоров тема осознанной моды переместилась и на главный подиум страны – ведущие украинские бренды представили свое видение этой мировой проблемы в виде свежих «осознанных» коллекций. Ivona рассказывает, чем еще гостям Украинской недели моды запомнился третий день фэшн-торжества.

О любви я не успела тебе сказать – эти легендарные строчки Ирины Билык мы несколько перефразируем, и с радостью отметим, что бренд CHUPRINA как раз об этом главном в жизни чувстве и говорила с помощью своих образов с подиума. Ее коллекция получилась невероятно элегантной, без преувеличений красивой, а что самое главное – свободной. Оттенки морской пучины, океанской лазури, соснового бора – ключевые, но не обошлось и без постоянного «гостя» UFW – черного цвета. Модельный ряд сможет удовлетворить любую современную женщину, для которой важен как комфорт, так и стиль. Атласные брючные костюмы с мужского плеча, экстремальные мини-шорты и под стать ним блейзеры, а также множество вариаций платьев, прозрачных комбинезонов в сочетании с корсетами и неизменные кардиганы. Широкополые шляпы разных форм – особая изюминка новой коллекции бренда CHUPRINA.

CHUPRINA fashionweek.ua

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Юлии Франц – дизайнеру бренда LALLIER понадобилось всего два цвета, чтобы создать полноценную осенне-зимнюю коллекцию 2020/21. А что еще нужно, если вдохновением для тебя служит тема кабаре «Мулен Руж» с его сексапильностью, остротой и безудержной свободой провокации. Черно-белая гамма оказалась на удивление громогласной, ведь в помощь ей пришли кристаллы, перья, японская сетка, звездный декор, цепи, хрустальная бахрома и многое другое. Новая коллекция Франц создана специально для женщин, которым приходится часто появляться на светских мероприятиях, ведь основа ее творческих изысканий на этот раз – идеальные вечерние платья, которые сразу создают wow-эффект. Бурлеск – благодатная почва, на теме которой можно творить множество вариаций классических, но трендовых торжественных образов.

LALLIER fashionweek.ua

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Любимый многими столичными модницами бренд SANNA ONE в лице его дизайнера Оксаны Островской на 46-й неделе моды в Киеве решила представить новое видение современной девушки Бонда. Она харизматичная, смелая, не боится провокаций и готова рисковать. Основа коллекции – платья на одно плечо и новый тренд – платье-смокинг. Именно последним Островская демонстрирует гармоничное сочетание маскулинности и феминности. Оттенки исключительно характерные для девушки Бонда: классические – черный и белый, а также красный, пыльно-розовый, бледно-голубой и беж. Не смогла дизайнер бренда SANNA ONE обойти вниманием тренд на невероятно актуальную кожу, искусственный мех, шелк и сетку.

SANNA ONE fashionweek.ua

Удивительно, что именно на середину Украинской недели моды пришлось своеобразное столкновение двух видений современной фэшн-индустрии. Тут вам и разумное потребление, и невероятно красивые образы, которые хочется купать буквально все сразу и прямо не отходя далеко от главного подиума страны. Особенность именно Украинской недели моды заключается в том, что здесь переплетаются, казалось бы, абсолютно несовместимые понятия: грубая эстетика киберпанка, элегантной сексуальности и дерзкой уличного фэшна. Но тем и интересно наблюдать за событиями UFW, ведь никогда не знаешь, что в следующий раз ожидает тебя на подиуме – дерзость или пылкость.

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