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Женский портал
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ТОП-5 хитростей, как круто выглядеть девушкам “plus-size”

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Фэшн-уловки, которые любую фигуру сделают невероятной.
Как одеваться полным женщинам стильно
Как одеваться полным женщинам стильно
pinterest

Выглядеть дорого и роскошно можно абсолютно просто, не тратя при этом все деньги мира. Конечно, не секрет, что девушкам с фигурами более-менее приближенными к заветным идеалам, сделать это будет гораздо проще, чем полнотелым красавицам. Но даже “пышки” могут себе позволить стильные наряды, которые не будут их уродовать. Давайте признаемся, что частенько женщины с роскошными телами просто не понимают, что с ними делать, а точнее, как правильно презентовать свое “богатство”. Вот и получается, что большинство дам размера+ ходят в ужасающих балахонах, которые не просто не скрывают недостатков фигуры, а лишь подчеркивают их. Для того, чтобы выглядеть круто в любом весе, достаточно знать несколько базовых правил, которые обязательно сработают в случае девушек с пышными параметрами. Ivona представляет ТОП-5 беспроигрышных секретов стиля, которые больше не позволят вам оставаться незамеченными.  

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  • Чистые цвета 

Как вы сами понимаете, девушкам с пышными формами лучше лишний раз уберечь себя от модных ошибок, поэтому не стоит экспериментировать с принтами, если вы не уверены в конечном результате. Точно так же не стоит зацикливаться на традиционных оттенках, которым приписывают “похудительные” свойства. Конечно, черный и темно-синий - однозначно роскошные цвета, которые можно грамотно внедрить в ваш гардероб, но делать такую однобокую ставку совсем неправильно. Научитесь сочетать базовые цвета с яркими и свежими (лаймовым, изумрудным, коралловым, алым), и вы увидите, насколько роскошнее будут выглядеть все ваши луки. 

Как одеваться полным женщинам стильно
Как одеваться полным женщинам стильно
pinterest
 

  • Минимализм в украшениях 

Девушки крупных габаритов привыкли делать ставку на украшения, ведь им абсолютно ничего не может помешать проявлять свою фантазию и примерять все, чего только душа пожелает. Вот только здесь и таятся все подводные камни: надевать пять колец на одну руку, а сверху цеплять еще и несколько браслетов - немодно, слишком вычурно и отдает духом 90-х в худшем его проявлении. Помните, что лаконичность - залог любого успешного образа, дорогого и стильного. Сделайте ставку на минималистичные золотые украшения (тонкие или даже массивные), но обязательно убедитесь, что они легко комбинируются между собой и выглядят максимально незамысловато.  

Как одеваться полным женщинам стильно
Как одеваться полным женщинам стильно
pinterest

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  • Сочетание фактур 

Помните, как в старой английской свадебной традиции: на невесте должно быть что-то новое, что-то старое, одолженное и голубое. Так и в образах для женщин размера+ тоже должно быть несколько разных фактур, чтобы образ в целом получился не просто удачным, а очень крутым. Например, возьмите плюшевое пальто, трикотажный кардиган, плотные джинсы и, допустим, легкий шелковый шарфик. Поверьте, такая разношерстная комбинация будет выглядеть действительно эффектно. 

Как одеваться полным женщинам стильно
Как одеваться полным женщинам стильно
pinterest
 

  • Миди и макси 

Мы не хотим показаться нетолерантными, но полным девушкам все-таки не стоит носить смелые мини-юбки, шорты, укороченные платья и прочее в подобном стиле. Конечно, вы можете обвинить нас в устарелости взглядов, но просто поверьте на слово, более дорогим и премиальным ваш образ от отсутствия ткани точно не станет. Лучше все-таки сделать акцент на миди- или макси-длину, ведь в таком случае вы и ножки свои продемонстрируете в лучшем свете, и выглядеть будете абсолютно ошеломительно.  

Как одеваться полным женщинам стильно
Как одеваться полным женщинам стильно
pinterest

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  • Без “oversize” 

Не станем вас отговаривать от ключевого тренда последних нескольких лет, ведь обойтись без вездесущего оверсайз будет абсолютно невозможно. Но помните о том, что соблюдать пропорции в случае полной фигуры - самый главный принцип. Даже если вы выбираете расслабленную одежду, подчеркивайте талию пояском, чтобы все ваши фэшн-усилия не были напрасными.  

Как одеваться полным женщинам стильно
Как одеваться полным женщинам стильно
pinterest

Редко можно встретить девушку с пышными формами, которая действительно гордится своим размером, умеет правильно преподнести себя. Мы понимаем, насколько трудно бывает подобрать женщине с нестандартными параметрами одежду, а что еще важнее - модную. Чаще всего пышные дамы идут за обновками в магазины для женщин “богатырских” размеров, но то, что они там чаще всего находят, абсолютно не соответствует фэшн-нормам. Надеемся, с нашими советами вам удастся изыскать для себя выгодные комплекты даже в условиях недостаточно развитого у нас рынка одежды размера+. 

Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 платьев будут смотреться очень нетривиально на выпускном 2020. 

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Теги: одежда для полных, одежда для пышных женщин
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Qr_со_смыслом    24.01.2020, 19:06
Оценка:  0
Qr_со_смыслом
вариант один - меньше жрать и спорт! Больше никак, сорян жирухи(
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