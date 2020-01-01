Новый заход: Как будут одеваться все модницы весной 2020

ТОП-8 самых важных и обязательных трендов для нового теплого сезона.

Если вы думаете, что пока еще рановато задумываться о том, что вы будете носить весной 2020 года, то спешим вас разочаровать. Даже в магазинах масс-маркета уже давным-давно появились новые “облегченные” коллекции, поэтому поскорее заканчивайте свой акционный шоппинг и начинайте продумывать гардероб для теплой поры. Для того, чтобы вам было гораздо проще делать осознанный, а не сиюминутный выбор, мы подготовили для вас базовый гид по самым актуальным, и что немаловажно - долгосрочным трендам весенне-летнего сезона 2020. Мы бы не рекомендовали вам гоняться за “короткими” тенденциями, которые исчезают так же быстро, как и появляются, ведь они лишь высосут из вашего кошелька сотни гривен, а в итоге окажутся совсем ненадежными “товарищами”. Если хотите делать покупки разумно, то лучше изучить все “длинные” тренды, то есть базовые, которые и определяют моду на будущий сезон. Ivona представляет ТОП-8 самых важных тенденций предстоящего весенне-летнего периода 2020 года.

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Принты

Несмотря на то, что современная мода все больше и больше акцентирует внимание на простоте и лаконичности, разнообразные принты просто не могут исчезнуть из нашего поля зрения. Если цветочные мотивы на весну кажутся вам слишком простым выбором, то обратите внимание на все еще актуальную клетку, анимализм или стандартную, но “веселую” геометрию.

Главные тренды на весну-лето 2020: Принты pinterest

Цепи

Такие аксессуары мы будем называть микротрендом, ведь это не что-то повсеместное, а скорее акцентированное - небольшая “изюминка”, которая может добавить лоска вашему весеннему луку. Массивные или более изящные, ближе к телу или поверх слоев одежды - носите так, как чувствуете.

Главные тренды на весну-лето 2020: Цепи pinterest

Монохром

Кто-то скажет, что слишком однобоко, а мы скажем, что невероятно круто! Сочетания разных оттенков в рамках одного цвета и одного лука может сделать вас героинь всех стритстайл-хроник. На весну мы бы рекомендовали все-таки выбирать пастельные тона, но почему бы и не добавить немного мистики и загадочности в виде оттенков драгоценных камней?

Главные тренды на весну-лето 2020: Монохром pinterest

Минимализм

Мы настолько привыкли к стилю “нормкор”, что докатились до показательного практически одинакового гардероба среди всех модниц. Согласитесь, образы хроник стритстайл-моды очень часто похожи друг на друга. Для того, чтобы слегка разнообразить свой стильный инструментарий, предлагаем отойти от кэжуала и добавить в свой модный запас немного футуризма, авангарда и, конечно, асимметрии.

Главные тренды на весну-лето 2020: Минимализм pinterest

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Костюм

Без правильного костюма весной 2020 вам точно не прожить. Тем более, что этот базовый тренд может стать вашим спасением не только для рабочих будней, но и вполне стандартных выходных забот. Выбирайте комплекты с объемным пиджаком и широкими брюками одного из трендовых цветов и носите в нарочито маскулинном стиле.

Главные тренды на весну-лето 2020: Костюм pinterest

Кожа

За осень и зиму мы еще недостаточно насладились красотой этого футуристичного материала, поэтому тренд на кожу плавно перетекает и весенне-летний сезон 2020. Как вы понимаете, правила остаются те же: выбирайте миди-юбки, платья или брюки, но делайте ставку на матовость. Лишний блеск будет смотреться немного дешево.

Главные тренды на весну-лето 2020: Кожа pinterest

Корсет

Нынешний креативный директор Saint Lauren Энтони Ваккарелло сделал корсеты изюминкой и главным трендом своей весенне-летней коллекции 2020 года. Рекомендуем повторять образы с его сезонного показа и носить этот сексуальный тренд с намеком на строгость и официоз. Надеваем корсеты поверх трикотажа или рубашек, комбинируем с брюками и наслаждаемся новый эротическим сегментом моды.

Главные тренды на весну-лето 2020: Корсет pinterest

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Пайетки

Праздник жизни и моды не прекращается, а потому и пайетки продолжают свое триумфальное шествие. Признаться после продолжительного периода аскетизма мы всей душой полюбили этот эйфорийный декор, а потому не перестанем его носить весной 2020 и днем, и вечером.

Главные тренды на весну-лето 2020: Пайетки pinterest

Как вы могли заметить, мода все больше тяготит к простоте, минимализму, но при этом позволяет нам совершать абсолютно нелогичные эксперименты. Даже в том случае, если вы влюблены в так называемый скандинавский стиль, ничто не может вам помешать весной 2020 года добавить в свой гардероб чуть больше красок, принтов или замысловатых аксессуаров. Даже основа минималистичного стиля - монохромный лук может быть очень неоднозначной, если выполнить ее в “сахарных”, пастельных оттенках. Мы уже бежим в магазин за новым корсетом, который планируем носить и поверх рубашек, и на голое тело в самых “особенных” случаях, а вы тем временем можете продумать собственный план модного шоппинга на весну 2020 года.

Раннее мы писали о том, как носить джинсы зимой 2020 по примеру современных икон стиля.

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