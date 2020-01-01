Фэшн-хит-парад: ТОП-10 бестселлеров, которые никогда не выйдут из моды

Вещи, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе, если вы хотите сэкономить.

Существуют вещи, которые невозможно представить неактуальными, вышедшими из моды, забытыми. Их можно было бы найти и в гардеробе вашей мамы, они являются частью вашего личного фэшн-инструментария и безоговорочно станут любимой базой стильного набора вашей дочери. Их универсальность и вневременность поражает, но именно эти показатели делают их вечными. Их можно дарить и даже передавать в наследство. Классический фасон никогда не устареет, а ретро-шик лишь будет добавлять им элегантности и определенной изысканности. Не только старинные украшения и аксессуары можно позаимствовать из гардероба вашей бабушки. Есть более значимые вещи, которые достойны нашего повышенного внимания и статуса “вечномодных”. Ivona представляет ТОП-10 трендов, об актуальности которых будут говорить и спустя 100 лет.

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Бретонка

Одна из любимых вещей Коко Шанель - классическая трикотажная кофточка в синюю полоску. Легендарная Мадемуазель носила свои любимые бретонки в паре с черными брюками, а мы рекомендуем вам не зацикливаться на стиле Габриэль. Комбинируйте тельняшки и с джинсами, и с кожей - менее модными эти классические кофты быть не перестанут.

Вещи, которые всегда будут в моде: Бретонка pinterest

Косуха

Мы знаем, что пиджаки в мужском стиле в последнее время заработали абсолютное большинство голосов фэшн-обозревателей, но и косуху списывать со счетов мы бы не рекомендовали. Если мы говорим о вечно молодой кожаной куртке, то подразумеваем такую как носили наши мамы в 80-х. Меньше декора, больше грубости и перед вами готов неустаревающий тренд.

Вещи, которые всегда будут в моде: Косуха pinterest

Белые кеды

Не странные кроссовки на массивной подошве, не спортивные модели, которые должны использоваться только в стенах спортзалов, и именно белые кеды. Они будут смотреться здорово в абсолютно любой компании: можете носить их и с классическими брюками, и с летними сарафанами, и, конечно, с любимыми джинсами.

Вещи, которые всегда будут в моде: Белые кеды pinterest

Лодочки

Классическая высота шпильки - 8 см, а оттенок, корректирующий рост - бежевый. Именно такая “сливающаяся” по цвету обувь способна визуально сделать вас выше, стройнее и элегантнее. Конечно, сейчас женщины получили абсолютный карт-бланш, отказываясь от высоких каблуков, но ведь вы все равно не посмеет прийти на торжество в “уродливых” кроссовках или инфантильных Мэри-Сью?

Вещи, которые всегда будут в моде: Лодочки pinterest

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Идеальные джинсы

Прямые классические джинсы темно-синего цвета без дырок и заклепок не относятся ни к какому тренду. Они будут с вами как верные товарищи в самые трудные времена, когда голова будет кружиться от всевозможных трендов.

Вещи, которые всегда будут в моде: Джинсы pinterest

Черный жакет

Не вместо косухи, а как стильная и более актуальная именно в 2020 году альтернатива. Впрочем, черный пиджак в лучших традициях Ив Сен-Лорана никогда не подведет вас, если времени придумывать стильный лук банально не хватает. Не приталенный, а скорее в маскулинном стиле - именно такой прослужит вам не один сезон.

Вещи, которые всегда будут в моде: Пиджак pinterest

Классические брюки

Вне зависимости от того, с чем их будут носить завтра - с лодочками, кроссовками или сапогами в стиле 70-х, они всегда будут актуальны. Выбирайте максимально простой фасон, который станет идеальной базой, а не сиюминутным трендом.

Вещи, которые всегда будут в моде: Брюки pinterest

Тренч

Классический английский двубортный фасон средней длины с поясом - незаменимая вещь не только для жителей Великобритании, но и всего фэшн-мира. В верхней одежде именно плащ бежевого, молочного или черного оттенка является незыблемой глыбой, которая будет оставаться в тренде еще много сезонов, и лишь изредка показывая, кто в доме хозяин.

Вещи, которые всегда будут в моде: Тренч pinterest

Белая рубашка

Наш абсолютны фаворит, который сможет стать частью делового стиля, богемного или кэжуального. Выбирайте фасон оверсайз, чтобы с легкостью носить блузу и вместо платья, дополняя широким поясом, и в комбинации с узкими брючками - по примеру стилиста Оливии Палермо. Сочетание рубашки и расклешенной юбки с высокой талией - классический лук Каролины Эрреры, который служит ей универсальной фэшн-униформой вот уже много десятков лет.

Вещи, которые всегда будут в моде: Рубашка pinterest

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МЧП

Еще одна вещь, которую рекомендовала сама Коко - маленькое черное платье. Многие женщины все еще сомневаются, каким именно оно должно быть, и что подразумеваете собой эпитет “маленькое”. Ведь, как вы помните длина оригинальных луков от Шанель была более чем внушительной. В данном случае имеет значение на количество метров ткани, а лаконизм и отсутствие “колхозного” декора. Аккомпанемент в виде жемчуга или любых других бабушкиных украшений дополнит самое простое МЧП.

Вещи, которые всегда будут в моде: МЧП pinterest

Вы ведь знаете, какая нестабильная и очень эмоциональная дама эта мода. Но, как и любая женщина она обладает своими персональными “слабыми местами”, а точнее вечно любимыми и актуальными. Если вы сомневаетесь, как составить правильный фэшн-набор, то предлагаем начать с самого главного - вещей, которые не растратят своей популярности никогда. Маленькое черное платье - классика, которая стала по-настоящему легендарной. Также и бретонка, и классические лодочки, и, конечно, традиционный тренч, которому часто приписывают неоднозначную “национальность”. Если вы сомневаетесь между остромодным “коротким” трендом и классикой, которая на первый взгляд может показаться банальной и скучной, делайте выбор в пользу второй. Традицию всегда можно “обновить” с помощью мгновенных тенденций, а вот потраченные на сиюминутные желания деньги вернуть вам уже не удастся.

Раннее мы писали о том, какие модели пальто будут в тренде весной 2020.

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