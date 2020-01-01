На смену свитеру: ТОП-7 самых модных и универсальных кардиганов
Вы не могли не заметить, что большинство звезд, а также популярных фэшн-блогеров предпочитают этой зимой носить вместо традиционных джемперов и свитеров старомодные кардиганы. Укороченные, с крупными пуговицами - они их примеряют повсеместно и в паре с высокими джинсами, и с кожаными миди-юбками, и с классическими брюками. Тон на кардиганы еще осенью задала модница Кэти Холмс, тем самым вернув себе давно потерянный титул “иконы стиля”. За ней подобные образы начали составлять и сестры Хадид, и Селена Гомес, и Хейли Бибер. Именно на этих инфлюенсеров мы равняемся, когда речь заходит о моде, поэтому игнорировать их любовь к кардиганам, мы просто не имеем права. Тем более, что считавшиеся некогда “бабушкиными” эти кофты переживают свое эпичное перерождение. Дизайнерам удалось сформировать новый тип ретро-кардигана, который нашел свою нишу в современном фэшн-процессе. Ivona хочет, чтобы и вы в полной мере смогли проявить свою модную политику, а потому предлагаем ТОП-7 самых модных кофт, некоторые из которых можно купить за копейки.
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- Прозрачность
Оранжевый - хит сезона, и это мы можем сказать абсолютно серьезно и ответственно. Вы не могли не заметить, насколько часто выбирают звезды именно этот цвет для своих зимних аутфитов. И здесь нет ничего удивительного, ведь “тигровый” оттенок до сих пор считается одним из самых модных на зиму 2020. Полупрозрачный кардиган нежно-персикового оттенка с рядом перламутровых пуговиц рекомендуем носить в паре со светлыми брюками, создавая иллюзию вечного домашнего комфорта.
- Эксцентрика
С помощью гардероба вы сможете выразить всю нетривиальность вашего вкуса. Конечно, только в том случае, если подберете модель необычного фасона. Рукава-буфы - один из самых популярных элементов сезона зима 2020, который вы легко сможете замиксовать с главным вязанным трендом - кардиганом. Нежно-лиловый оттенок укажет на вашу мягкость, а необычный силуэт на нестандартность мышления.
- Традиция
Если вы хотите выбрать вневременной элемент гардероба, который останется с вами даже после того, как вся эта кардигановая лихорадка утихнет, выберите вариант максимально классического кроя. Для того, чтобы он гармонировал с текущей фэшн-ситуацией, обязательно присмотритесь к укороченным вариантам на пуговицах, а вот оттенок выберите простой и лаконичный. Темно-синий цвет будет удачно смотреться и с джинсовой тканью, и с белыми комплектами, и в рамках строгих деловых луков.
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- Комфорт
Возможно, вам не совсем по душе ретро-кардиганы, которые хоть и обладают современной энергетикой, но выглядят как один из элементов гардероба вашей бабушки. Если это так, то ничто не может вам запретить выбрать классический вариант кардигана, который подойдет и для уютных “кофейных” посиделок с подругами, и для рабочего настроения. Сочетание атласного топа и мягкой, но теплой накидки еще никогда не было так популярно и гармонично.
- Ретро
Несколько дней назад Джиджи Хадид появилась на публике в невероятно крутом кардигане с ретро-принтом. Признаться, мы до сих пор не можем забыть тот ее образ, поэтому и предлагаем вам вдохновиться ее эпичным луком. Ну, а если времени на эстетические любования у вас нет, то сразу советуем типичный кардиган с броским радужным окрасом. Он легко сможет стать главной деталью любого вашего зимнего лука.
- Нежность
Впрочем, совсем не обязательно, чтобы кардиган становился главным “героем” вашего повседневного фэшн-романа. Он вполне может довольствоваться и второстепенными ролями. Кардиган мятного оттенка невероятно мягок, нежен и абсолютно универсален. Если вы ищите кофту, которая сможет подстроиться под любой ансамбль, то этого кокетливого красавчика вам точно не обойти стороной.
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- Классика
Уверены, вы в курсе, какие главные тренды сейчас на пике популярности. Классический синий оттенок + стилистика 80-х + рукава-буфы = идеальная формула самого модного кардигана на зиму 2020. Подобная вещица точно станет вашим фаворитом, ведь с ее помощью вы убиваете сразу даже не двух, а трех зайцев. И тем самым показываете, что именно вы лучше всего разбираетесь в современных тенденциях.
Как вы уже поняли, именно кардиганы вполне способны заменить нам любимые свитера. Зимний сезон 2020 точно невозможно представить без них. Для того, чтобы выглядеть стильно и экспрессивно, а не банально и старомодно, вам не придется прикладывать дополнительных усилий. Все, что вам нужно для удачных луков с кардиганом, уверены, уже есть в вашем гардеробе. Джинсы с высокой посадкой, миди-юбки хоть джинсовые, а хоть и плиссированные “летящие”, да и бермуды - все подойдет для аутфитов с самым модным вязаным предметом гардероба сезона зима 2020.
Раннее мы писали о том, благодаря каким фэшн-правилам вам удастся всегда быстро подбирать удачные луки.
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