Миди и деним: ТОП-6 идей, как носить самую модную юбку сезона

Джинсовая юбка средней длины - именно то, что вам нужно весной 2020.

Богемный шик и эпоха хиппи - центральные ориентиры на весну 2020. Если пока вы плохо разбираетесь в этих сложных понятиях, то представляем вам краткий путеводитель в мир интересных и стильных трендов предстоящего сезона. Пока сосредоточим внимание на одной тенденции, которая точно сможет вас покорить благодаря своему легкому нраву и абсолютному отсутствию претензий. Джинсовая миди-юбка - тот предмет гардероба, который напоминает о фэшн-арсенале наших мам, веселых и легкомысленных 70-х. Теперь именно она сможет стать хедлайнеров вашей весны образца 2020 года. Ivona рассказывает, c чем сочетать тренд, какую форму выбрать и как лучше всего презентовать крутую тенденцию весной 2020.

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Монохром денима

Ни для кого не секрет, что деним отлично смотрится в компании своих “собратьев”. Поэтому весной 2020 мы предлагаем вам поиграться с односложным, но абсолютно беспроигрышным сочетанием джинсовых элементов образа. Миди-юбка прямого кроя из денима будет здорово смотреться в паре с такими же “темпераментными”, а точнее расслабленными куртками и жакетами. Выбирайте модель с четко акцентированной талией, чтобы продемонстрировать красоту своей фигуры и не забудьте про высокие сапоги - они точно дадут понять окружающим, что вы разбираетесь в стильных тенденциях.

ТОП-6 способов, как носить джинсовую миди-юбку весной 2020 pinterest

Рабочее очарование

Если вы можете себе позволить ходить на работу в более расслабленных и небрежных образах, то весной 2020 вам может понадобиться помощь джинсовой “подруги”. Для того, чтобы легкомысленный предмет гардероба смог подстроиться под вашему деловую ауру, сочетайте его с приталенным блейзером (этот тренд снова возвращается) и простой белой рубашкой.

ТОП-6 способов, как носить джинсовую миди-юбку весной 2020 pinterest

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Кэжуал с умом

Если весной будут приходить прохладные деньки, то вы всегда сможете решить проблему с помощью юбки из денима. Сочетайте этот смелый тренд весной 2020 с оверсайз-свитером, высокими сапогами со свободным голенищем и стильной сумкой геометрической формы. Гамму оттенков для вашего лука выбирайте спокойные, приглушенный: деним отлично смотрится в паре с оттенками небесной лазури.

ТОП-6 способов, как носить джинсовую миди-юбку весной 2020 pinterest

Все дело в романтике

Для того, чтобы простой джинсовой юбки добавить романтики, вам потребует всего один, но зато очень подходящий тренд - блуза с нежным ажуром и рукавами-буфами. Светлый оттенок верха и лаконичный синий низа выглядят простовато, но определенно беспроигрышно и очень женственно - с долей хитринки.

ТОП-6 способов, как носить джинсовую миди-юбку весной 2020 pinterest

Проще некуда

Белая футболка и джинсовая миди-юбка - что может быть проще, скажите вы. Два очень простых тренда, которые по отдельность выглядят чересчур ненавязчиво, но вместе приобретают особенное стритстайл-звучание. Для того, чтобы сделать лук более монолитным, предлагаем поиграться с деним разных оттенков. Дополните аутфит белой джинсовой курткой и светлой ненавязчивой обувью.

ТОП-6 способов, как носить джинсовую миди-юбку весной 2020 pinterest

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Высший фэшн-уровень

Самый стильный образ получится в том случае, если вы сумеет замиксовать сразу несколько весенних трендов в вашем луке. Например, джинсовая юбка прямого силуэта будет смотреться особо энергично с бежевым оверсайз-пиджаком и черным гольфом - оба занимают особое место в списке трендов весны 2020 года.

ТОП-6 способов, как носить джинсовую миди-юбку весной 2020 pinterest

На первый взгляд джинсовая юбка выглядит абсолютно простой и понятной, а для того, чтобы грамотно замиксовать ее, кажется, нужно всего несколько минут и парочка актуальных “сопроводительных” трендов. Но для того, чтобы весной 2020 вам удалось создать стильный джинсовый образ, может понадобится чуть больше фэшн-знаний. Вне зависимости от того, какой стиль вы выберите, юбка из денима сможет стать лаконичной и правильной составляющей вашего лука. Она действительно многолика, поэтому неудивительно, что вы сможете обыграть ее в рамках деловой стилистике, и романтической, и, конечно, будничной. Для того, чтобы ретро-хит заиграл новыми красками, вам понадобится несколько фэшн-советов от вашей покорной слуги и капелька ненаигранной смелости.

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