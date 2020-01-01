Взрослый стиль: ТОП-7 обязательных вещей в гардеробе 35-летних

С помощью каких предметов вы сможете довести свой имидж до ума.

Многим женщинам жутко тяжело после достижения определенного возраста перестроить свой гардероб - сделать его более подходящим, статусным и элегантным. Некоторые дамы не понимают, что узкие джинсики, футболочки с забавными принтами, кроссовки, косухи не делают их моложе. Разве что смешнее и гротескнее, ведь одежда создается для определенных групп женщин, в которых возрастной показатель является основным. Другие же дамы впадают в еще большую крайность и стараются будто намеренно сделать себя еще старше, важнее, продемонстрировав свой уровень жизни. Вот только строгие деловые костюмы, приверженность темной гамме оттенrков и силуэты, не оставляющие места для кокетства и игривости, могут визуально легко превратить 35-летнюю женщину в ее собственную маму. Для того, чтобы выглядеть здорово в любом возрасте, нужно понимать базовые принципы составления гардероба. В этот раз Ivona представляет ТОП-7 предметов гардероба, которые точно должны быть в арсенале 35-летней дамы.

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Блейзер

Наверняка, вы догадались, что именно этот предмет гардероба является обязательным для любой женщины категории 35+. Даже молодые девочки отказываются носить устаревшие косухи, заменяя их новомодными пиджаками, поэтому нет ничего страшного в том, что бы добавить в свой стиль немного изящества и эмансипированности. Для того, чтобы ваш расклад сработал, блейзер обязательно должен быть объемным, длиной до середины бедра (для того случая, если вам нужно еще и скорректировать силуэт) и, конечно, базовой расцветки. Только тогда он станет универсальным героем любого вашего кэжуального лука.

Что носить женщинам после 35-ти лет: Блейзер pinterest

Mom-джинсы

После достижения 35 лет женщина не должна сразу отказываться от любимых джинсовых луков, ведь именно эти брюки стали едва ли не обязательной униформой для стильных дам любого возраста. Вот только так любимые нами скинни и “дырчатые” модели мы бы рекомендовали отложить в сторону, а нацелиться на более сдержанные ретро-варианты. В данном случае mom-джинсы помогут вам скрыть небольшой животик, уравновесят силуэт и визуально сделают вас выше. Если у вас есть проблема с чересчур крупными бедрами, то “корректирующий” пиджак как раз придет вам на помощь.

Что носить женщинам после 35-ти лет: Mom-джинсы pinterest

Юбка-карандаш

Кристиан Диор не зря создал этот предмет гардероба в надежде вернуть женщинам утраченную сексуальность. Юбка-карандаш была любимым предметом гардероба многих звездных красавиц - Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди, Софи Лорен, поэтому и вам ничего не стоит примкнуть к их “элитной лиге”. Изящнее и сексуальнее всего этот предмет гардероба будет смотреться в сочетании с классической белой рубашкой или блузой с богемным бантом. Если вас смущает излишнее “облегание” силуэта, то всегда можно скрыть недостатки с помощью вездесущего блейзера.

Что носить женщинам после 35-ти лет: Юбка-карандаш pinterest

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Белая блуза

Именно эта знаковая вещь является культовой в гардеробе легендарной Каролины Эрреры - американского современного воплощения Коко Шанель. Именно эта дама вернула нашу веру в простоту и элегантность образов, а в ее исполнении белая рубашка смотрится не как типичный атрибут стиля школьниц, а изысканная и возвышенная деталь “высокой моды”. Белая рубашка на женщинах 35+ будет смотреться одинаково выгодно и в компании брюк, и миди-юбок различного фасона, и, конечно, любимых джинсов. Несколько лаконичных украшений и ваш идеальный кэжуал-образ готов.

Что носить женщинам после 35-ти лет: Белая рубашка pinterest

Тренч

Классика еще не была настолько британской, ведь родиной тренча - одного из отличительных элементов элегантного стиля, является именно Англия. Как бы не старались французы привлечь этот предмет гардероба на свою сторону, но против истории невозможно идти. Легкий бежевый плащ классического фасона и самого традиционного вида является основой гардероба многих стильных знаменитостей, которым за 35 лет. Виктория Бекхэм, Анджелина Джоли, Сара Джессика Паркер - если вы не знаете, как использовать тренч в обычной жизни, то можете подсмотреть у наших красоток несколько стильных уроков.

Что носить женщинам после 35-ти лет: Тренч pinterest

Брюки-палаццо

Обязательно в гардеробе 35-летней женщины должны быть брюки. Вот только вопрос заключается в том, какой именно фасон выбрать, чтобы и стильно было, и фигуру не портило. Если вы хотите убить сразу двух зайцев, то должны обратить внимание на невыносимо популярные брюки-палаццо. Высокая талия, широченные штанины и бесконечная элегантность - с их помощью вы сможете создать собственный код строгого изящества. Чтобы выглядеть чуть менее пафосно, научитесь комбинировать брюки не только с рубашками, но и кардиганами, свитерами и даже футболками.

Что носить женщинам после 35-ти лет: Брюки-палаццо pinterest

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Пальто

Классическое пальто прямого кроя - такая же обязательная вещь в гардеробе 35-летних женщин, как корона на голове Елизаветы II. Без этой детали вы просто не сможете создать по-настоящему элегантный, но и стильный лук. Для того, чтобы продемонстрировать знания фэшн-грамоты, выбирайте пальто в стиле Меган Маркл, а не Кейт Миддлтон. Вам нужен максимально маскулинный крой, а вот приталенность лучше оставить для действующих членов британской семьи.

Что носить женщинам после 35-ти лет: Пальто pinterest

Большинство женщин почему-то думают, что если они будут как, можно дольше носить вещи в стиле 20-летних (хорошо, что не подростковые), то так они изобретут собственную формулу бессмертия или хотя бы стильного соответствия. Вот только беда в том, что после достижения определенного пограничного возраста, фэшн-эксперименты лучше прекратить, а нацелиться необходимо на более элегантный, романтичный и грациозный стиль. Поверьте, изысканность не означает скуку, банальность или отсутствие сексуальности. Если вы боитесь выглядеть старше своих лет, то обязательно должны присмотреться к нашим ТОП-7 обязательным элементам гардероба 35-летней женщины. Многие из них могут сделать ваш стиль более свежим, ненавязчивым, но в комбинации со сдержанными вещами - элегантным, рафинированным и по-хорошему аристократичным.

Раннее мы писали о том, благодаря каким знаковым вещам прославился Кристиан Диор.

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