На смену свитеру: ТОП-7 самых модных и универсальных кардиганов

Как “бабушкиной кофте” удалось подвинуть с насиженного места главного фаворита зимнего сезона.

Вы не могли не заметить, что большинство звезд, а также популярных фэшн-блогеров предпочитают этой зимой носить вместо традиционных джемперов и свитеров старомодные кардиганы. Укороченные, с крупными пуговицами - они их примеряют повсеместно и в паре с высокими джинсами, и с кожаными миди-юбками, и с классическими брюками. Тон на кардиганы еще осенью задала модница Кэти Холмс, тем самым вернув себе давно потерянный титул “иконы стиля”. За ней подобные образы начали составлять и сестры Хадид, и Селена Гомес, и Хейли Бибер. Именно на этих инфлюенсеров мы равняемся, когда речь заходит о моде, поэтому игнорировать их любовь к кардиганам, мы просто не имеем права. Тем более, что считавшиеся некогда “бабушкиными” эти кофты переживают свое эпичное перерождение. Дизайнерам удалось сформировать новый тип ретро-кардигана, который нашел свою нишу в современном фэшн-процессе. Ivona хочет, чтобы и вы в полной мере смогли проявить свою модную политику, а потому предлагаем ТОП-7 самых модных кофт, некоторые из которых можно купить за копейки.

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Прозрачность

Оранжевый - хит сезона, и это мы можем сказать абсолютно серьезно и ответственно. Вы не могли не заметить, насколько часто выбирают звезды именно этот цвет для своих зимних аутфитов. И здесь нет ничего удивительного, ведь “тигровый” оттенок до сих пор считается одним из самых модных на зиму 2020. Полупрозрачный кардиган нежно-персикового оттенка с рядом перламутровых пуговиц рекомендуем носить в паре со светлыми брюками, создавая иллюзию вечного домашнего комфорта.

Zara, 449 грн zara.com

Эксцентрика

С помощью гардероба вы сможете выразить всю нетривиальность вашего вкуса. Конечно, только в том случае, если подберете модель необычного фасона. Рукава-буфы - один из самых популярных элементов сезона зима 2020, который вы легко сможете замиксовать с главным вязанным трендом - кардиганом. Нежно-лиловый оттенок укажет на вашу мягкость, а необычный силуэт на нестандартность мышления.

Pull&Bear, 1299 грн pullandbear.com

Традиция

Если вы хотите выбрать вневременной элемент гардероба, который останется с вами даже после того, как вся эта кардигановая лихорадка утихнет, выберите вариант максимально классического кроя. Для того, чтобы он гармонировал с текущей фэшн-ситуацией, обязательно присмотритесь к укороченным вариантам на пуговицах, а вот оттенок выберите простой и лаконичный. Темно-синий цвет будет удачно смотреться и с джинсовой тканью, и с белыми комплектами, и в рамках строгих деловых луков.

Sinsay, 199 грн sinsay.com

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Комфорт

Возможно, вам не совсем по душе ретро-кардиганы, которые хоть и обладают современной энергетикой, но выглядят как один из элементов гардероба вашей бабушки. Если это так, то ничто не может вам запретить выбрать классический вариант кардигана, который подойдет и для уютных “кофейных” посиделок с подругами, и для рабочего настроения. Сочетание атласного топа и мягкой, но теплой накидки еще никогда не было так популярно и гармонично.

Mohito, 299 грн mohito.com

Ретро

Несколько дней назад Джиджи Хадид появилась на публике в невероятно крутом кардигане с ретро-принтом. Признаться, мы до сих пор не можем забыть тот ее образ, поэтому и предлагаем вам вдохновиться ее эпичным луком. Ну, а если времени на эстетические любования у вас нет, то сразу советуем типичный кардиган с броским радужным окрасом. Он легко сможет стать главной деталью любого вашего зимнего лука.

Mango, 2199 грн mango.com

Нежность

Впрочем, совсем не обязательно, чтобы кардиган становился главным “героем” вашего повседневного фэшн-романа. Он вполне может довольствоваться и второстепенными ролями. Кардиган мятного оттенка невероятно мягок, нежен и абсолютно универсален. Если вы ищите кофту, которая сможет подстроиться под любой ансамбль, то этого кокетливого красавчика вам точно не обойти стороной.

Bershka, 399 грн bershka.com

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Классика

Уверены, вы в курсе, какие главные тренды сейчас на пике популярности. Классический синий оттенок + стилистика 80-х + рукава-буфы = идеальная формула самого модного кардигана на зиму 2020. Подобная вещица точно станет вашим фаворитом, ведь с ее помощью вы убиваете сразу даже не двух, а трех зайцев. И тем самым показываете, что именно вы лучше всего разбираетесь в современных тенденциях.

Stradivarius, 999 грн stradivarius.com

Как вы уже поняли, именно кардиганы вполне способны заменить нам любимые свитера. Зимний сезон 2020 точно невозможно представить без них. Для того, чтобы выглядеть стильно и экспрессивно, а не банально и старомодно, вам не придется прикладывать дополнительных усилий. Все, что вам нужно для удачных луков с кардиганом, уверены, уже есть в вашем гардеробе. Джинсы с высокой посадкой, миди-юбки хоть джинсовые, а хоть и плиссированные “летящие”, да и бермуды - все подойдет для аутфитов с самым модным вязаным предметом гардероба сезона зима 2020.

Раннее мы писали о том, благодаря каким фэшн-правилам вам удастся всегда быстро подбирать удачные луки.

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