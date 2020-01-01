Второй день UFW: Азиатский стритфэшн, бальная программа и джинсовый минимализм
То, что происходит на Неделе моды в Киеве можно описать лишь одним словом - фэшн-помешательство. Повсюду ходят люди, для которых Ukrainian fashion week - чуть ли не единственное событие, на котором можно показать себя во всей красе, модели бегают с показа на показ, а главный подиум страны через каждый час превращается в уникальную модную инсталляцию. Второй день Украинской недели моды вместе с хедлайнерами LAKE KSENIASCHNAISER и IDOl был наполнен разномастными коллекциями, каждая из которых “зацепила” своей особенной эстетикой. Фантазии от MALVA FLOREA на тему гутного стекла, урбанистические истории от VOROZHBYT&ZEMSKOVA и долгожданный богемный рассказ от Мисс элегантность и шик Анны Арутюновой. Ivona рассказывает, чем еще запомнился второй день Украинской недели моды сезона “осень-зима” 2020/21.
Читай также: Старт UFW: Легендарное начало, готика и разумное потребление
Второй день Украинской недели моды сезона “осень-зима” 2020/21 начинал дует LAKE, который провел свой показ на необычной локации, а именно - в Украинском доме. Тема итальянского ренессанса, “священного леса” прослеживалась во всех луках новой коллекции. Объемные рукава, корсеты и открытая линия плеч контрастировали с “диким” шелком, бархатом и жаккардом. Украшением коллекции стали аксессуары из речного жемчуга, который в этот раз Анастасия Рябоконь и Олеся Кононова сочетали с черными перлами.
Бренд одежды Сержа Смолина под названием IDOl в рамках 46-й недели моды в Киеве подготовил собственное видение восточного стритфэшна, адаптированного под украинские реалии. Именно поэтому в коллекции ”Money” было так много легких пуховых курток, объемных пальто с массивными брошами, жилетов в сочетании с авторскими принтами, черно-белой гаммой оттенков с применением хаки и денима.
Если вам больше по душе элегантность, сексуальность и женственность, то вам точно понравится новая осенне-зимняя коллекция 2020/21 от бренда IRYNA DIL’. Современная дама может быть смелой, дерзкой, но при этом оставаться нежной и хрупкой. Именно поэтому дизайнер решила продемонстрировать необычное сочетание киберпанка, феминных силуэтов и принтов. Конечно, “изюминка” всей коллекции - многочисленные платья: атласные, с декором из кристаллов, с флористическими орнаментами. Оттенки яркие, смелые - зеленый, кроваво-алый, фиолетовый и вечно актуальный - черный.
На тему народного украинского промысла - гутного стекла решила поразмышлять дизайнера бренда MALVA FLOREA - Мальва Вербицкая. Именно этот промысел стал источников вдохновения для ее новой осенне-зимней коллекции 2020/21. Намеки можно было легко рассмотреть в гипертрофированных “дутых” силуэтах пальто и курток, а также в расширенной линии плеч, рукавах-буфах и акцентированной тонкой талии.
Украинский бренд одежды ARUTIUNOVA продолжает свое размышление на тему европейской бальной программы. Вдохновение латиноамериканской музыкой и танцами невозможно не уловить в бахроме, приталенных силуэтах и неоновых оттенках. Традиционная вышивка кристаллами и вовсе стала богемным фирменным знаком коллекций Анны Арутюновой. Цветовая база коллекции сдержанная, но чувственная - розовый, бежевый, бледно-голубой, лавандовый, кислотные акценты и, конечно, вездесущий черный.
Читай также: Самые модные брюки сезона - как носить и где купить
Дизайнер одноименного бренда THEO - Тео Декан сделал ставку на лаконичность гаммы оттенков, но разнообразие силуэтов и форм. Традиционные тренчи, объемные пиджаки с акцентированной талией, атласные и кожаные миди-платья свободной формы, черно-белые оттенки и яркие вспышки фиолета, пудрового изумруда и сапфира - все это ДНК бренда THEO.
Абсолютно космическая коллекция получилась у дизайнера мужского бренда одежды SONYAMONINA. О великой миссии, легендарных идеях, сочетании хаоса и порядок - обо всем этом говорили ее модели с легендарного подиума. Яркие кепи, бархатные и кожаные жакеты из клаптиков ткани, вязаные свитера, объемные вороты и удивительно яркая для мужской одежды гамма оттенков.
А вот бренд одежды ROUSSIN решил вспомнить старую-добрую истину Экзюпери о том, что все взрослые когда-то были детьми. Именно этому посвящена новая коллекция, где главными акцентами стали балаклавы и маски, которые будто защищают душу. Не обошлось и без традиционных для бренда светоотражающих материалов, принтов в виде граффити и, конечно, классических худи, брюк, кепи и курток.
Влюбиться в большой город легко, если на вас одежда из осенне-зимней коллекции 2020/21 творческого дуэта VOROZHBYT&ZEMSKOVA. Бетон, асфальт, графит, плитка и кирпич - все это нашло отражение в представленных на подиуме изделиях. В шумном мегаполисе бренд предлагает нам носить приталенные пальто, расклешенные юбки, широкие брюки, дополненные массивными карманами, воротами и поясами.
Читай также: Сыта по горло: ТОП-6 способов носить главный мастхэв сезона - гольф
Заключительный показ второго дня Украинской недели моды сезона “осень-зима” 2020/21 стал не только самым долгожданным, но и самым крутым. Популярный бренд KSENIA SCHNAIDER не только продолжил излюбленную тему переработанного денима, но и дополнил его уникальным сочетанием нейлона, кожи. Спортивная тематика прослеживалась и в вечерних платьях, и в кожаных тренчах с контрастными рукавами.
Даже если вы не слишком интересуетесь модой, то не взглянуть на свежие коллекции украинских дизайнеров, вы просто не имеете права. Ведь Ukrainian fashion week уже давно превращается в интернациональное событие. И, честно говоря, отечественные дизайнеры практически ничем не уступают европейским, а их взгляд на моду полностью соответствует нашему особому менталитету. Именно поэтому национальные кутюрье так много внимания уделяют урбанистике, космическим вмешательствам и, конечно, народным промыслам. Второй день Украинской недели моды не обошелся и без “разумной” моды, ведь именно этот принцип популяризирует хедлайнер воскресного дня - Ксения Шнайдер, которая вынудила голливудских звезд носить свои джинсовые “переработанные” изделия. Черно-белая эстетика остается для многих дизайнеров ключевой, но и внедрение цвета никогда еще не было настолько актуальным - яркие акценты, блестящие материалы, “легкость” шифона и органзы, а также романтические вмешательство - все подвластно дизайнерам категории made in Ukraine.
Раннее мы писали о том, как весной 2020 нужно носить черные носки с обувью.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram
Полная версия правил