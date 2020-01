Великий Выдумщик: ТОП-5 изобретений Кристиана Диора

За какие нововведения фэшн-индустрия будет вечно благодарна смелому французу.

Когда мы слышим имя великолепного Кристиана Диора, то первая ассоциация, которая приходит нам в голову - неизменные два слова. New Look. Что стоит за этим загадочным “новым образом” (благо перевод с английского сейчас доступен для каждого цивилизованного человека), догадываются единицы. Конечно, знатоки мира моды, стилисты, дизайнеры обязаны знать главные изобретения таких легендарных кутюрье, но было бы неплохо, если бы о настолько мощных людях знали не только профессионалы фэшн-индустрии. Поверьте, Кристиан Диор не заканчивается одним силуэтом New Look, ведь он изобрел еще немало знаковых вещей, которые мы носим по сей день. Более того, именно благодаря Диору послевоенный разрушенный Париж снова засверкал - вернул себе былую славу фэшн-столицы. Не менее легендарным Диор стал и в парфюмерной области, хотя свои “ароматные” изобретения он считал не более, чем дополнением к роскошным женским платьям. В день рождения культового дизайнера Ivona представляет ТОП-5 выдумок гениального кутюрье, которые до сих пор остаются в наших гардеробах. И вряд ли когда-то исчезнут из них.

New Look

В 1947 году Диор открывает собственное ателье и одновременно с тем выпускает первую коллекцию, которая и получила название New Look. После войны всему миру и Парижу, в частности, не хватало романтики и женственности, ведь главным в одежде считалась “трудовая повинность”, форменность, строгость и комфорт. Именно тогда Диор создает революционный силуэт, который по задумке должен был вернуть дамам их утраченную нежность и грациозность. Кринолин, тонкая талия и прилегающий лиф - именно эти три принципа заключены в таком загадочном название New Look.

Главные стильные изобретения Кристиана Диора: New Look pinterest

Золотой бюстгалтер

Диор был великим изобретателем, каждый сезон не уставая, презентовал все новые и новые силуэты. Так в августе 1947 года он вывел на подиум модель в абсолютно революционном образе - золотом бюстгалтере. Главный элемент аутфита больше напоминал современный корсет на поясе с резинками и был вручную создан из белого кружева, расшитого золотыми нитями. К поясу бюстгальтер крепился с помощью эластичной ленты — еще одного нововведения Диора.

Главные стильные изобретения Кристиана Диора: Золотой бюстгальтер pinterest

Пышная юбка

Пожалуй, именно это изобретение Диора является самым легендарным, ведь до него никто даже не смел задуматься о том, чтобы завернуть женской тело в 40 метров ткани, сохранив при этом грациозность дамской фигурой. Многие коллеги Диора критиковали его за то, что юбка была и слишком пышной, а потому неудобной, и потому, что вес некоторых подобных изделий мог достигать нескольких килограммов. Но именно этот фасон стал отличительной чертой стиля New Look, а многие дизайнеры до сих пор продолжают копировать и переосмысливать культовый силуэт.

Главные стильные изобретения Кристиана Диора: Пышная юбка pinterest

Барный пиджак

Как вы можете сами догадаться, барный жакет был создан специально для девушек, самостоятельно посещающих “счастливые часы” в питейных заведениях. Именно с помощью этого изобретения Диор пытался объявить о появлении нового типа женщин, которые горды своей женственностью, свободны от предрассудков, но променять свою феминность на эмансипированность пока не готовы. Как правило, барный жакет Диор шил из атласа или шелковой ткани, дополняя его круглыми пуговицами. Подобный приталенный верх даже сейчас, как и 70 лет назад, лучше всего носить с нарочито пышной юбкой с завышенной посадкой или узкими брюками.

Главные стильные изобретения Кристиана Диора: Барный пиджак pinterest

Юбка-карандаш

Как вы могли понять, все изобретения Кристиана Диора были нацелены на то, чтобы вернуть женщинам растраченную за время войны женственность, сексуальность и привлекательность. Он создал новый тип леди - свободной, элегантной и сильной. Облегающая юбка-карандаш длиной ниже колена - одно из главных революционных изобретений кутюрье. Именно этот фасон заключает в себе все наше представление о настоящей элегантности, ведь подобный силуэт обожали носить секс-дивы прошлого Монро и Лорен, а также современные красавицы во главе с Джоли и Меланией Трамп.

Главные стильные изобретения Кристиана Диора: Юбка-карандаш pinterest

Кристиан во многом был первым и легендарным. Первым подарил женщинам романтическую свободу после угнетающей “диктаторской” послевоенной моды. Первым начал использовать свой фирменный знак, который начали узнавать во всех уголках мира. Но еще он был страстным театралом и киноманом, поэтому очень часто становился костюмером для легендарных постановок и картин. У него есть и несколько наград: “Оскар” и BAFTA, которые Диор получил с разницей в 12 лет. Первая за образы в черно-белом фильме “Вокзал Термини”, а вторая за дизайн костюмов в цветной ленте “Арабеска”. Но главное, что мы должны запомнить из философии Диора, так это его отношение к идеальному имиджу. По его мнению, “умение одеваться держится на трех китах — простоте, хорошем вкусе и привычке следить за собой, — и это совсем не дорого.“

