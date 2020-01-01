“Горячий” микротренды: Черные носки на весну 2020

Как носить странный и очень неожиданный аксессуар стильно и ненарочито.

Если вы соскучились по странным трендам, и подвязывать низ джинсов ремешками от босоножек уже не кажется так необычно, то стритстайл мода подготовила для вас очередной сюрприз. Черные носки давно снискали славы маргиналов фэшн-индустрии. Их считали пережитками прошлого, архаизмом постсоветской мужской моды, которая и стильной то никогда не была. Однако весну 2020 года можно легко считать временем перерождения старых-добрых чулочно-носочных трендов. Если вы не представляете, как можно носить разнокалиберную обувь в паре с трикотажными или даже капроновыми изделиями, то новая статья от Ivona точно придет вам на помощь. Броги, босоножки и даже, прости Господи, сандалии - вы можете экспериментировать вовсю, но не забывать о том, что именно черные носки должна стать ключевым микротрендом вашего весеннего лука 2020 года.

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Броги

Черные носки и темная обувь на тракторной подошве будто были созданы друг для друга. Подобная комбинация выглядит наиболее органично, а потому даже самые несмелые девушки могут попытаться стать чуточку моднее. Именно подобную коллаборацию предпочитают азиатские дамы, которые все еще верят в силу черного цвета. Конечно, такой фэшн-униформой уже никого не удивишь, но если вам очень хочется попробовать примерить весной 2020 черные носки, то придется перейти “на темную сторону”.

Микротренд весны 2020 - черные носки pinterest

Кроссовки

Если вы считаете, что сочетание черных носков и белых кроссовок - это главное преступление в мире моды, но рекомендуем подумать еще раз. Да, еще несколько лет назад вас могла бы схватить фэшн-полиция за подобную инсинуацию, но весной 2020 именно это сочетание считается самым смелым и крутым. Для того, чтобы образ в целом выглядел спокойно и лаконично, нужно использовать максимально расслабленные вещи. И желательно базовых темных оттенков.

Микротренд весны 2020 - черные носки pinterest

Туфли

Если вы решили опробовать новые тренды на пару с каблуками, то лучше воспользоваться капроновыми носками с необычным декором. Прозрачные, буквально невесомые, украшенные жемчугом или кристаллами - они выглядят абсолютно нестандартно и очень круто. Никто не посмеет вас обвинить в фэшн-безграмотности, ведь именно так рекомендуют носить черные носки и обувь на каблуке ведущие мировые стилисты.

Микротренд весны 2020 - черные носки pinterest

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Босоножки

В данном случае мы рекомендуем вам быть максимально осторожными, ведь сочетание контрастных носков и босоножек с уймой ремешков - самое смелое из нашего рейтинга. Для того, чтобы образ выглядел круто и ненавязчиво, обязательно подготовьте “отвлекающий маневр”. В этом образе подобную роль выполняет яркая сумка, а вы можете надеть юбку в цветочный принт или шелковый шарф, чтобы уравновесить контрасты лука.

Микротренд весны 2020 - черные носки pinterest

Лоферы

Капроновые носки или даже сетчатые - самая неустойчивая тема актуального микротренда. Для того, чтобы выгодно преподнести свои ножки, вам придется продумать все-все пропорции аутфита очень тщательно. Но, если вы уж решили носить лоферы с носками, то не забывайте о том, что делать это лучше всего в стилистике кэжуала. Прямые джинсы, пиджак, белая рубашка и актуальное “обувное” сочетание - даже будничный лук можно преподнести нетривиально.

Микротренд весны 2020 - черные носки pinterest

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Сандалии

Кажется, что вот так и приходит настоящий модный апокалипсис. Еще каких-то три года назад мы вовсю издевались над мужчинами, которые носили подобным образом черные носки, а тут и сами советуем присмотреться к новому тренду. Поверьте, именно такая комбинация является самой популярной, ведь на обложках глянцевых журналов то и дело мелькают модели в массивных босоножках и, конечно, в паре с черными носками.

Микротренд весны 2020 - черные носки pinterest

Все еще считаете, что черные носки могут носить только незадачливые мужчины, которые в принципе не понимают, что такое тренды, фэшн и стиль? Уверены, наша статья и красочные примеры переубедили вас в этом устаревшем мнении. Не будем утверждать, что черные носки - тенденция, которую должны опробовать абсолютно все женщины, но вы ведь сами себе не простите, если весна 2020 пройдет без очередных крутых экспериментов. Если пока не ощущаете в себе сил бороться с общественным мнением, то можете начать с брогов и белых кроссовок. Когда приноровитесь к нестандартному носочному решению, переходите на более тяжелую артиллерию. Поверьте, босоножки, и сандалии могут выглядеть круто в паре с черным трикотажем - просто дайте ему шанс проявить себя.

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