BAFTA 2020: ТОП-10 худших образов кинопремии

Актрисы, которые удивили нас очень странным выбором нарядов.

Казалось бы, что выбор идеального вечернего образа не должен составлять никаких проблем для актрис первой величины. Но вот какая незадача, каждый раз находятся звезды, которые для торжественных мероприятий надевают луки, которые или абсолютно не подчеркивают их красоту, или обнаруживают все проблемные места фигуры, или которые и вовсе выглядят абсурдно. Мы уже похвалили ТОП-10 лучших аутфитов церемонии награждения премии BAFTA 2020, поэтому пришел черед и пожурить менее стильных актрис. Хорошо, что очередная красная дорожка, на этот раз лондонская, прошла без особых эксцессов, ведь исключительно ужасных луков мы так и не смогли обнаружить, как не старались. Однако, все же менее стильные образы в исполнении известных актрис появились и на красной дорожке BAFTA 2020. Ivona представляет ТОП-10 странных луков прошедшей киноцеремонии.

Читай также: Второй день UFW: Азиатский стритфэшн, бальная программа и джинсовый минимализм

Флоренс Пью

Подающая надежды британская актриса Флоренс Пью обладает не совсем стандартной фигурой, но ей это еще никогда не мешало появляться на красных дорожках в роскошных нарядах. На церемонии BAFTA 2020 она проявила свою неосмотрительность и необоснованную самоуверенность. Даже стильный оттенок фуксии не смог спасти ее лук от Dries van Noten, ведь черная вставка на лифе и нелестная длина платья нисколько не красили актрису.

Флоренс Пью в Dries van Noten pinterest

Лили-Роуз Депп

Пожалуй, этот образ Лили-Роуз от Chanel будут еще долго обсуждать, ведь перекрыть скандальный бум, поднявшийся в сети, неспособен ни один другой неудачный лук церемонии BAFTA 2020. Черный комбинезон от Chanel из ажура с шелковым шлейфом мог бы выглядеть достаточно стильно и драматично, если бы не абсолютно прозрачная ткань. Поверьте, даже не нужно присматриваться, чтобы разглядеть все “прелести” юной нимфетки.

Лили-Роуз Депп в Chanel pinterest

Элис Ив

Красотка Элис Ив, к сожалению, сделала ставку на неправильный декор. Бахрома и металлик, а особенно в сочетании с кристаллами, могли бы смотреться интересно, но вот не в ее случае. Тесьма на рукавах подчеркивала полноту рук актрисы, а “сводчатый” низ не слишком лестно привлекал внимание к массивным ягодицам.

Элис Ив pinterest

Эмилия Кларк

Кажется, новогодние праздники до сих пор не дают покоя “британской розе” Эмилии Кларк. Или, возможно, она никак не может выйти из своего рождественского образа из последней киноработы. Черное платье простого кроя от Schiaparelli могли бы выглядеть намного лучше без навязчивой “мишуры”.

Эмилия Кларк в Schiaparelli pinterest

Элла Балинска

Звезда римейка о девушках-шпионках “Ангелов Чарли” сделала ставку на беспроигрышный бренд Giambattista Valli, чьи образы всегда выглядят особо эффектно на красных дорожках. Длинный шлейф, мини, открывающее обзор на роскошные ноги актрисы, но в данном случае вся загвоздка зиждется в странном блеклом принте и сложном декольте.

Элла Балинска в Giambattista Valli pinterest

Читай также: Сыта по горло: ТОП-6 способов носить главный мастхэв сезона - гольф

Кейтлин Девер

А вот молодая Кейтлин Девер, кажется, решила, что BAFTA 2020 - подходящее место, чтобы вспомнить о своем выпускном наряде. Нежно-розовое платье с рюшами, красивым декольте и акцентированной талией выглядело бы намного лучше в шелке, чем в дешевом на вид тюле со старомодными блестками.

Кейтлин Девер pinterest

Джоди Тернер-Смит

Девушке в положение всегда очень трудно подбирать эффектные вечерние наряды, но многие звезды, например Блейк Лайвли и Энн Хэтэуэй, много раз доказывали, что это выполнимая задача. К сожалению, ярко-желтый образ от Gucci Джоди Тернер-Смит вызывал лишь недоумение, а никак не восхищение.

Джоди Тернер-Смит в Gucci pinterest

Пикси Лотт

Британская певица Пикси Лотт могла бы выбрать лук гораздо круче - она способна на это. Белоснежный оттенок и атлас ей к лицу, а вот с низом ее образа для BAFTA 2020 явно произошел какой-то коллапс. Юбка с заниженной талией визуально укорачивала ноги красотки-блондинки, а ряды воланов выглядели по меньшей мере странно.

Пикси Лотт pinterest

Наоми Харрис

Для 43-х лет у Наоми Харрис отличная фигура, но с интуитивным чувством стиля явно что-то не так. Да, металлик, серебро и бахрома в моде, но совмещать все в одном луке, пусть и от Michael Kors, точно не стоило. Странный вырез на ноге визуально укорачивал рост актрисы, а оттенок платья не подчеркивал насыщенности шоколадного цвета кожи красавицы.

Наоми Харрис в Michael Kors pinterest

Читай также: Охота началась: ТОП-7 горячих обувных трендов на весну 2020

Джесси Бакли

Британская актриса, которая в этом году отметилась работой в фильме “Джуди” и сериале “Фарго” выглядела наименее критично среди всех наших “позорниц”, но и ей не удалось блеснуть на красной дорожке BAFTA 2020. Платье от Miu Miu с лифом, украшенным перьями, и темно-синей бархатной юбкой с небольшим шлейфом могло бы украсить любую другу, но рыжеволосой Джесси было явно не к лицу.

Джесси Бакли pinterest

Конечно, на наш взгляд несправедливо ставить в один ряд образы Лили-Роуз с последней киноцеремонии BAFTA 2020 и, к примеру Эмилии Кларк. Тогда как последняя просто прогадала с декором своего лука, дочь Паради и Деппа ошеломила публику и подняла бурю в Интернете абсолютно прозрачным образом, который просто не оставлял простора для воображения. Хорошо, что не все звезды решили вдохновиться изобретенным юной моделью и актрисой трендом на фэшн-эксгибиционизм, но мы все-таки ожидали увидеть больше продуманных и модных аутфитов. Впрочем, мы не сомневаемся, что репетиция предстоящего “Оскара” в виде церемонии BAFTA 2020 могла бы пройти и более скандально. А девушки из нашего “позорного” списка обязательно учтут провалы своих стилистов, и в следующий раз подготовятся более основательно.

Раннее мы писали о том, как прошел старт Украинской недели моды сезона “осень-зима” 2020/21.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram