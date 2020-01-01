Второй день UFW: Азиатский стритфэшн, бальная программа и джинсовый минимализм

Все детали показов воскресного дня на Ukrainian fashion week сезона “осень-зима” 2020/21.

То, что происходит на Неделе моды в Киеве можно описать лишь одним словом - фэшн-помешательство. Повсюду ходят люди, для которых Ukrainian fashion week - чуть ли не единственное событие, на котором можно показать себя во всей красе, модели бегают с показа на показ, а главный подиум страны через каждый час превращается в уникальную модную инсталляцию. Второй день Украинской недели моды вместе с хедлайнерами LAKE KSENIASCHNAISER и IDOl был наполнен разномастными коллекциями, каждая из которых “зацепила” своей особенной эстетикой. Фантазии от MALVA FLOREA на тему гутного стекла, урбанистические истории от VOROZHBYT&ZEMSKOVA и долгожданный богемный рассказ от Мисс элегантность и шик Анны Арутюновой. Ivona рассказывает, чем еще запомнился второй день Украинской недели моды сезона “осень-зима” 2020/21.

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Второй день Украинской недели моды сезона “осень-зима” 2020/21 начинал дует LAKE, который провел свой показ на необычной локации, а именно - в Украинском доме. Тема итальянского ренессанса, “священного леса” прослеживалась во всех луках новой коллекции. Объемные рукава, корсеты и открытая линия плеч контрастировали с “диким” шелком, бархатом и жаккардом. Украшением коллекции стали аксессуары из речного жемчуга, который в этот раз Анастасия Рябоконь и Олеся Кононова сочетали с черными перлами.

LAKE fashionweek.ua

Бренд одежды Сержа Смолина под названием IDOl в рамках 46-й недели моды в Киеве подготовил собственное видение восточного стритфэшна, адаптированного под украинские реалии. Именно поэтому в коллекции ”Money” было так много легких пуховых курток, объемных пальто с массивными брошами, жилетов в сочетании с авторскими принтами, черно-белой гаммой оттенков с применением хаки и денима.

IDOL fashionweek.ua

Если вам больше по душе элегантность, сексуальность и женственность, то вам точно понравится новая осенне-зимняя коллекция 2020/21 от бренда IRYNA DIL’. Современная дама может быть смелой, дерзкой, но при этом оставаться нежной и хрупкой. Именно поэтому дизайнер решила продемонстрировать необычное сочетание киберпанка, феминных силуэтов и принтов. Конечно, “изюминка” всей коллекции - многочисленные платья: атласные, с декором из кристаллов, с флористическими орнаментами. Оттенки яркие, смелые - зеленый, кроваво-алый, фиолетовый и вечно актуальный - черный.

IRYNA DIL' fashionweek.ua

На тему народного украинского промысла - гутного стекла решила поразмышлять дизайнера бренда MALVA FLOREA - Мальва Вербицкая. Именно этот промысел стал источников вдохновения для ее новой осенне-зимней коллекции 2020/21. Намеки можно было легко рассмотреть в гипертрофированных “дутых” силуэтах пальто и курток, а также в расширенной линии плеч, рукавах-буфах и акцентированной тонкой талии.

MALVA FLOREA fashionweek.ua

Украинский бренд одежды ARUTIUNOVA продолжает свое размышление на тему европейской бальной программы. Вдохновение латиноамериканской музыкой и танцами невозможно не уловить в бахроме, приталенных силуэтах и неоновых оттенках. Традиционная вышивка кристаллами и вовсе стала богемным фирменным знаком коллекций Анны Арутюновой. Цветовая база коллекции сдержанная, но чувственная - розовый, бежевый, бледно-голубой, лавандовый, кислотные акценты и, конечно, вездесущий черный.

ARUTIUNOVA fashionweek.ua

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Дизайнер одноименного бренда THEO - Тео Декан сделал ставку на лаконичность гаммы оттенков, но разнообразие силуэтов и форм. Традиционные тренчи, объемные пиджаки с акцентированной талией, атласные и кожаные миди-платья свободной формы, черно-белые оттенки и яркие вспышки фиолета, пудрового изумруда и сапфира - все это ДНК бренда THEO.

THEO fashionweek.ua

Абсолютно космическая коллекция получилась у дизайнера мужского бренда одежды SONYAMONINA. О великой миссии, легендарных идеях, сочетании хаоса и порядок - обо всем этом говорили ее модели с легендарного подиума. Яркие кепи, бархатные и кожаные жакеты из клаптиков ткани, вязаные свитера, объемные вороты и удивительно яркая для мужской одежды гамма оттенков.

SONYAMONINA fashionweek.ua

А вот бренд одежды ROUSSIN решил вспомнить старую-добрую истину Экзюпери о том, что все взрослые когда-то были детьми. Именно этому посвящена новая коллекция, где главными акцентами стали балаклавы и маски, которые будто защищают душу. Не обошлось и без традиционных для бренда светоотражающих материалов, принтов в виде граффити и, конечно, классических худи, брюк, кепи и курток.

ROUSSIN fashionweek.ua

Влюбиться в большой город легко, если на вас одежда из осенне-зимней коллекции 2020/21 творческого дуэта VOROZHBYT&ZEMSKOVA. Бетон, асфальт, графит, плитка и кирпич - все это нашло отражение в представленных на подиуме изделиях. В шумном мегаполисе бренд предлагает нам носить приталенные пальто, расклешенные юбки, широкие брюки, дополненные массивными карманами, воротами и поясами.

Vorozhbyt&Zemskova fashionweek.ua

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Заключительный показ второго дня Украинской недели моды сезона “осень-зима” 2020/21 стал не только самым долгожданным, но и самым крутым. Популярный бренд KSENIA SCHNAIDER не только продолжил излюбленную тему переработанного денима, но и дополнил его уникальным сочетанием нейлона, кожи. Спортивная тематика прослеживалась и в вечерних платьях, и в кожаных тренчах с контрастными рукавами.

KSENIA SCHNAIDER fashionweek.ua

Даже если вы не слишком интересуетесь модой, то не взглянуть на свежие коллекции украинских дизайнеров, вы просто не имеете права. Ведь Ukrainian fashion week уже давно превращается в интернациональное событие. И, честно говоря, отечественные дизайнеры практически ничем не уступают европейским, а их взгляд на моду полностью соответствует нашему особому менталитету. Именно поэтому национальные кутюрье так много внимания уделяют урбанистике, космическим вмешательствам и, конечно, народным промыслам. Второй день Украинской недели моды не обошелся и без “разумной” моды, ведь именно этот принцип популяризирует хедлайнер воскресного дня - Ксения Шнайдер, которая вынудила голливудских звезд носить свои джинсовые “переработанные” изделия. Черно-белая эстетика остается для многих дизайнеров ключевой, но и внедрение цвета никогда еще не было настолько актуальным - яркие акценты, блестящие материалы, “легкость” шифона и органзы, а также романтические вмешательство - все подвластно дизайнерам категории made in Ukraine.

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