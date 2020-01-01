Grammy Awards 2020: ТОП-10 худших образов красной ковровой дорожки

Луки, которые не впечатлили нас, и даже заставили взгрустнуть.

Когда мы говорим о Grammy Awards, то представляет сумасшедшие образы, которые должны удивлять своим размахом, фантазией, необычными силуэтными решениями. Чего мы не ожидаем, так это скуки, банальщины и неуместности. Увы, на Grammy Awards 2020 мы смогли убедиться в том, что некоторые знаменитости понятия не имеют, что такое соответствие тематике и дресс-коду. Многие нарядились так, будто идут на чаепитие, а некоторые решили, что обнаженного тела будет достаточно для того, чтобы их лук похвалили. Ivona представляет ТОП-10 самых провальных образов Grammy Awards 2020.

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Софи Тернер

Софи на вчерашней премии Grammy Awards 2020 точно продемонстрировала один из самых неуместных образов красной ковровой дорожки. Мини, оборки и вышивка из блесток, а особенно при учете авторства бренда Louis Vuitton выглядели бы роскошно на любой афтерпати, но явно не на музыкальном празднике жизни.

Софи Тернер в Louis Vuitton pinterest

Али Тампоси

Красавица Али Тампоси для своей роскошной фигуры могла бы выбрать и более лестное обрамление. Мы оценили ее желание продемонстрировать одновременно скромность и эйфорию блесток, но данный образ выглядит уж слишком нелепо. Расплывшаяся по ее платью “лава” выглядит невероятно нарочито и вызывающе.

Али Тампоси pinterest

Биби Рекса

Одна из ключевых героинь современной американской сцены Биби Рекса знает, что в моде сейчас и оверсайз, и брючные костюмы. Единственное, что она не рассчитала, так это то, что размер даже для подобного комплекта все равно нужно выбирать в соответствии со своими параметрами.

Биби Рекса pinterest

Туве Лу

Мы всегда за эксперименты с брючными образами для красных ковровых дорожек. Вот только шведская певица Туве Лу немного не рассчитала, что в моде сейчас скромность и скрытность. Не стоило так уж напоказ выставлять свое роскошное белье от Agent Provocateur. Особенно если на тебе надет стильный лук от Вивьен Вествуд.

Туве Лу в Vivienne Westwood pinterest

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Тесс Холлидей

Мы обожаем наблюдать за тем, как одеваются дамы размера+ для различных торжественных мероприятий. Вот только главная бодипозитивистка США и 155-килограммовая модель Тесс Холлидей никогда не отличалась хорошим вкусом. Хотя, давайте смотреть правде в глаза, с ее весом подобрать что-то стоящее действительно почти невозможно. Впрочем, это не дает права появляться на вечеринках навроде Grammy Awards 2020 в жутком платье “в клубничку”. Розовый “пушистый” образ делает ее похожей на очень отчаянную домохозяйку и весьма несмышленую фэшн-диву.

Тесс Холлидей pinterest

Приянка Чопра

Не можем отрицать, что лук Приянки Чопра от Palph&Russo выглядел очень неординарно и привлекательно, но вот, увы, с негативным оттенком. “Вафельная” ткань как на кухонных полотенцах, бахрома, рукава-крылья, цветочный орнамент, кристаллы - всего было слишком много. Если убрать несколько элементов декора, то получился бы идеальный образ для любой красной дорожки.

Приянка Чопра в Ralph&Russo pinterest

Mereba

90-е - один из основных трендов красных ковровых дорожек, однако не всегда он подходит под определенный дресс-код. В случае исполнительницы Mereba блекло-зеленый оттенок, цветочный орнамент и даже блестки не принесли ей желаемых фэшн-дивидендов. Выглядела она уж чересчур “голо” и не слишком стильно.

Mereba в Pamella Roland pinterest

Saweetie

26-летняя красавица Saweetie тоже слегка не рассчитала с дресс-кодом события. Силуэт из 90-х, красивая асимметрия, но удручающе неактуальный оттенок записали ее в главные фэшн-лузеры Grammy Awards 2020.

Saweetie pinterest

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Молли Кинг

В случае британской певицы Молли Кинг речь идет не столько о плохом луке для Grammy Awards 2020, сколько о слегка неподходящем атмосфере события. Обнаженность, блеклые цвета и простота силуэта выглядели бы здорово на любой другой красной дорожке, но только не на эпитомии безумства и роскошества.

Молли Кинг pinterest

Сенора Мэй

Если ты супруга известного исполнителя (как в случае Сеноры), то красные дорожки для тебя должны стать чем-то абсолютно привычным. Чтобы не разочаровывать публику своего мужа и фэшн-критиков, всегда нужно выглядеть безупречно. В случае супруги Тайлера Чилдерс ошибочная ставка на имперский стиль сыграла с ней злую шутку. Примитивное раскрытие темы, слишком много обнаженного тела не в лучшей кондиции и натуральный мех как заключительный аккорд вселенской безвкусицы.

Сенора Мэй pinterest

Мы согласны с тем, что многие знаменитости, которые попали в наш список выглядят абсолютно нормально, симпатично в своих луках. Но вы ведь понимаете, что Grammy Awards не прощает скуки и обыденности? Красная дорожка этого музыкального события должна сверкать, притягивать взгляды, но точно не отдавать банальностью. Рекомендуем всем звездам, которые успели засветиться в нашем антирейтинге, сохранить свои платья, ведь практически все они будут уместны в рамках другого дресс-кода, а для Grammy Awards требуется все-таки нечто более фееричное.

Раннее мы писали о том, какие фасоны платьев на выпускной будут актуальны в 2020 году.

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