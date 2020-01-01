Старт UFW: Легендарное начало, готика и разумное потребление

Чем запомнился первый день Украинской недели моды сезона “осень-зима” 2020/21.

Два раза в год все модники украинской столицы собираются на Мыстецком Арсенале, чтобы восхититься новыми коллекциями ведущих отечественных дизайнеров, чтобы понять, в каком направлении двигается современная мода, и конечно, чтобы показать самих себя. Не станем акцентировать внимание на стритстайл-хронике UFW - всему свое время, а лишь подробнее расскажем вам, чем удивляли гостей шоу украинские кутюрье на этот раз. Кто-то может сказать, что национальный фэшн очень скучен, банален, однообразен. Конечно, некоторая монотонность присутствует в черно-белых рамках, в которые сами загоняют себя наши дизайнеры, но скукой назвать то, что происходили на первом дне Ukrainian Fashion Week точно нельзя.

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Новый сезон отечественной Недели моды начался без преувеличений легендарно, ведь честь дать старт UFW выпала молодым украинским дизайнерам - выпускникам Ukrainian Fashion Council. А дальше и вовсе началась феерия красоты: одни дизайнеры поражали аскетичность луков и эйфорической музыкой, другие сделали ставку на бурлящие оттенки, а бренд GASANOVA и вовсе вместо обычного показа продемонстрировал настоящее театрализованное представление. Ivona рассказывает, что еще творилось в первый день Украинской недели моды сезона “осень-зима” 2020/21, и выделяет собственных фаворитов.

Коллекции молодых дизайнеров обычно обладают особой магией - свободой, легкостью и абсолютной вседозволенностью. Именно поэтому модели 9-ти юных украинских брендов выходили и под руку с капельницами, и с жареными пирожками в формате нон-стоп. Черно-белая эстетика от Карины Мельниченко и Юлии Постушной поразила легкостью материалов и декором, а вот тренды Юлии Бригиды и Катерины Геллы больше отдавали хип-хоп культурой и дерзкими 80-ми.

FASHION ACCELERATOR SHOW fashionweek.ua

Украинский бренд ELENA BURENINA отличается особой эстетикой: контрасты, сочетание мягких и грубых материалов, гипертрофированные формы. Новая коллекция дизайнера “Те, что танцуют в облаках” рассказывает о сильных, но ранимых людях, которые живут в собственном мире. Отсюда и удивительная комбинация кожи и шелка, кашемира и атласа. А особая “изюминка” коллекции - сочетание сексуальности и нарочито маскулинных силуэтов.

ELENA BURENINA fashionweek.ua

JULIYA KROS удалось создать абсолютно необыкновенную атмосферу своего шоу - никаких танцев и театральщины, а только мода и невероятное музыкальное сопровождение. Модели буквально плыли по подиуму под аккомпанемент классических мелодий, демонстрируя современное видение дизайнера на готическую архитектуру средневековой Франции. Отсюда черно-белые цвета с редким внедрением бежевого и сине-белой клетки, а также банты на воротнике, классическая рубашка, акцентированные карманы, драпировка и тонкая талия.

JULIYA KROS fashionweek.ua

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Грузинский бренд одежды GUDU на Украинской недели моды сезона “осень-зима” 2020/21 решил переосмыслить традиционный крой, не отходя от излюбленной эстетики утонченности. Контрастные детали, яркие оттенки, много-много блеска и главная “изюминка” коллекции - неоновые лодочки с декором в виде гусиного пера.

GUDU fashionweek.ua

Еще один дизайнер Украинской недели моды сезона “осень-зима” 2020/21 решила уделить внимание готической эстетике. Эльвира Гасанова отличается любовью к контрастной черно-белой гамме и внедрением кристаллов. Модели ее новой коллекции ходили по подиуму и даже танцевали в платьях гипертрофированных силуэтов - с длиннющими шлейфами и рукавами-буфами, в классических жакетах, облегающих боди и, конечно, в шляпах-”корзинах”.

GASANOVA fashionweek.ua

Ирина Джус знает, что такое деконструктивизм, осознанное потребление и разумная мода, поэтому ее осенне-зимняя коллекция посвящена тем же вечным темам. Она легко преображает сумку-шоппер в миди-юбку, в ее интерпретации стеганная куртка приобретает множество модификаций, а гамма оттенков остается неизменной - чистой, простой, черно-белой.

После целого дня исключительно черно-белых коллекций (с редким внедрением других оттенков) в конце гостей Украинской недели моды ждал подарок в виде коллекции бренда А/RAISE. Атлас, мини, драпировка, флористические мотивы, пастельные оттенки желтого, зеленого, голубого и розового, а также воланы, асимметрия, переосмысление эстетики 80-х - женщина нового поколения может себе позволить быть и нежной ланью, и дерзкой тигрицей.

DZHUS fashionweek.ua

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Если вы считали, что Украинской недели моды уже некуда расти, то вы явно ошибались. Самобытность UFW выражается в том, что она не следует определенным правилам, не устанавливает сама себе рамок, а потому может творить настоящую историю. Как еще можно назвать легендарное начало Украинской недели моды, ведь впервые за 36 сезонов старт дал не авторитетный дизайнер, а совсем юные и незашоренные умы. Впрочем, и другие дизайнеры первого дня UFW сезона осень-зима 2020/21 тоже не дали гостям скучать. Чего только стоил показ бренда GASANOVA - танцевальное представление со спецэффектами?! Однако, нам больше по душе женственность, свобода и некая авантюристская “изюминка” - что и продемонстрировал бренд А/RAISE. Здесь отдельной похвалы заслуживает Алина Коваленко - украинская актриса, которая и открывала, и закрывала показ. Получилось невероятно мощное завершение первого дня Украинской недели моды.

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