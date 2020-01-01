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UFW 2020: Расписание Украинской недели моды сезона осень-зима 2020/21

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Что подготовили для зрителей организаторы самого статусного фэшн-мероприятия Украины.
Украинская неделя моды сезона осень-зима 2020/21 - расписание
Украинская неделя моды сезона осень-зима 2020/21 - расписание
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Дважды год украинские дизайнеры - новички и старожилы - имеют уникальную возможность презентовать собственное видение текущей фэшн-ситуации. Отличительная черта Ukrainian Fashion Week - кредит доверия, который раз в полгода выдается самым перспективным и подающим надежды молодым украинским дизайнерам. Именно это обстоятельство делает Неделю моды в Киеве не просто банальным мероприятием для богемы, фэшн-профессионалов и бездельников. UFW позволяет десяткам неокрепших талантов презентовать свою собственную точку зрения на модный процесс и его трансформацию. Именно так получают “билеты в жизнь и фэшн-индустрию” много талантливых кутюрье, которым без помощи организаторов UFW пришлось бы всю жизнь просиживать в региональных ателье постсоветского формата.  

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Кроме того, Украинская неделя моды с каждым годом все больше внимания уделяет “разумному” фэшну, то есть грамотному потреблению и крутой трансформации старых вещей в современное искусство. Оригинальный проект BE SUSTAINABLE! в 2020 году подготовил многочисленные тематические лекции, воркшопы и презентации. Также гостей Украинской недели моды ждет показ эксклюзивной коллекции от одного из самых ответственных отечественных брендов, который обожают даже в Голливуде - KSENIA SCHNAIDER.  

И, конечно, с 1-го по 5-е февраля 2020 года нас ожидают многочисленные показы, дефиле и презентации от самых крутых национальных дизайнеров, которые уже неоднократно представляли свои коллекции в рамках Украинской недели моды. Показы сезона “осень-зима 2020/21” должны обернуться настоящей феерий красоты, ведь нас ожидают шоу от признанных гениев украинской моды - Артема Климчука, Елены Бурениной, дуэта LAKE и многих других национальных кутюрье, которыми мы можем по праву гордиться.  

  • Суббота, 1 февраля 

15:00 – FASHION ACCELERATOR SHOW 

16:00 – BE SUSTAINABLE! презентация 

16:30 – ELENA BURENINA 

17:00 – JULIYA KROSS 

17:30 – BMW X6 G06 презентация 

18:00 - GUDU 

18:30 - GASANOVA 

19:00 – 80-я годовщина ЦУМа - презентация 

19:30 - DZHUS 

20:00 – A/RAISE 

21:00 – ARTEMKLIMCHUK - пресс-коктейль  

  • Воскресенье, 2 февраля 

13:30 – LAKE STUDIO 

15:00 – IDOL. 

15:30 – IRYNA DYL’ 

16:00 – MALVA FLOREA 

16:30 - ARUTIUNOVA 

17:00 - THEO 

18:00 – VOROZHBYT&ZEMSKOVA 

18:30 - SONYAMONINA 

19:00 - FINCH 

19:30 - ROUSSIN 

20:00 - PRZHONSKAYA 

20:30 – KSENIA SCHNAIDER 

Украинская неделя моды сезона осень-зима 2020/21 - расписание
Украинская неделя моды сезона осень-зима 2020/21 - расписание
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  • Понедельник, 3 февраля 

11:00 – Vogue Talents - презентация портфолио 

14:00 – BE SUSTAINABLE! - фэшн-саммит, лекция Клавдии Шевелюк 

15:00 - BE SUSTAINABLE! - фэшн-саммит, лекция Маркуса Бергмана 

16:00 - BE SUSTAINABLE! - вокршоп от Маркуса Бергмана и Марии Трапп 

17:00 - BE SUSTAINABLE! - фэшн-саммит, публичное обсуждение со Светланой Бевзой 

17:30 – SANNA ONE 

17:30 - Публичное обсуждение с Катей Осадчей “TRESemme. The world is your runway!” 

18:00 - LALLIER 

18:15 - BE SUSTAINABLE! - фэшн-саммит, обсуждение 

18:30 – HELENA ROMANOVA презентация 

19:00 - CHUPRINA 

19:30 - презентация “ELIO: wardrobe for eco maniacs“ 

20:00 - BE SUSTAINABLE! - фэшн-шоу 

20:30 - BE SUSTAINABLE! - фэшн-саммит: KAMI KAMI 

  • Вторник, 4 февраля 

16:00 - закрытый показ Mary Kay & DASTISH FANTASTISH 

17:30 – IN PROGRESS презентация 

18:00 – MOTRYA/ KRISTINA LAPTSO&KHMARA SHOES 

18:30 – DARJA DONEZZ 

19:00 - DESALI 

19:30 - BANDUS 

20:00 – Kronenbourg 1664 & ANDRE TAN 

20:30 - KASS 

Украинская неделя моды сезона осень-зима 2020/21 - расписание
Украинская неделя моды сезона осень-зима 2020/21 - расписание
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  • Среда, 5 февраля 

14:30 - мастер-класс Джованни Оттонелло 

16:00 - лекция Ukrainian Fashion Council Acellerator 

17:00 – OPEN FASHION STUDIO 

18:00 – POLINA VELLER презентация 

18:30 – New Names: PANOVE, FRBTK, STARCHAK 

19:00 – New names: SIDLETSKIY, NOVIKOV 

19:30 – New names: HMYLKO, IRON THREAD 

С каждым годом популярность главного модного события Украины - Недели моды в Киеве становится все более уверенной, незыблемой. Для того, чтобы ориентироваться в том, что происходит в фэшн-индустрии больше не обязательно следить за показами столиц моды, ведь наша отечественная мода не менее интересна, а что самое главное - предназначена именно для национального потребителя. Если бы мы решились тремя словами охарактеризовать современную отечественную моду, то выбрали бы максимально простые и непафосные эпитеты. Базовость, осознанность и универсальность - именно такой нам кажется идеальная формула успешного украинского фэшн-бренда.  

Раннее мы писали о том, благодаря каким фэшн-изобретениям Кристиан Диор вписал свое имя в историю моды.  

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Теги: UFW, Украинская неделя моды, украинская мода
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Источник: ivona.bigmir.net

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