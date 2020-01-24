ТОП-5 хитростей, как круто выглядеть девушкам “plus-size”

Фэшн-уловки, которые любую фигуру сделают невероятной.

Выглядеть дорого и роскошно можно абсолютно просто, не тратя при этом все деньги мира. Конечно, не секрет, что девушкам с фигурами более-менее приближенными к заветным идеалам, сделать это будет гораздо проще, чем полнотелым красавицам. Но даже “пышки” могут себе позволить стильные наряды, которые не будут их уродовать. Давайте признаемся, что частенько женщины с роскошными телами просто не понимают, что с ними делать, а точнее, как правильно презентовать свое “богатство”. Вот и получается, что большинство дам размера+ ходят в ужасающих балахонах, которые не просто не скрывают недостатков фигуры, а лишь подчеркивают их. Для того, чтобы выглядеть круто в любом весе, достаточно знать несколько базовых правил, которые обязательно сработают в случае девушек с пышными параметрами. Ivona представляет ТОП-5 беспроигрышных секретов стиля, которые больше не позволят вам оставаться незамеченными.

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Чистые цвета

Как вы сами понимаете, девушкам с пышными формами лучше лишний раз уберечь себя от модных ошибок, поэтому не стоит экспериментировать с принтами, если вы не уверены в конечном результате. Точно так же не стоит зацикливаться на традиционных оттенках, которым приписывают “похудительные” свойства. Конечно, черный и темно-синий - однозначно роскошные цвета, которые можно грамотно внедрить в ваш гардероб, но делать такую однобокую ставку совсем неправильно. Научитесь сочетать базовые цвета с яркими и свежими (лаймовым, изумрудным, коралловым, алым), и вы увидите, насколько роскошнее будут выглядеть все ваши луки.

Как одеваться полным женщинам стильно pinterest

Минимализм в украшениях

Девушки крупных габаритов привыкли делать ставку на украшения, ведь им абсолютно ничего не может помешать проявлять свою фантазию и примерять все, чего только душа пожелает. Вот только здесь и таятся все подводные камни: надевать пять колец на одну руку, а сверху цеплять еще и несколько браслетов - немодно, слишком вычурно и отдает духом 90-х в худшем его проявлении. Помните, что лаконичность - залог любого успешного образа, дорогого и стильного. Сделайте ставку на минималистичные золотые украшения (тонкие или даже массивные), но обязательно убедитесь, что они легко комбинируются между собой и выглядят максимально незамысловато.

Как одеваться полным женщинам стильно pinterest

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Сочетание фактур

Помните, как в старой английской свадебной традиции: на невесте должно быть что-то новое, что-то старое, одолженное и голубое. Так и в образах для женщин размера+ тоже должно быть несколько разных фактур, чтобы образ в целом получился не просто удачным, а очень крутым. Например, возьмите плюшевое пальто, трикотажный кардиган, плотные джинсы и, допустим, легкий шелковый шарфик. Поверьте, такая разношерстная комбинация будет выглядеть действительно эффектно.

Как одеваться полным женщинам стильно pinterest

Миди и макси

Мы не хотим показаться нетолерантными, но полным девушкам все-таки не стоит носить смелые мини-юбки, шорты, укороченные платья и прочее в подобном стиле. Конечно, вы можете обвинить нас в устарелости взглядов, но просто поверьте на слово, более дорогим и премиальным ваш образ от отсутствия ткани точно не станет. Лучше все-таки сделать акцент на миди- или макси-длину, ведь в таком случае вы и ножки свои продемонстрируете в лучшем свете, и выглядеть будете абсолютно ошеломительно.

Как одеваться полным женщинам стильно pinterest

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Без “oversize”

Не станем вас отговаривать от ключевого тренда последних нескольких лет, ведь обойтись без вездесущего оверсайз будет абсолютно невозможно. Но помните о том, что соблюдать пропорции в случае полной фигуры - самый главный принцип. Даже если вы выбираете расслабленную одежду, подчеркивайте талию пояском, чтобы все ваши фэшн-усилия не были напрасными.

Как одеваться полным женщинам стильно pinterest

Редко можно встретить девушку с пышными формами, которая действительно гордится своим размером, умеет правильно преподнести себя. Мы понимаем, насколько трудно бывает подобрать женщине с нестандартными параметрами одежду, а что еще важнее - модную. Чаще всего пышные дамы идут за обновками в магазины для женщин “богатырских” размеров, но то, что они там чаще всего находят, абсолютно не соответствует фэшн-нормам. Надеемся, с нашими советами вам удастся изыскать для себя выгодные комплекты даже в условиях недостаточно развитого у нас рынка одежды размера+.

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