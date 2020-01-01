Модная подготовка: ТОП-7 крутых и актуальных пальто

Самые стильные модели, которые пригодятся вам и весной 2020.

Несмотря на то, что зима радует нас высокими температурами и отсутствием крайней необходимости закутываться в огромные пуховики, всегда нужно готовиться к неожиданным температурным поворотам. Именно поэтому на весну 2020 у вас должно быть в запасе пара-тройка пальто. Стильных, удобных, теплых или совсем легких. Ivona собрала для вас ТОП-7 самых стильных вариантов актуального верха, в которых вы будете чувствовать себя превосходно - элегантно или комфортно, изящно или ультрасовременно. Предлагаем вам насладиться нашим экзальтированным выбором, чтобы весной 2020 быть всегда “в тренде”. Пальто может спасти вас не только прохладным мартом, но и в том случае, если вы совсем не понимаете, что надеть. Именно эта деталь гардероба может сделать самый кэжуальный образ стильным, а от вас потребуется совсем немного усилий.

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Голубая лагуна

Как вы знаете, именно монохромные луки будут в почете весной 2020. Для того, чтобы скомбинировать грамотный однотонный аутфит не нужны какие-то особые фэшн-знания. Самое важное - наличие стильного верха. Пальто голубого оттенка станет основой образов, в которых ключевую роль мы с радостью отдадим дениму. Водолазка, кардиган или топ актуального классического стильного цвета дополнит ваш “голубой период”.

Stradivarius, 1899 грн stradivarius.com

Американская горчица

Насыщенный желто-зеленый оттенок, который мы привыкли ассоциировать с популярным соусом, весной 2020 обязательно должен найти свое место в ваших гардеробах. Длинное пальто свободного кроя мы предлагаем дополнять широким и контрастным по цвету поясом, который выгодно подчеркнет вашу талию и сделает ноги буквально бесконечными.

Reserved, 1199 грн

Лаймовый сорбет

В том случае, если вы ищите более расслабленную модель пальто с акцентом на спортшик, то обратите внимание на вариант нежно-лаймового оттенка дерзкого кроя. Средняя длина и абсолютное отсутствие застежек - вариант только для самых теплых деньков. Лучше всего такой верх будет смотреться в паре со стильными, но грубоватыми черными джинсами с высокой посадкой и обувью на тракторной подошве. Этакий современный гранж с намеком на своеобразную нежность.

Bershka, 1799 грн bershka.com

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Зефирный рассвет

Если насыщенные оттенки - не ваша стихия, то можно обратиться к истинно весенним цветам. Молочные, нежно-розовые или бежевые оттенки никогда не выйдут из моды, а особенно с учетом того, что именно нюд все фэшн-стилисты признают “новым черным”. Расслабленность легко сочетать с грациозностью и элегантностью. Для подобной комбинации вам понадобится пальто теплого оттенка с шалевым воротником и пояском, а также нарочито женственные, но актуальные трикотажные комплекты. И не забудьте про обувь на каблуке - не пренебрегайте возможностью добавить несколько визуальных сантиметров вашему росту.

Zara, 4599 грн zara.com

Шоколадная помадка

Классика никогда не выйдет из моды, именно поэтому пальто Max Mara популярны сейчас также, как и 40 лет назад. И что может быть элегантнее и красивее, чем двубортный плащ с широким поясом на талии. Подобный верх лучше всего комбинировать с ультрамодными сапогами со свободным голенищем на устойчивом каблуке, а также теплыми оттенками других трендовых вещей.

Mango, 2499 грн mango.com

Стильная клетка

Мы уже говорили вам о том, что клетка не выходит из моды даже по прошествии зимы. Весной 2020 вы можете опять с радостью щеголять оверсайз-пальто в любимый принт. Неважно, какую именно клетку вы выберете, но обратите внимание на то, что подобный верх удачнее всего будет смотреться с классическими вещами. Брюки с высокой талией и широким поясом или уже ставшие классикой палаццо - выбирайте те, в которых вы будете чувствовать себя самой стильной бизнесвумен.

Sinsay, 1199 грн sinsay.com

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Жизнь в розовом цвете

Без розового оттенка весной 2020 вам точно не обойтись, поэтому предлагаем внедрять этот цвет самым простым и беспроигрышным способом. Пальто зефирного или пурпурного оттенка с легкостью сможет добавить романтичности самому лаконичному образу. Даже, если перед свиданием вы не успели переодеться после работы в милое платье, не переживайте. Элегантное пальто возьмет всю работу по созданию вашего нежного имиджа на себя.

Pull&Bear, 499 грн pullandbear.com

В том, чтобы составить правильный образ с пальто нет абсолютно никаких сложностей. Все, что вам понадобится - стильный вариант верха, знания базовых весенних тенденций и капелька фантазии. Это, как готовить невероятно вкусный десерт - очень весело, креативно. Поверьте, конечный результат превзойдет все ваши ожидания. Пальто поможет вам составить грамотный и крутой монохромный образ, или выделит в толпе с помощью одного лишь стильного акцента.

Раннее мы писали о том, какие модные тренды будут главными весной 2020.

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