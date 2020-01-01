BAFTA 2020: ТОП-10 лучших образов красной ковровой дорожки

Звезды, которые умеют появляться эффектно.

2 февраля Лондон принимал гостей из всего мира - естественно, только тех, кто имеет отношение к киноискусству. Но нас больше интересует не то, кому сколько статуэток удалось заполучить вчера, а скорее то, как выглядела красная дорожка. Нужно отметить, что в этот раз звезды постарались на славу - грандиозное мероприятие BAFTA 2020 прошло без полнейших фэшн-провалов, запомнившись яркими, сдержанными, элегантными и рискованными луками. Впрочем, даже не совсем удачные аутфиты звезд не были так уж катастрофичны, а вот самые красивые образы селебритис и вовсе заслуживают громкой похвалы. Королем вчерашней церемонии BAFTA 2020 можно смело назвать черный цвет, ведь именно драматичные и даже трагичные образы запомнились больше всего своей изящностью и эстетичной насыщенностью. Ivona представляет ТОП-10 лучших образов церемонии вручения наград премии BAFTA 2020.

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Рене Зеллвегер

Лауреат премии BAFTA 2020 за главную роль в биографичном фильме о Джуди Гарланд - Рене Зеллвегер предпочитает простоту кроя, скромные, но подчеркивающие хрупкое тело силуэты. Ее нежно-розовое атласное платье от Prada представляло собой отличный футляр-обрамление для изящной фигурки актрисы, делая ее похожей на милую куколку.

Рене Зеллвегер в Prada pinterest

Скарлетт Йоханссон

Звезда фильма “Брачная история” тоже решила сделать ставку на бледно-розовый оттенок, как и Зеллвегер, но вот декор выбрала все же более яркий. Интересный лиф платья от Versace, обилие пайеток, а также роскошный шлейф из перьев сделали Скарлетт Йоханссон одной из самых ярких героинь красной ковровой дорожки BAFTA 2020.

Скарлетт Йоханссон в Versace pinterest

Дэйзи Ридли

Новыми ролями своих поклонников Дэйзи Ридли пока не может порадовать, но вот в фэшн-индустрии она явно отличилась. Чего только стоит ее вечерний образ для красной дорожки церемонии BAFTA 2020. Для торжества королева “Звездных воин” выбрала темно-зеленое платье от американского бренда Oscar de la Renta без бретелей, с прозрачными вставками на лифе, “летящей” юбкой и замысловатой гофрированной накидкой на одно плечо. Дэйзи действительно была похожа на миниатюрную, но невероятно красивую птичку.

Дэйзи Ридли в Oscar de la Renta pinterest

Лора Дерн

Еще одна лауреатка BAFTA 2020 Лора Дерн сделала ставку на платье от французского бренда Valentino с завышенной талией и бархатной юбкой. Насыщенный коралловый оттенок, богатая отделка кристаллами на лифе и крой, который делал ее фигуру бесконечной, удивительно подходили талантливой актрисе.

Лора Дерн в Valentino pinterest

Сирша Ронан

Одна из самых успешных молодых актрис мирового кинематографа и звезда фильма “Маленькие женщины” Сирша Ронан предпочитает минимализм. Даже для лондонской церемонии BAFTA 2020 она не стала изменять себе, а предпочла атласное черное платье простого кроя с пышной юбкой и тонкими бретелями от Gucci. Свою безграничную фантазию девушка решила продемонстрировать в замысловатой прически и бриллиантовых радужных серьгах.

Сирша Ронан в Gucci pinterest

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Руни Мара

Хрупкая, драматичная, практически инфернальная Руни Мара никогда не изменяет своему любимому французскому бренду - Givenchy, если собирается на грандиозную киноцеремонию. Для BAFTA 2020 белокожая и темноволосая красавица выбрала сложносочиненное черное платье с пышными рукавами и юбкой-колоколом в тканевых шипах.

Руни Мара в Givenchy pinterest

Марго Робби

Красавица Марго Робби тоже решила продемонстрировать любовь к черному цвету и засвидетельствовать свое почтение бренду Chanel. Простое платье с пышной юбкой, обнаженной спиной и кружевным лифом многих заставило учащенно дышать.

Марго Робби в Chanel pinterest

Ванесса Кирби

Экс-принцесса Маргарет из британского хита “Корона” и звезда фильма “Цена правды” про Голодомор в Украине - Ванесса Кирби обожает сексуальные, но сдержанные силуэты. Серебристый верх и сливовый низ, украшенный перьями с поясом и логотипом бренда Valentino - ее лук был сверкающий и запоминающийся, а что еще нужно для красных дорожек церемоний вроде BAFTA 2020?

Ванесса Кирби в Valentino pinterest

Оливия Колман

А вот действующая актриса телесериала “Корона” Оливия Колман решила проявить патриотичность и выбрала платье британского бренда Alexander McQueen, впрочем, как и присутствующая на церемонии герцогиня Кембриджская. Длинная шифоновая юбка, прозрачные рукава-буфы, черный оттенок и флористический узор на лифе - этот образ стал одним из лучших за всю карьеру актрисы.

Оливия Колман в alexander McQueen pinterest

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Зои Кравиц

Красотка Зои Кравиц в последнее время предпочитает исключительно наряды от Энтони Ваккарелло, и нужно отметить, что творения Saint Laurent ей очень к лицу. Облагающее золотое платье со скромным воротом и слегка акцентированной талией на BAFTA 2020 еще одно прямое доказательство тому.

Зои Кравиц в Saint Laurent pinterest

Нежно-розовый, глубокие темные оттенки, золото, кружево и перья - именно эти фэшн-акценты преобладали на красной дорожке церемонии BAFTA 2020. И здесь нет ничего удивительно, ведь известно, что для того, чтобы образ запомнился и попал в списки лучших луков не обязательно сооружать нечто сумасшедшее, а достаточно всего лишь использовать один из многочисленных стопроцентно эффектных фэшн-нюансов. Нам по душе все мероприятия, которые проходят в Великобритании, потому что Лондон не оставляет места для эксцентрики и скандальных экспериментов. Элегантность и изящество, верная классика - именно те ориентиры, которые точно никогда не подведут лояльных эстетике женственности кинокрасоток.

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