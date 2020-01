UFW 2020: Расписание Украинской недели моды сезона осень-зима 2020/21

Что подготовили для зрителей организаторы самого статусного фэшн-мероприятия Украины.

Дважды год украинские дизайнеры - новички и старожилы - имеют уникальную возможность презентовать собственное видение текущей фэшн-ситуации. Отличительная черта Ukrainian Fashion Week - кредит доверия, который раз в полгода выдается самым перспективным и подающим надежды молодым украинским дизайнерам. Именно это обстоятельство делает Неделю моды в Киеве не просто банальным мероприятием для богемы, фэшн-профессионалов и бездельников. UFW позволяет десяткам неокрепших талантов презентовать свою собственную точку зрения на модный процесс и его трансформацию. Именно так получают “билеты в жизнь и фэшн-индустрию” много талантливых кутюрье, которым без помощи организаторов UFW пришлось бы всю жизнь просиживать в региональных ателье постсоветского формата.

Читай также: Взрослый стиль: ТОП-7 обязательных вещей в гардеробе 35-летних

Кроме того, Украинская неделя моды с каждым годом все больше внимания уделяет “разумному” фэшну, то есть грамотному потреблению и крутой трансформации старых вещей в современное искусство. Оригинальный проект BE SUSTAINABLE! в 2020 году подготовил многочисленные тематические лекции, воркшопы и презентации. Также гостей Украинской недели моды ждет показ эксклюзивной коллекции от одного из самых ответственных отечественных брендов, который обожают даже в Голливуде - KSENIA SCHNAIDER.

И, конечно, с 1-го по 5-е февраля 2020 года нас ожидают многочисленные показы, дефиле и презентации от самых крутых национальных дизайнеров, которые уже неоднократно представляли свои коллекции в рамках Украинской недели моды. Показы сезона “осень-зима 2020/21” должны обернуться настоящей феерий красоты, ведь нас ожидают шоу от признанных гениев украинской моды - Артема Климчука, Елены Бурениной, дуэта LAKE и многих других национальных кутюрье, которыми мы можем по праву гордиться.

Суббота, 1 февраля

15:00 – FASHION ACCELERATOR SHOW

16:00 – BE SUSTAINABLE! презентация

16:30 – ELENA BURENINA

17:00 – JULIYA KROSS

17:30 – BMW X6 G06 презентация

18:00 - GUDU

18:30 - GASANOVA

19:00 – 80-я годовщина ЦУМа - презентация

19:30 - DZHUS

20:00 – A/RAISE

21:00 – ARTEMKLIMCHUK - пресс-коктейль

Воскресенье, 2 февраля

13:30 – LAKE STUDIO

15:00 – IDOL.

15:30 – IRYNA DYL’

16:00 – MALVA FLOREA

16:30 - ARUTIUNOVA

17:00 - THEO

18:00 – VOROZHBYT&ZEMSKOVA

18:30 - SONYAMONINA

19:00 - FINCH

19:30 - ROUSSIN

20:00 - PRZHONSKAYA

20:30 – KSENIA SCHNAIDER

Украинская неделя моды сезона осень-зима 2020/21 - расписание pinterest

Читай также: SAG Awards 2020: Лучшие образы звезд церемонии

Понедельник, 3 февраля

11:00 – Vogue Talents - презентация портфолио

14:00 – BE SUSTAINABLE! - фэшн-саммит, лекция Клавдии Шевелюк

15:00 - BE SUSTAINABLE! - фэшн-саммит, лекция Маркуса Бергмана

16:00 - BE SUSTAINABLE! - вокршоп от Маркуса Бергмана и Марии Трапп

17:00 - BE SUSTAINABLE! - фэшн-саммит, публичное обсуждение со Светланой Бевзой

17:30 – SANNA ONE

17:30 - Публичное обсуждение с Катей Осадчей “TRESemme. The world is your runway!”

18:00 - LALLIER

18:15 - BE SUSTAINABLE! - фэшн-саммит, обсуждение

18:30 – HELENA ROMANOVA презентация

19:00 - CHUPRINA

19:30 - презентация “ELIO: wardrobe for eco maniacs“

20:00 - BE SUSTAINABLE! - фэшн-шоу

20:30 - BE SUSTAINABLE! - фэшн-саммит: KAMI KAMI

Вторник, 4 февраля

16:00 - закрытый показ Mary Kay & DASTISH FANTASTISH

17:30 – IN PROGRESS презентация

18:00 – MOTRYA/ KRISTINA LAPTSO&KHMARA SHOES

18:30 – DARJA DONEZZ

19:00 - DESALI

19:30 - BANDUS

20:00 – Kronenbourg 1664 & ANDRE TAN

20:30 - KASS

Украинская неделя моды сезона осень-зима 2020/21 - расписание pinterest

Читай также: Нет времени объяснять: ТОП-5 правил удачного экспресс-лука

Среда, 5 февраля

14:30 - мастер-класс Джованни Оттонелло

16:00 - лекция Ukrainian Fashion Council Acellerator

17:00 – OPEN FASHION STUDIO

18:00 – POLINA VELLER презентация

18:30 – New Names: PANOVE, FRBTK, STARCHAK

19:00 – New names: SIDLETSKIY, NOVIKOV

19:30 – New names: HMYLKO, IRON THREAD

С каждым годом популярность главного модного события Украины - Недели моды в Киеве становится все более уверенной, незыблемой. Для того, чтобы ориентироваться в том, что происходит в фэшн-индустрии больше не обязательно следить за показами столиц моды, ведь наша отечественная мода не менее интересна, а что самое главное - предназначена именно для национального потребителя. Если бы мы решились тремя словами охарактеризовать современную отечественную моду, то выбрали бы максимально простые и непафосные эпитеты. Базовость, осознанность и универсальность - именно такой нам кажется идеальная формула успешного украинского фэшн-бренда.

Раннее мы писали о том, благодаря каким фэшн-изобретениям Кристиан Диор вписал свое имя в историю моды.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram